Keşan Belediyesi'nin vizyon projesi Kent Müzesi'nde imzalar atıldı - Son Dakika

Mustafa Helvacıoğlu: "Keşan için gurur verici bir anı yaşıyoruz"

• Sözleşme gereği restorasyon çalışmaları 1 yıl içerisinde tamamlanacak

Saat 15.00'de Kent Müzesi Bahçesi'nde gerçekleştirilen İmza Törenine Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç, MHP Keşan İlçe Başkanı Adnan İnan, Keşan Emniyet Müdürü Mehmet Tekin, Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, İl Genel Meclis Üyesi İsmail Keleş, Keşan Belediye Başkan Yardımcıları Yakup Balcı, Tahir Özçınar, Ali Ünal, Keşan Kent Müzesi Koordinatörü Arkeolog Aslı Avcı, daire amirleri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

İmza töreninden önce konuşan Helvacıoğlu şunları söyledi. "Bugün aramızda olanlar hepinize saygılar selamlar. Hoşgeldiniz şeref verdiniz. Bugün, heyecan ile beklediğimiz bir günü yaşıyoruz. Yine Keşan için gurur verici bir anı yaşamak için huzurlarınızdayız. Keşan'ımızın 100. yılı olan 19 Kasım 2022'de hizmete açmayı planladığımız Keşan Kent Müzemizin restorasyon çalışmaları için bugün düğmeye basacağız. Seçim öncesi bütün siyasi partiler olarak müze sözü vardı. Şimdi hep beraber meclisimizle beraber yerine getirmek için bu güzel eseri Hastane Caddemiz denilen bu güzergahla beraber ışıl ışıl Keşan'a yakışan bir çalışmayı huzurlarınıza getireceğiz inşallah Keşan markaları ile büyüyecek. Büyüdükçe de Keşan markalaşır, tekrarlıyorum Keşan markaları ile büyüyecek, büyüdükçe Keşan markalaşacak. Keşan potansiyelinin yüzde 15-20'sini kullanan bir bölge. Allah bize bir bölge vermiş, coğrafya vermiş yok yok. Ormanı, denizi, komşuları ile insan kaynağı ile coğrafyası, tarımı, ticareti, turizmi, potansiyeli ile kadın girişimcisi ile okullarımızla,yapımızla müthiş bir yerdeyiz aslında. Bu potansiyeli değerlendirmek, yarınlara yeni nesil dünyaya hazırlanmak, pandemi sonrası dünyaya hazırlanmak, küresel ısınmaya, küresel çalışmalara hazırlanmak bizim görevimiz olmalı. Ankara'dan veya bir başka yerden beklemek için değil istemek için gitmeliyiz. Beklersek gelmez, istersek gelir,o yüzden istemenin püf noktası, işte size baktığım bu tablo bizi marka yapmaya yetecek. Kavgasız gürültüsüz bir Keşan,siyaseti ile Kaymakamıyla, Valisiyle, vekilleri ile kurumlarıyla, muhtarlarıyla, STK'ları ile okullarıyla, bütün ilgili dinamikleriyle biz yeter ki aynı yere bakarsak, Keşan'ı yarınlara hazırlayacağız. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Biz kendi kendimize de beraberlik için de yeteriz. Restarosyan çalışmaları için bugün düğmeye basıyoruz. 1 yıl sürecek çalışmalar. Bu gördüğünüz binalar sayı olarak az Keşan'da, gözümüzün nuru olacak çok da şık duracak. Gece aydınlatmamız bile müthiş olacak. Bu bahçeyi anlatamayacağımız kadar müze bahçesi olacak. Hastane Caddemiz ona keza içindeki 100 yılı anlatan müzeçalışmalarıyla önümüzdeki yıla hazır etmeye çalışacağız. Teknik bir arıza teknik bir zaman kaybı olmazsa inşallah zamanında bitecek.2019 aralık ayında kent müzesi olarak kullanılması için Keşan Belediyesi'ne tahsisi ile süreç başladı. Tahsiste müsaade ederseniz teşekkürlerim var. Tahsis konusunda destek konusunda müzeminzin bu ekonomik anlamda destekleri konusunda, inşaat bitmeden parası gelmesi konusunda Ankara'dan başlayan Keşan'a Edirne'ye kadar, aramızda olmayan selam bırakacağım selam söyleyeceğim, teşekkür edeceğim büyüklerimiz var. Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı'na gittiğimizde bu esere sahip çıkalım dediğimizde o dönemin başkanı bizi hemen programa aldı.Tabi pandemi nedeniyle bürokrasi biraz geç kaldı. Ama bugünlerde o desteğe kavuştuk. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuda Keşan'a verdiği önem nedeniyle bu binanın tahsisinde de müzenin yapımındaki ekonomik yolculuğumuzda Cumhurbaşkanlığı Stratejik Başkanlığı'na verdiği talimat üzerine daha tadilat başlamadan geçen hafta 3 Milyon TL tadilat parası hesabımıza gelmek üzere Edirne'ye geldi. 3 Milyon TL. Burayı da 3 Milyon TL'ye ihale ettik. Adım adım projeyi götürdükçe bize desteklerini esirgemiyorlar siyasi büyüklerimiz Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere. Edirne Valimiz bu konuda dün de görüştüm. Bu konuda yol yapımı sokak iyileştirilmesinde bize verdiği beraberlik mesajı çok güçlüydü. 1 yıl içerisinde inşallah Hastane Cadde'sini de cafeler bölgesi, trafiğe kapalı bir bölge olarak da Hastane Caddesi'ni içinden travmay geçen güzel nostaljik bir caddemiz olacak.Milletvekilimiz Sayın Fatma Aksal'a, bizi takip eden Orhan Çakırlar vekilime, bizi takip eden destekleyen yine Okan vekilime huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Edirne Valimiz ve İl Özel İdaremiz özel ilgi gösteriyor bu projemize. İl Genel Meclisi'mizin 5'i bir yerde olan Keşanlı temsilcileri de hem Cumhuriyet Halk Partili Ak Partili meclis üyelerim özel ilgi ile burada bir toplantı yaptığımızda onların ifadelerini görmenizi isterdim. Canla başla Keşan'a bu eserin kazandırılmasından yanalar. Turizm Bakanımız bu projeyi çok beğendi. Kendisi de bu müzenin kazandırılması için talimatlarını verdi. Ama bir ağabeyim var ki Turizm Bakan Yardımcımız Nurettin Alparslan, yanınızda bile telefon açsam şimdi telefonu açacak kadar Keşan'ı çok sevdiğini ve buna destek olmaları gerektiği ifadelerinde bulundu. Müzeler Genel Müdürümüz Gökhan Yazgı'nın kulaklarını çınlatıyorum. Genel Müdür Yardımcımız İsmail Karaman beyin de kulaklarını çınlatmak istiyorum. İl İlçe başkanlarımız bu konuda fedakarlık yaptı. Keşan Belediye Meclisimizde hep beraber meclisimizin heyecanını görmeniz gerekir. Keşan Belediye Meclis üyelerimin de hepsine teşekkür ediyorum. Bu teşekkürlerden sonra çalışmalarla ilgili olarak bilgi vermeye devam ediyorum. Sonrasında bir yıllık süreçte 100'lerce envanteri müzemize kazandırdık.Bu envanterlerimize gözümüzün nur gibi bakıyoruz. Geçmiş dönemde her biriniz eskidi diye çöpe atardık kenara koyardık. O kadar kıymetliymiş ki geçmiş dönem kullandıklarımız onları biz bir kenara atardık. Şimdi bir fotoğrafı bile alıp saklıyoruz büyütüyoruz. Bakın resim sergisi niteliğinde geçmişi anıyoruz. Tabi envanter kazandırmanın dışında da birçokçalışma gerçekleştirildi. Gururla ifade etmek isterim ki;hayata geçireceğimiz Kent Müzemiz, Keşan'ımızı çok farklı bir alana taşıyacak. Keşan'ımızın kültür hayatına büyük katkıda bulunacak. Biz de bu anlamda; Keşan'ımızın 100'lerce yıllık birikimini en modern imkanlarla sağlayacağız. Son dönemde; Keşan'ımızda yapılan tüm yeniliklere getirdiğimiz vizyonel anlayış Kent Müzemizde de devam edecek. Sadece bir müze olarak değil; sineması, anfi tiyatrosu, kütüphanesi, atölyeleri, otoparkı, yeşil alanları ve cafeteryalarıyla bir kültür kampüsü, bir çekim merkezi olacak. Bir zamanlar hayal diye geçiştirilen bu kıymetli çalışmaların asıl mimarları, bizlere bu desteği, enerjiyi ve çalışma azmini veren kıymetli vatandaşlarımızdır. Ben Keşan adına gururluyum, onurluyum, herkes adına, tüm gençlerimiz, çocuklarımız ve büyüklerimiz adına mutluyum. Bu umudu yeşerten, bizlere bu onuru yaşatan tüm hemşehrilerimigönülden muhabbet ile selamlıyorum. Ne dedik; "inandık mı yaparız" dedik, inandık ve yaptık. Bugünden itibaren imzaları atarak başlatacağımız restorasyon çalışmalarımızın şimdiden Keşan'ımıza hayırlı olmasını diliyorum."

Konuşmanın ardından Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ile ihaleyi kazanan Bayramoğulları Restorasyon Ticaret Limited Şirketi adına Muhammet Bayram, hayırlı olması dilekleriyle karşılıklı olarak sözleşmeyi imzaladı.

İmza töreninin ardında Müze binasının eski fotoğrafları sergisi ve Kent Müzesi Sözlü Tarih çalışmalarının yer aldığı bir video sunumu dagerçekleştirildi.

Programda On Air Müzik Grubu'nun müzik dinletisi ile sona erdi.