Kemal Kılıçdaroğlu Marmaris'teki Yangın Bölgesinde: "Yeter Artık, Yeter. Bıçak Kemiğe Dayandı. Yazık Günahtır"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, orman yangınlarının sürdüğü Marmaris'in Armutalan bölgesinde incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı. Kılıçdaroğlu, "Beceriksiz bir yönetim var. Ne yaptığını bilmeyen bir yönetim var. Milletin başına bela oldular, bir an önce gitsinler… 'Biz yönetemiyoruz' desinler. 'Beceremiyoruz' desinler. 'Biz ranta çalışıyoruz, biz beşli çeteye çalışıyoruz; biz çetelere, biz oligarklara, biz uyuşturucu baronlarına çalışıyoruz' desinler, sandığı getirsinler. Bu ülke insan gibi yönetilsin. Bu ülkenin çıkarları korunsun, ormanları korunsun, ağaçları korunsun, insanları korunsun artık. Yeter artık, yeter. Bıçak kemiğe dayandı. Yazık günahtır" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, devam eden orman yangınları ile ilgili Marmaris'in Armutalan bölgesinde bugün yetkililerden bilgi aldı. Kılıçdaroğlu'na, CHP Genel Başkan Yardımcıları Ali Öztunç ve Seyit Torun, CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak ve CHP milletvekilleri ile Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ve Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay eşlik etti.

Kılıçdaroğlu, incelemelerinin ardından şu değerlendirmeleri yaptı:

"Her yıl Türkiye'de orman yangınları bir şekliyle oluyor. Geçen yıl zaten ciğerlerimiz yandı, büyük ölçüde. Özellikle bu bölgede yandı. Çağrıda bulunduk: 'Neden zamanında önlem almadınız ve Türkiye neden ormanlarını yakıyor? İktidar bunu neden seyrediyor' diye. Önlem alacaklarını ifade ettiler. İhale açtıklarını ifade ettiler.

Hayatımda bu kadar beceriksiz bir yönetimi hiç görmedim. 27 buçuk yıl kamuya hizmet eden bir insan olarak, hayatımda bu kadar beceriksiz bir yönetim hiç görmedim. Arkadaş, orman yangınlarının olacağını herkes biliyor. Akdeniz havzasının, bu konuda iklim değişikliği nedeniyle ne kadar duyarlı bir bölge olduğunu bütün dünya biliyor.

"BEŞLİ ÇETEYE GELİNCE 10 DAKİKADA İHALE BİTER"

İhale açacaksanız zamanında ihaleyi açın. Ne olacakmış, 2 Temmuz'dan sonra uçaklar gelecekmiş. Gece görüşü olan helikopter 2 Temmuz'dan sonra… 2 Temmuz'a kadar ormanların yanmasını seyredecek miyiz? Nasıl bir yönetimdir, nasıl bir anlayıştır, nasıl bir öngörüdür anlamış değilim. Emin olun anlamış değilim.

Buraya özellikle geldim. Bir yönetimin beceriksizliğini bütün dünya görsün diye geldim. Ağaca da mı acımıyorsunuz? Kurda kuşa da mı acımıyorsunuz? Kaplumbağalara, karıncalara da mı acımıyorsunuz siz? Neden önlem almıyorsunuz?

İhale… Beşli çeteye gelince 10 dakikada ihale biter. Dünyanın parasını verirler, 'ihale bitmiştir' derler. Bu ihale niye bitmiyor? Hangi gerekçe ile bitmiyor? 'Gece görüş sistemi yok.' Kardeşim, paranız yoksa çıkın deyin ki 'paramız yok, ihaleyi bitiremedik.' Verin görevi bize, biz yapalım. Biz yapalım, biz bitirelim. Açarız bir kampanya, gece görüşü olan uçağı da helikopteri de getiririz buraya.

"YETER ARTIK, YETER. BIÇAK KEMİĞE DAYANDI"

Beceriksiz bir yönetim var. Ne yaptığını bilmeyen bir yönetim var. Milletin başına bela oldular, bir an önce gitsinler. Bir an önce bu ülkenin başından, bunlar gitsinler. Keyif çatıyorlar. Üzülüyorum. Bu ülkenin akciğerleri yanıyor diye, biz gerçekten üzülüyoruz. Getirsinler sandığı, 'Biz yönetemiyoruz' desinler. 'Beceremiyoruz' desinler. 'Biz ranta çalışıyoruz, biz beşli çeteye çalışıyoruz; biz çetelere, biz oligarklara, biz uyuşturucu baronlarına çalışıyoruz' desinler, sandığı getirsinler. Bu ülke insan gibi yönetilsin. Bu ülkenin çıkarları korunsun, ormanları korunsun, ağaçları korunsun, insanları korunsun artık. Yeter artık, yeter. Bıçak kemiğe dayandı. Yazık günahtır.

Şu manzarayı görüyorsunuz. Emin olun, bir süre sonra bunlar kabahati rüzgarda bulacaklar, kendilerinde bile değil. Bir süre sonra, 'Efendim biz söndürecektik, rüzgar esti' diyecekler. Bu konuda da maharetliler. Kimse ellerine su dökemez bu konuda. Ama işin özü, bunlar artık devleti yönetemiyorlar."