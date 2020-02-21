Kıbrıs Gazileri 46 yıl sonra Bozyazı'da buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kıbrıs Gazileri 46 yıl sonra Bozyazı'da buluştu - Son Dakika

Kıbrıs Gazileri 46 yıl sonra Bozyazı'da buluştu

6 saat önce

Bolu Komando Tugayında vatani görevlerini yaparken, 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatı'na katılarak çeşitli cephelerde savaşıp gazilik unvanı alan 19 gazi, 46 yıl sonra Mersin'in Bozyazı ilçesinde bir araya geldi.

Kıbrıs Gazileri 46 yıl sonra Bozyazı'da buluştu, System.String[]

Bolu Komando Tugayında vatani görevlerini yaparken, 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatı'na katılarak çeşitli cephelerde savaşıp gazilik unvanı alan 19 gazi, 46 yıl sonra Mersin'in Bozyazı ilçesinde bir araya geldi.


Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bozyazı Temsilcisi Ali Şen'in daveti üzerine Mut'tan gelen gaziler, silah arkadaşları ile temsilcilik binasında bir araya gelerek hasret giderip, eski günleri andılar. Duygusal anların yaşandığı buluşmada gaziler, Bolu Komando Tugayındaki günleri ile Kıbrıs Barış Harekatı sırasında cephede savaşırken yaşadıkları anıları anlatıp duygusallaşırken, yıllar sonra topluca bir araya gelmenin de mutluluğunu yaşadılar.


Silah arkadaşlarıyla yıllar sonra yeniden bir araya gelmekten onur duyduğunu söyleyen Ali Şen, "1974 yılında Kıbrıs'ın barışı ve bağımsızlığı için omuz omuza mücadele ettiğimiz gazi arkadaşlarımızla birlikte olmaktan mutluyuz. Arkadaşlarımızla bağımızı hiçbir zaman kesmedik. Zaman zaman bire bir görüşüyorduk. Ancak ilk defa toplu olarak bir araya geldik. Bizlerin bir araya gelmesine katkı sunan Kaymakamımız Arif Yalçın'a ve Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker'e teşekkür ederim" dedi.


Türkiye Muharip Gaziler Derneği Mut Temsilcisi Halil Söylemez ise aradan geçen uzun yıllara rağmen Kıbrıs anılarının asla unutulmadığını vurguladı. Söylemez, "Güzel bir gün geçirdik. Arkadaşlarımızı sağlıklı görmenin mutluluğunu yaşadık. Unutulması mümkün olmayan anılarımızı tazeledik. Arkadaşlarımızla bir araya gelmemize katkı sunan herkese teşekkür ederim. Bundan böyle sık sık bir araya gelmeye gayret edeceğiz" ifadelerini kullandı.


Gaziler, dernekteki buluşmanın ardından topluca Bozyazı Kaymakamlığı tarafından öğretmenevinde onurlarına verilen yemeğe katıldılar. Yemekte gazileri Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Mehmet Baturay, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Güngör ve İlçe Jandarma Komutan Vekili Abdullah Çelebi yalnız bırakmadı. - MERSİN

Komando, Bozyazı, Kıbrıs, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 10:06 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: İran'da koronavirüsten 5 kişi öldü, vaka sayısı 750'ye yükseldi
Son dakika: Ceren Damar Şenel davasında katile ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün saat 18.00'de Vladimir Putin ile görüşeceğiz Bakanlık'tan Atakan Kayalar'la ilgili açıklama geldi: Pedagojik yönlendirme ve rehberlik hizmeti sağlanmaya başlandı

Son Dakika Haberleri
16:24 Pınar Soykan: Pop müzikte lavabo tıkandı
15:41 Tolgay'ın 'Müzeyyen Senar' anısı Özge Ulusoy'u güldürdü
15:41 İşte Burcu Esmersoy'un yeni sevgilisi!
15:51 Zerrin Özer, dolandırıcılıkla suçlanan eski eşiyle yeniden barıştı
14:57 Melisa Şenolsun: Oyunculuk özgürleştirir

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2020 16:46:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kıbrıs Gazileri 46 yıl sonra Bozyazı'da buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]