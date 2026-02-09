Keçiören Belediye Başkanı Özarslan'dan Özgür Özel hakkında suç duyurusu - Son Dakika
Politika

Keçiören Belediye Başkanı Özarslan'dan Özgür Özel hakkında suç duyurusu

Keçiören Belediye Başkanı Özarslan\'dan Özgür Özel hakkında suç duyurusu
09.02.2026 16:30
ANKARA'da, dün CHP'den istifa ettiğini açıklayan Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, belediye binasında basın toplantısı düzenledi. Özarslan, görevinin başında olduğunu ve Keçiören halkına hizmet etmeye devam edeceğini söyledi. Kendisine yönelik mobbing uygulandığını ancak buna rağmen belediye başkanlığı görevine devam ettiğini belirten Özarslan, "2 gün önce Genel Başkan ile aramızda yaşanan mesajlaşma olayından mütevellit, aileme bir küfür, hakaret niteliği taşıyan içerikler. Biz de böyle bir ortamda artık Cumhuriyet Halk Partisi'nde yer almayacağımızı dün sosyal medya üzerinden yaptığımız basın açıklamasıyla duyurduk, partimizden istifa etmiş bulunmaktayız. Bizim için sorun yok. 'Halka hizmet, Hakk'a hizmettir' şiarıyla yine halkımıza hizmete devam edeceğiz. Gocunmuyoruz. Bizle yol yürüyen arkadaşlarımızla birlikte, 31 Mart seçimlerinde bize inanan, bize oy veren tüm seçmenin hakkını, hukukunu koruyarak hizmet ederek yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

Özarslan, "Malumunuz bana gelen bu mesajlar üzerine Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel hakkında bugün sabah itibarıyla savcılığa suç duyurusunda bulundum. Bunun yanı sıra ailemin diğer fertleri de ablam olsun, küçük kardeşlerim olsun, 'Biz de bulunmak istiyoruz' dediler. Tabii onların bileceği iş. Onlar da ne yapacak önümüzdeki günlerde göreceğiz hep birlikte. Biz Yüce Türk milletinin asil insanlarıyız. Hiçbir kimseye sinkaflı laflar etmeyiz. Edilmesini de uygun görmeyiz. Bu noktada hele hele bir de 'Atatürk'ün partisi' dediğimiz, 'Cumhuriyet'in kurucu unsuru' dediğimiz bir partinin genel başkanının da böylesine hafif bir pozisyonda bulunması gerçekten de bizleri üzmektedir" ifadelerini kullandı.

'DAVAMIZ, İNSANLIK DAVASIDIR'

Özarslan, artık birlik ve beraberlik içinde, ilmin, bilimin, tekniğin, endüstrinin peşinde koştuğu bir ülke hayal ettiğini söyleyerek, "Bu noktada gerek Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi olsun, gerek bilge lider dediğimiz Doktor Devlet Bahçeli olsun bu çalışmayı başlatmış durumdadır. Bu çalışmaya öyle partizanı olarak da bakmamak lazım. Herkese gönlünü kucağını açmış durumdalar. Biz de yerel yönetimlerde bulunan belediye başkanları olarak halkımıza hizmet ederek, kimseyi ayırt etmeden bu birlik beraberlik çağrısında gelecek nesillere yaşanabilir bir vatan coğrafyası oluşturmak adına hizmetlerimize devam edeceğiz. Bu noktada Cumhuriyet Halk Partili kardeşlerimize de hiçbir ayrım yapmadan aynı şekilde hizmet edeceğiz. Biz toplumu sağcı, solcu, Alevi, Bektaşi, Sünni, Şii gibi kavramlardan uzak; herkesi kucaklayan, bu vatan coğrafyasını seven milliyetçi, mukaddesatçı, maneviyatçı duygularla yöneteceğiz. Davamız tek bir davadır, o da insanlık davasıdır" açıklamasında bulundu.

'BAĞIMSIZ HİZMETİME DEVAM EDECEĞİM'

Özarslan, AK Parti'ye katılacağı yönünde iddialara ilişkin de "Şu an gündemimiz o değil. Şu an bağımsız hizmetime devam edeceğim. Bu geçme vesaire gibi konular da asla ve katiyen olmadı. Ama geçmişten geldiğim kültür, gelenek çerçevesinde tabii ki AK Parti'li arkadaşlarımızla geçmişte oturuyorduk. Biliyorsunuz Milliyetçi Hareket Partisi'nden yetişme birisiyim. Tabii ki oradaki ağabeylerimle, reislerimle, canlarımla, ciğerlerimle oturuyoruz, ülke için istişare ediyoruz. Ama bu parti geçme sürecine ilişkin herhangi bir şey oturup konuşmadık" değerlendirmesinde bulundu.

'O İFTİRACILAR BATAKLIKTA BOĞULACAK'

Mesut Özarslan, İçişleri Bakanlığı'nın hakkında inceleme başlattığına yönelik iddialarla ilgili de "Yalan, iftira. Benim bulunduğum süre içerisinde öyle bir şey yok. O müfterilere de yakında zaten adalet cevabını verecektir. Onlar müfteri olarak devam ediyorlar, etmeye devam edecektir. Mesut Özarslan, Müslüman Türk evladıdır. Devletin beytülmalı nedir, tüyü bitmemiş yetimin hakkı nedir, bunu bilen birisidir. Onun için bunların hepsi boş beleş laflardır. 7 senedir aynı iftiralar, aynı laflar. Şükürler olsun bu konuya ilişkin bir kere bile bir savcının önüne gidip ifade vermişliğim dahi yoktur. ve tabii ki birileri şikayet eder ama bize tutmaz. Biz devletimizin, milletimizin yanındayız. O iftiracılar, müfteriler bataklıkta boğulmaya devam ediyor ve edecektir" dedi.

'MANSUR BAŞKAN TEZ ZAMANDA KURTULSUN'

Özarslan, Mansur Yavaş'ın dün sanal medyadan yaptığı paylaşıma ilişkin, "Mansur Başkan ile bununla ilgili herhangi bir iletişimimiz olmadı. Ne yapsın? Bulunduğu partisinde işte kötü düşmemek için o da ezgin ve bezgin olarak orada kaldığına inanıyorum ben. Çünkü Mansur Yavaş ülkücü, milliyetçi, muhafazakar camianın desteğiyle geldi. Orada konumlandı. Geçmiş dönem Kılıçdaroğlu bir şans verdi. Bunu da 'ülkücüyüm' diyen, 'milliyetçiyim' diyen, 'muhafazakarım' diyen insanlar Mansur Yavaş'a ve ekibine şans tanıdılar ve öyle seçildi. Şu gün ülkücü, milliyetçi, maneviyatçı, mukaddesatçı yapı Mansur Başkanı desteklemeyi bıraktığı gün Mansur Başkanı Türkiye genelinde bırakın Ankara'yı ben bir karşılığının olacağını da artık bu saatten sonra düşünmüyorum. Ben şunu söyleyeyim Mansur Başkanın şahsına ilişkin hiçbir problemim yok. İncinmedim de, her zaman iyiliğini de gördüm. Ama ne diyeyim? Yüce Mevla'm yardımcısı olsun. Tez zamanda kurtarsın" diye konuştu.

'NE AK PARTİ NE MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ BANA UZAK'

Muhafazakar bir aile yapısından geldiğini belirten Mesut Özarslan, "Benim için ne AK Parti bana uzak ne Milliyetçi Hareket Partisi bana uzak. Yani bakacağız süreç neyi gösterir onu bilemem ama şu an bağımsızım biliyorsunuz. Önemli olan Keçiören halkımıza hizmettir. Bunu da kimseyi incitmeden ve kimseyi ayırmadan devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'DEVLET SENİ YARGILAYACAK'

Özgür Özel'in dün yaptığı açıklamaları da değerlendiren Özarslan, "Bugün itibarıyla zaten suç duyurusunda bulundum. Baktım mesajları silmiş. Neden sildin Özgür Özel? Şimdi bunu görmüyor mu teknoloji? Devlet görmüyor mu? HTS kayıtları yok mu zannediyorsunuz? Her şey mevcut değil mi? Onun için bilimden, teknolojiden kaçamayacaksın Özgür Özel. Bu devlet; hak, hukuk, adalet neyse o çerçevede, benim suç duyurum çerçevesinde seni yargılayacak ve gerekli cezayı da vereceğine inanıyorum" açıklamasında bulundu.

Kaynak: DHA

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.