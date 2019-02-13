Son Dakika Haberleri: Kendi Müstakil Mücadelemizi Veriyoruz"

Kendi Müstakil Mücadelemizi Veriyoruz"

7 saat önce

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Biz ne bir siyasi partinin kazandıranı ne bir diğer siyasi partinin kaybettireni değiliz. Kendi müstakil mücadelemizi veriyoruz.

Kendi Müstakil Mücadelemizi Veriyoruz
Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Biz ne bir siyasi partinin kazandıranı ne bir diğer siyasi partinin kaybettireni değiliz. Kendi müstakil mücadelemizi veriyoruz." dedi.

Uysal, Aydın'da bir restoranda düzenlenen toplantıda, İYİ Parti ve CHP'den istifa edip DP'ye geçen aralarında eski İYİ Parti İl Başkanı Betül Özçanal, Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan ve Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran'ın da bulunduğu kişilere parti rozetini taktı.

Burada konuşan Uysal, Türkiye'de ekonomiye, eğitime, hukuka ve demokrasiye yeni boyut kazandırma mecburiyetinde olduklarını ifade etti.

Parti olarak azami düzeyde Türkiye'deki bütün seçim çevrelerinde bulunmak için gayret gösterdiklerini, milletin kendisini bulabileceği kuvvetli ve alternatif yapılanmaları oluşturmak istediklerini belirten Uysal, Aydınlı vatandaşları "kırat bayrağı" altına beklediklerini dile getirdi.

Uysal, şöyle konuştu:

"Bu seçimlerde Demokrat Parti ismi, kırat amblemiyle beraber müstakil bir şekilde yerel seçimlerde kendi mücadelesini etme konusunda bir tercihimizi ortaya koyduk. Konjonktürel şartlar içinde farklı farklı siyasi partilerde bulunmuş, görev almış insanlar var. Türkiye'yi iki kutupluluğa mahkum etmeme adına bizler de inandığımız değerleri temsil etme adına bir büyük mücadele veriyoruz.

Meselemiz 'aman A partisi kazanmasın B partisi kazansın, aman C partisi kaybetsin D partisi kazansın' değil. Bizim mücadelemiz kendi müstakil mücadelemizi vermektir. Burada altını çizmek istediğim şey, biz ne bir siyasi partinin kazandıranı, ne bir diğer siyasi partinin kaybettireni değiliz. Kendi müstakil mücadelemizi veriyoruz."

Partisi aday göstermediği için CHP'den istifa edip DP'ye geçen Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan ise "Aday adayı olduğum siyasi parti, adaylık aşamasında bildiğiniz gibi Mesut Özakcan'ı aday olmaktan alıkoydular ve sokağa, kapıya bıraktılar. Benim makam mevkiyle hiçbir işim yok. Bunlara ihtiyacım da yok." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 05:24 Kaynak: AA

Gültekin Uysal, Mehmet Mesut Özakcan, Uysal, Demokrat Parti, Politika
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