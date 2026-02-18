Batman kent merkezinde bir dernek tarafından asılan ramazan temalı pankart, zabıta ekiplerince kaldırılmak istendi. Pankartın indirilmesine dernek üyeleri ve bazı vatandaşlar tepki gösterdi.
Taraflar arasında kısa süreli gerginlik yaşanırken, olay yerine çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Polis, toplanan kalabalığa biber gazıyla müdahale etti. Yaşanan olayda 5 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kenti karıştıran 'Ramazan' pankartı: Ekipler indirmek isteyince...
