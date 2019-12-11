Kendisine böbreğini verdikten bir süre sonra ölen oğlunun yanına defnedildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kendisine böbreğini verdikten bir süre sonra ölen oğlunun yanına defnedildi - Son Dakika

Kendisine böbreğini verdikten bir süre sonra ölen oğlunun yanına defnedildi

6 saat önce

Zonguldak'ta kendisine böbreğini veren oğlu Tayfun Yıldız'ı 3 ay önce kalp krizi sonucu kaybeden ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren baba Cevat Yıldız'ın cenazesi oğlunun yanında toprağa verildi.

Kendisine böbreğini verdikten bir süre sonra ölen oğlunun yanına defnedildi, System.String[]

Zonguldak'ta kendisine böbreğini veren oğlu Tayfun Yıldız'ı 3 ay önce kalp krizi sonucu kaybeden ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren baba Cevat Yıldız'ın cenazesi oğlunun yanında toprağa verildi.

Tedavi gördüğü İstanbul'daki özel bir hastanede önceki gün vefat eden Cevat Yıldız'ın cenazesi, yakınları tarafından alınarak Alaplı ilçesine bağlı Gümeli beldesindeki evinin önüne getirildi.

Yıldız için burada Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi ve helallik alındı.

Gümeli Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Yıldız'ın cenazesi aile mezarlığına oğlu Tayfun Yıldız'ın yanına defnedildi.

Bu arada Yıldız'ın oğlu Cemal Yıldız'ın ayakta güçlükle durduğu ve gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

Cemal Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, babasının diyaliz hastası olduğunu ve kardeşinin babasına böbreğini verdiğini hatırlattı.

Kardeşinin ölümüne halen sebep bulunamadığını belirten Yıldız, şunları dile getirdi:

"Biz otopsiye gönderdik, onun sonuçlarını bekliyoruz. Aradan 2,5-3 ay geçtikten sonra da babamı kaybettik. Hastane bu sebebiyete hiçbir müdahalede bulunmadı. Otopsi dahi istemedi, direkt hastayı gönderiyordu. Bunun üzerine biz kendimiz düşünerek otopsi istedik."

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yaşayan Cevat Yıldız'a, ağustos ayında 28 yaşındaki oğlu Tayfun Yıldız'ın böbreği nakledilmişti. Tayfun Yıldız, 18 Eylül'de geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti.

Yıldız'ın vefatı dolayısıyla aile büyük üzüntü yaşamış, Cevat Yıldız da cenaze törenini evinin balkonundan gözyaşlarıyla izlemişti.

Tayfun Yıldız, Kalp Krizi, Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 03:04 Kaynak: AA
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