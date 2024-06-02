Taraftarları mest etti! Jose Mourinho'dan ilk Fenerbahçe paylaşımı - Son Dakika
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Spor

Taraftarları mest etti! Jose Mourinho'dan ilk Fenerbahçe paylaşımı

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İmza için İstanbul'a gelen Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, sarı-lacivertli kulüple ilgili ilk paylaşımını yaptı. 61 yaşındaki Mourinho, sosyal medya hesabından Kadıköy'ün videosunu paylaştı ve "yeni evim ifadelerini kullandı. Tecrübeli teknik adamın bu paylaşımı sarı-lacivertli taraftarlar tarafından yoğun ilgi gördü.

02.06.2024 15:58  Güncelleme: 16:15
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'ye imza atmak için İstanbul'a gelen Portekizli dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho, resmi hesabından paylaşımda bulundu.

"YENİ EVİM"

Jose Mourinho, kendisini taşıyan özel uçağın inmesinin ardından havalimanında toplanan taraftarları taraftarları selamladıktan sonra havalimanına geri dönerken, kendisini kalacağı otele götürecek helikoptere bindi. Resmi hesabından Kadıköy'ün videosunu paylaşan Portekizli teknik adam, "yeni evim" notunu düştü. Mourinho'nun bu paylaşımı sarı-lacivertli taraftarlar tarafından yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

İşte o paylaşım;

Taraftarlar mest olacak! Jose Mourinho'dan ilk paylaşım geldi


Taraftarları mest etti! Jose Mourinho\'dan ilk Fenerbahçe paylaşımı

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Son Dakika Spor Taraftarları mest etti! Jose Mourinho'dan ilk Fenerbahçe paylaşımı - Son Dakika

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