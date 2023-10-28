 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kemer'de 26 yaşındaki kadın, üçlü priz kablosuyla asılı bulundu - Son Dakika

Kemer'de 26 yaşındaki kadın, üçlü priz kablosuyla asılı bulundu

Son Güncelleme: 28.10.2023 18:30

Antalya'nın Kemer ilçesinde Eslem Zehra Kızıltuna (26) misafir olarak kaldığı arkadaşının evinde üçlü priz kablosuyla asılı bulundu. Kızıltuna'nın şüpheli ölümüyle ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Antalya'nın Kemer ilçesinde Eslem Zehra Kızıltuna (26) misafir olarak kaldığı arkadaşının evinde üçlü priz kablosuyla asılı bulundu. Kızıltuna'nın şüpheli ölümüyle ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

BOYNUNDAN ASILI HALDE BULUNDU

Kemer'de yaşayan Eslem Zehra Kızıltuna, dün gece saatlerinde Kuzdere Mahallesi'nde oturan arkadaşı M.A.A.'nın evine gitti. Misafir olarak kalan Kızıltuna, 2 arkadaşıyla evde geceyi geçirdi. Saat 08.30 sıralarında polisi arayan M.A.A., uyandığında evin kullanılmayan odasında Eslem Zehra Kızıltuna'yı üçlü priz kablosuyla boynundan asılı bulduğu ihbarında bulundu. Bunun üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Kızıltuna'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Savcı ve jandarma incelemesi sonrası Eslem Zehra Kızıltuna'nın cenazesi, Kemer Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı, buradan da Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Eslem Zehra Kızıltuna'nın şüpheli ölümüyle ilgili Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Kemer'de Misafir Kadın Üçlü Priz Kablosuyla Asılı Bulundu
Kemer'de Misafir Kadın Üçlü Priz Kablosuyla Asılı Bulundu
Kemer'de Misafir Kadın Üçlü Priz Kablosuyla Asılı Bulundu
Kemer'de Misafir Kadın Üçlü Priz Kablosuyla Asılı Bulundu
Kaynak: DHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma, Misafir, Kemer, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kemer'de 26 yaşındaki kadın, üçlü priz kablosuyla asılı bulundu - Son Dakika


Son Dakika
18:49 Süper Lig'de yaprak dökümü sürüyor! Ömer Erdoğan istifa etti
18:37 İstanbul'da Büyük Filistin Mitingi'ne 1.5 milyona yakın kişi katıldı
18:32 Bayern Münih'in acıması yok! İlk yarı kilidi açamayıp, yarım saatte 8 gol attılar
18:16 Yiğidolar geri döndü! Sivasspor, Alanyaspor'u 4 dakikada devirdi
17:52 Canlı anlatım! Mücadele tempolu başladı
17:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'nun uykularını kaçıracak sözler: Savaş suçlusu ilan edeceğiz
17:50 Kemer'de 26 yaşındaki kadın, üçlü priz kablosuyla asılı bulundu
17:28 Büyük Filistin Mitingi'ne Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan katılmadı
17:17 Londra'da on binlerce kişi Filistin'e destek için sokaklara indi
17:07 Avukatları konuştu! Savcılığa ifade veren Zaniolo ne ceza alacak?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2023 19:09:13. #1.12#
SON DAKİKA: Kemer'de 26 yaşındaki kadın, üçlü priz kablosuyla asılı bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement