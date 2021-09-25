Üye Girişi
KEMAL KILIÇDAROĞLU ADALAR'DA FELSEFE SEMPOZYUMA KATILDI - Son Dakika

KEMAL KILIÇDAROĞLU ADALAR'DA FELSEFE SEMPOZYUMA KATILDI

25.09.2021 15:16

BÜYÜKADA'da konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Felsefe siyasetçinin en çok ihtiyaç duyduğu alanlardan birisidir.

BÜYÜKADA'da konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Felsefe siyasetçinin en çok ihtiyaç duyduğu alanlardan birisidir. Eğer siyasetçi ülkenin sorunlarına eğiliyor ve o ülkenin sorunlarını çözmeye adaysa mutlaka felsefecilerle de bir araya gelmek zorundadır. Siyasetçinin en azından asgari belli bir entelektüel derinliğe ihtiyacı vardır" dedi.

Büyükada'daki Anadolu Kulubü'nde gerçekleşen Prens Adaları Felsefe ve Siyaset Sempozyumu'na CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katıldı. Çalıştayda CHP Milletvekilleri Akif Hamzaçebi ile Gamze Akkuş İlgezdi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ve eski milletvekili Enis Berberoğlu da yer aldı. Sempozyumda konuşmacı olarak Prof. Dr. Saffet Babür, Prof. Dr. Cemal Güzel, Prof. Dr. Yunus Örnek ve Doktor Öğretim Üyesi Melike Durnaz hazır bulundu.

ÜLKEDE FELSEFİ DÜŞÜNCEYE İHTİYACIMIZ VAR

Kemal Kılıçdaroğlu 'Ülkede gerçekten güçlü bir felsefi düşünceye ihtiyacımız var. Bu sadece bugünün sorunu değil, aslında tarihsel süreç içerisinde incelediğinizde bizim temel sorun alanlarımızdan birisidir. Adalara ilk geldiğimde seçimler dolayısıyla, Adalar'ın biraz tanıtılması lazım. Bir turistlik alan olarak görülmemesi lazım Adalar'ın. Buranın bir tarihsel derinliği var, görkemli bir geçmişi var, olağanüstü bir coğrafyası var ve olağanüstü güzel insanları var. Dedim ki başkana 'Seçildikten sonra burayı sadece Türkiye'nin değil aslında Avrupa'nın, dünyanın bir felsefe merkezine dönüştürebiliriz. Dünyanın en önemli felsefecileri gelip, adalarda felsefeyi anlatabilirler, doğayı izleyebilirler. Bir ağacın altına oturup gökyüzüne baktıklarında sonsuzluğu görebilirler. Felsefecilerin en çok bu tür şeylere ihtiyacı var. Görecek, düşünecek, sorgulayacak hayatı bunların hepsi olması lazım diye" dedi.

SİYASETÇİNİN EN AZINDAN ASGARİ DÜZEL ENTELEKTÜEL DERİNLİĞE İHTİYACI VAR

Sabah 'Felsefe nedir' şeklinde internette arama yaptığını belirten Kılıçdaroğlu şöyle devam etti: 'Bir cümle yakaladım. 'Felsefe neleri bilmediğini bilmektir' diyor. Ticaret lisesinde okurken Fransızca hocamızın söylediği bir cümleyi hiç unutmuyorum. Gittiğim çok yerde bu cümleyi anlatırım. 'Bildiğiniz bir nokta ise bilmediğiniz bir noktanın etrafı kadardır. Bildiğiniz kocaman bir daire ise bilmediğiniz o dairenin etrafı kadardır. Dolayısıyla ne kadar çok şey bilirseniz ne kadar az şey bildiğinizin farkına varırsınız' Aslında felsefe de bu yani. Daha çok şey bilmeliyiz, daha çok şey keşfetmeliyiz. Eğer biz bunu yapabilirsek Türkiye'ye çok güzel katkılarda bulunmuş oluruz. Felsefe siyasetçinin en çok ihtiyaç duyduğu alanlardan birisidir. Eğer siyasetçi ülkenin sorunlarına eğiliyor ve o ülkenin sorunlarını çözmeye adaysa mutlaka felsefecilerle de bir araya gelmek zorundadır. Siyasetçinin en azından asgari belli bir entelektüel derinliğe ihtiyacı vardır. Bunun olması lazım" diye konuştu.

BİLİMİ FELSEFEYİ UNUTTUK

Kılıçdaroğlu, 'Acaba sanata ve dolayısıyla felsefeye ne kadar değer veren bir toplumuz, bunun sorgulanması lazım. Pek çok sanatçımızı hapishanelerde çürüttük. Bilimi, felsefeyi unuttuk" dedi. Dünyanın en önemli felsefecilerini adaya çağırmak istediklerini de kaydeden Kemal Kılıçdaroğlu, 'Gelsinler bizler ve gençler onları dinleyelim. Bunun ortamını yaratmak mümkün, bu ortamın yaratılması dileğiyle hepinize sevgiler ve saygılar sunuyorum" diye konuştu.

KEMAL KILIÇDAROĞLU ADALAR'DA FELSEFE SEMPOZYUMA KATILDI
KEMAL KILIÇDAROĞLU ADALAR'DA FELSEFE SEMPOZYUMA KATILDI
KEMAL KILIÇDAROĞLU ADALAR'DA FELSEFE SEMPOZYUMA KATILDI
KEMAL KILIÇDAROĞLU ADALAR'DA FELSEFE SEMPOZYUMA KATILDI
KEMAL KILIÇDAROĞLU ADALAR'DA FELSEFE SEMPOZYUMA KATILDI
KEMAL KILIÇDAROĞLU ADALAR'DA FELSEFE SEMPOZYUMA KATILDI
KEMAL KILIÇDAROĞLU ADALAR'DA FELSEFE SEMPOZYUMA KATILDI

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul, Büyükada, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KEMAL KILIÇDAROĞLU ADALAR'DA FELSEFE SEMPOZYUMA KATILDI - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Büyükçekmece'de yapılan operasyonda 2,5 milyon liralık cinsel içerikli macun ele geçirildi 15:32 Büyükçekmece'de yapılan operasyonda 2,5 milyon liralık cinsel içerikli macun ele geçirildi Dinleyenler bin pişman! Ryan Babel'in şarkısını beğenmeyenlerin sayısı, beğenenlere fark attı 15:17 Dinleyenler bin pişman! Ryan Babel'in şarkısını beğenmeyenlerin sayısı, beğenenlere fark attı Turistleri kıskandıracak okul yolu! Her sabah okullarına tekneyle gidiyorlar, üstelik ücretini devlet karşılıyor 15:10 Turistleri kıskandıracak okul yolu! Her sabah okullarına tekneyle gidiyorlar, üstelik ücretini devlet karşılıyor
Mezarlıkta toprağa gömülü olarak bulunan bebeğin, annesi ve anneannesi tarafından bırakıldığı öne sürüldü 15:08 Mezarlıkta toprağa gömülü olarak bulunan bebeğin, annesi ve anneannesi tarafından bırakıldığı öne sürüldü Halka açık idamlara başlayan Taliban, 4 kişiyi vince asarak katletti 14:49 Halka açık idamlara başlayan Taliban, 4 kişiyi vince asarak katletti ABD'li televizyon kanalı Erdoğan'ın açıklamalarından rahatsız oldu: Bize rağmen meydan okuyor 14:47 ABD'li televizyon kanalı Erdoğan'ın açıklamalarından rahatsız oldu: Bize rağmen meydan okuyor
Çocuklarının babası Serdar Oral'ın ani ölümüyle yıkılan Özgü Namal, aylar sonra ilk kez oğluyla görüntüledi 14:24 Çocuklarının babası Serdar Oral'ın ani ölümüyle yıkılan Özgü Namal, aylar sonra ilk kez oğluyla görüntüledi Cani koca ''Biz aşiretiz, adam keseriz'' diyerek, 9 aylık bebeğinin annesini 2 gün boyunca işkence ederek öldürdü 14:05 Cani koca ''Biz aşiretiz, adam keseriz'' diyerek, 9 aylık bebeğinin annesini 2 gün boyunca işkence ederek öldürdü

Son Dakika Haberleri
15:32 Son dakika! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: TEKNOFEST'i dost ve müttefik ülkelerde de düzenleyeceğiz
15:09 Süleyman Soylu, Türkiye'deki toplam terörist sayısının 189'a indiğini açıkladı: Hayal edebilmek bile mümkün değildi
15:08 Mezarlıkta toprağa gömülü olarak bulunan bebeğin, annesi ve anneannesi tarafından bırakıldığı öne sürüldü
14:48 Halka açık idamlara başlayan Taliban, 4 kişiyi vince asarak katletti
14:47 Alanya mağlubiyetiyle çıldıran Muslera, rakip futbolculara saldırdı! O anlar kameralarda
14:46 ABD'li televizyon kanalı Erdoğan'ın açıklamalarından rahatsız oldu: Bize rağmen meydan okuyor
14:41 Boşanma aşamasında olduğu eşini öldürüp baldızını yaraladıktan sonra kendisine ateş eden cani koca yoğun bakıma alındı
14:33 3 burger için 3 bin 600 TL hesap alıyor! Nusret'in yeni restoranındaki fiyatlar tepki topladı
14:23 Çocuklarının babası Serdar Oral'ın ani ölümüyle yıkılan Özgü Namal, aylar sonra ilk kez oğluyla görüntüledi
14:06 Balotelli, gündem olan gol sevincini ilk kez anlattı! Her şeyi önceden düşünmüş
Son dakika! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: TEKNOFEST'i dost ve müttefik ülkelerde de düzenleyeceğiz Son dakika! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: TEKNOFEST'i dost ve müttefik ülkelerde de düzenleyeceğiz         
15:33
Böyle kaza görülmedi! Otomobilin çarptığı kızını gören anne baygınlık geçirdi Böyle kaza görülmedi! Otomobilin çarptığı kızını gören anne baygınlık geçirdi         
15:17
Sınırları zorlayan Aynur Aydın, Sınırları zorlayan Aynur Aydın, "Aşk" mesajlı iç çamaşırıyla poz verdi         
15:10
Süleyman Soylu, Türkiye'deki toplam terörist sayısının 189'a indiğini açıkladı: Hayal edebilmek bile mümkün değildi Süleyman Soylu, Türkiye'deki toplam terörist sayısının 189'a indiğini açıkladı: Hayal edebilmek bile mümkün değildi         
15:09
'Kız isteme' yolunda korkunç kaza; devrilen minibüsteki 17 kişi yaralandı 'Kız isteme' yolunda korkunç kaza; devrilen minibüsteki 17 kişi yaralandı         
15:07
Alanya mağlubiyetiyle çıldıran Muslera, rakip futbolculara saldırdı! O anlar kameralarda Alanya mağlubiyetiyle çıldıran Muslera, rakip futbolculara saldırdı! O anlar kameralarda         
14:48
3 burger için 3 bin 600 TL hesap alıyor! Nusret'in yeni restoranındaki fiyatlar tepki topladı 3 burger için 3 bin 600 TL hesap alıyor! Nusret'in yeni restoranındaki fiyatlar tepki topladı         
14:34
Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı pazartesi günü yapılacak! Korona tedbirleri dahil 4 önemli konu başlığı ele alınacak Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı pazartesi günü yapılacak! Korona tedbirleri dahil 4 önemli konu başlığı ele alınacak         
14:08
TEKNOFEST montu giyen Aziz Sancar'ı üzen bayrak detayı! Gerçeği öğrenince mutlu oldu TEKNOFEST montu giyen Aziz Sancar'ı üzen bayrak detayı! Gerçeği öğrenince mutlu oldu         
12:44
Yangın söndürme bombası geliştirdi! İsviçre, Japonya, Suudi Arabistan ve Kanada'dan gelen teklifleri reddetti Yangın söndürme bombası geliştirdi! İsviçre, Japonya, Suudi Arabistan ve Kanada'dan gelen teklifleri reddetti         
12:43
2023 seçimleriyle AK Partili vekilden ilgili dikkat çeken sözler: Tayyip Erdoğan 2023'te Cumhurbaşkanı olamadığında hep beraber kül oluruz 2023 seçimleriyle AK Partili vekilden ilgili dikkat çeken sözler: Tayyip Erdoğan 2023'te Cumhurbaşkanı olamadığında hep beraber kül oluruz         
12:37
5 saat boyunca rehin tutulup boğazı kesilen usta, kurtuluş anını anlattı: Takla atmasaydım her şey bitmişti 5 saat boyunca rehin tutulup boğazı kesilen usta, kurtuluş anını anlattı: Takla atmasaydım her şey bitmişti         
11:27
Yıllar önce başörtüsünü çıkaran Burcu Çetinkaya'nın peruklu hali takipçilerinin beğenisini topladı Yıllar önce başörtüsünü çıkaran Burcu Çetinkaya'nın peruklu hali takipçilerinin beğenisini topladı         
10:50
Kenan İmirzalıoğlu'nun ilk soruda elenen yarışmacıya verdiği nasihat programın gündemine oturdu Kenan İmirzalıoğlu'nun ilk soruda elenen yarışmacıya verdiği nasihat programın gündemine oturdu         
10:10
Ruhsatsız Ruhsatsız "erotik shop" Bolu'yu karışıklık yarattı! Öğlen asılan tabelayı akşam kaldırdılar         
09:54
ABD'de PKK'ya bütçe desteği sağlamasına imkan veren yasa tasarısı kabul edildi ABD'de PKK'ya bütçe desteği sağlamasına imkan veren yasa tasarısı kabul edildi         
09:07
Dilek canlı yayında anlattı, tüm Türkiye gözyaşlarına boğuldu: Ailem beni sattıktan sonra izliyor Dilek canlı yayında anlattı, tüm Türkiye gözyaşlarına boğuldu: Ailem beni sattıktan sonra izliyor         
09:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2021 15:42:52. #1.12#
SON DAKİKA: KEMAL KILIÇDAROĞLU ADALAR'DA FELSEFE SEMPOZYUMA KATILDI - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement