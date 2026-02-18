Kenti karıştıran "Ramazan" pankartı: Ekipler indirmek isteyince... - Son Dakika
Kenti karıştıran "Ramazan" pankartı: Ekipler indirmek isteyince...

Kenti karıştıran "Ramazan" pankartı: Ekipler indirmek isteyince...
18.02.2026 16:26  Güncelleme: 16:47
Kenti karıştıran "Ramazan" pankartı: Ekipler indirmek isteyince...
Batman'da bir dernek tarafından asılan ramazan konulu pankartın zabıta ekiplerince kaldırılmak istenmesi üzerine çıkan gerginlikte 5 kişi gözaltına alındı.

Batman kent merkezinde bir dernek tarafından asılan ramazan temalı pankart, zabıta ekiplerince kaldırılmak istendi. Pankartın indirilmesine dernek üyeleri ve bazı vatandaşlar tepki gösterdi.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Taraflar arasında kısa süreli gerginlik yaşanırken, olay yerine çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Polis, toplanan kalabalığa biber gazıyla müdahale etti. Yaşanan olayda 5 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olay yerinden kareler;

Kaynak: İHA

    Yorumlar (5)

  • Serhat Güngörür Serhat Güngörür:
    Haberizi haberci gibi yapın. ne yazıyor pankarta 31 2 Yanıtla
  • Mahmut0184? Mahmut0184?:
    walla ben birşey anlamadım 8 0 Yanıtla
  • apo0149 apo0149:
    İHA GİBİ HABER 2 0 Yanıtla
  • Mustafa Acik Mustafa Acik:
    neden kaldırıldı sebebi ne hiç birşey anlamadım 2 0 Yanıtla
  • Tuğrul alp Tuğrul alp:
    Furkan vakfını sevmem onların pankartı... ama milli eğitim bakanı okulllarda müfredat ayarlio bu Ramazan'a göre vali oraya da mudahele eder umarım aynı cesaretle... bir seyin iyi ya da kötü olduguna değil kimin yaptigina göre hareket ediyorsa merciler... halk bu duruma göz yumuyorsa sonucunda halk çeker Pakistan ozentili bakan olursa ülkeden japonya çıkmaz 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
17:44
CHP’li Burcu Köksal’dan Bakan Kurum’a ziyaret
CHP'li Burcu Köksal'dan Bakan Kurum'a ziyaret
17:39
MHP’li Yıldız’dan komisyon raporu çıkışı Tartışmaya açılmayacak başlıkları tek tek sıraladı
MHP'li Yıldız'dan komisyon raporu çıkışı! Tartışmaya açılmayacak başlıkları tek tek sıraladı
17:33
Kenan Yıldız’ın telefon duvar kağıdını görenler ’’Helal olsun’’ diyor
Kenan Yıldız'ın telefon duvar kağıdını görenler ''Helal olsun'' diyor
17:21
Milyonlarca futbolseveri isyan ettiren canlı yayın krizinin perde arkası ortaya çıktı
Milyonlarca futbolseveri isyan ettiren canlı yayın krizinin perde arkası ortaya çıktı
16:53
Dursun Özbek kesenin ağzını açtı Tarihi galibiyete tarihi prim
Dursun Özbek kesenin ağzını açtı! Tarihi galibiyete tarihi prim
16:41
ABD son 48 saatte Orta Doğu’daki üslerine onlarca savaş ve tanker uçağı sevk etti
ABD son 48 saatte Orta Doğu'daki üslerine onlarca savaş ve tanker uçağı sevk etti
16:36
Galatasaray’ın tarihi maçını izleyen Fenerbahçeliler aynı yorumu yapıyor
Galatasaray'ın tarihi maçını izleyen Fenerbahçeliler aynı yorumu yapıyor
16:08
Ara tatil kaldırılacak mı Bakan Tekin’den öğrencileri üzecek sözler
Ara tatil kaldırılacak mı? Bakan Tekin'den öğrencileri üzecek sözler
15:25
Eşini çocuklarının önünde öldürdü Kahreden detay ortaya çıktı
Eşini çocuklarının önünde öldürdü! Kahreden detay ortaya çıktı
14:44
Mahkemeden Metin Akpınar’a 6 Milyon TL’lik tazminat şoku
Mahkemeden Metin Akpınar'a 6 Milyon TL'lik tazminat şoku
14:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan görevden aldığı Ali Yerlikaya için dikkat çeken sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görevden aldığı Ali Yerlikaya için dikkat çeken sözler
