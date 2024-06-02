İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Biden'ın ateşkes önerisini destekleyeceğini belirtti - Son Dakika
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İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Biden'ın ateşkes önerisini destekleyeceğini belirtti

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Biden\'ın ateşkes önerisini destekleyeceğini belirtti

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, ABD Başkanı Joe Biden'ın Gazze Şeridi'nde ateşkes önerisini kabul etmesi halinde Başbakan Netanyahu'yu destekleyeceğini söyledi. Herzog, hükümetin güvenlik çıkarlarını koruyacak bir anlaşmanın parçası olarak rehinelerin serbest bırakılması adına destek vereceğini belirtti. Biden ise yeni ateşkes önerisinde İsrail'in Gazze'deki yerleşim yerlerinden çekilme ve esirlerin serbest bırakılmasını öngörmüştü.

02.06.2024 15:51
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İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı Gazze Şeridi'nde ateşkes önerisini kabul etmesi halinde Başbakan Binyamin Netanyahu'yu destekleyeceğini belirtti.

Tel Aviv Üniversitesi'nde düzenlenen hukuk konferansında yaptığı konuşmada Herzog, "Başbakan'a, (Hamas'ın elinde bulunan) rehinelerin serbest bırakılması adına yapacakları anlaşma için kendisine ve hükümete destek vereceğimi söyledim." dedi.

Herzog, "Devlet tarafından korunmayan İsrail vatandaşları söz konusu olunca, İsrail devletinin güvenlik çıkarlarını koruyacak bir anlaşmanın parçası olarak evlerine iade edilmelidir." sözlerine ye verdi.

Biden, 31 Mayıs'ta Beyaz Saray'daki konuşmasında, İsrail'in, 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu belirtmiş, ilk aşamada 6 haftalık ateşkes sürecinde, İsrail'in Gazze'deki yerleşim yerlerinden çekilmeyi ve tarafların elindeki esirlerin bir bölümünün serbest bırakılmasını öngördüğünü söylemişti.

Biden, çatışmaların kalıcı olarak sonlandırılması sürecine geçişle ilgili müzakerelerin yürütüleceği ikinci aşamada, erkek askerler dahil kalan tüm canlı esirlerin serbest bırakılacağını, İsrail'in Gazze'den çekileceğini (ilk aşamadaki), geçici ateşkesin kalıcı olarak çatışmaların sonlandırılmasına dönüşeceğini, ikinci aşamada tarafların tüm başlıklarda anlaşmaya varması ve ateşkesin kalıcı hale gelmesi durumunda ise üçüncü aşamaya geçileceğini, bu aşamada da Gazze'nin yeniden inşa sürecinin gündeme geleceğini ve tarafların elinde kalan ölü rehinelerin teslim edileceğini belirtmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Gazze Şeridi'nde tüm hedefleri gerçekleşinceye kadar savaşın devam etmesinde ısrarcı olduğunu kaydetmişti.

Hamas da İsrail'in sunduğu ve ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı "kalıcı ateşkes, işgal güçlerinin Gazze Şeridi'nden çekilmesi, yeniden inşa ve esir değişimiyle" ilgili önerilerine olumlu baktıklarını duyurmuştu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 328'i çocuk, 10 bin 171'i kadın olmak üzere 36 bin 439 Filistinli öldürüldü, 82 bin 627 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Biden'ın ateşkes önerisini destekleyeceğini belirtti - Son Dakika

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