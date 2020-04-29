Kenya ve Tanzanya'dan 272 Türk vatandaşı THY uçağıyla Samsun'a getirildi (2) - Son Dakika

İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı ve AFAD 'a bağlı ekipler uçaktaki yolcuları sağlık kontrolünden geçirdi, valizler ise dezenfekte edildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının yürüttüğü ortak çalışmayla Türk vatandaşlarının tahliyesi sürüyor. Bu kapsamda 119'u Kenya, 153'ü Tanzanya'dan olmak üzere 272 Türk vatandaşı THY'ye ait uçakla Samsun Çarşamba Havalimanı 'na indi.

Kenya ve Tanzanya 'da bulunan 272 Türk vatandaşı, Türk Hava Yollarına (THY) ait uçakla Samsun 'a getirildi.

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