Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı, Doğu Akdeniz Üniversitesi Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi iş birliği ve Doğu Akdeniz Üniversitesi ev sahipliğinde 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası kapsamında "Tabip Binbaşı Nihat İlhan ve şehit ailesi anısına: Kıbrıs Türkünün Varoluş Mücadelesi ve Kumsal Baskını" konulu bir panel düzenlendi. Düzenlenen panel ve anma programı Doğu Akdeniz Üniversitesi Mustafa Afşin Ersoy Salonu'nda başladı.



Panel, Doğu Akdeniz Üniversitesi Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Turgay Bülent Göktürk, Kumsal baskınında eşi ve çocukları katledilen Tabip Binbaşı Nihat İlhan'ın oğlu Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam ve Atatürk Araştırma Merkezi Başkan Vekili Prof. Dr. Adnan Sofuoğlu'nun açılış konuşmaları ile başladı. Prof. Dr. Sofuoğlu, konuşmasında Kıbrıs tarihine yer vererek Aralık 1963 ve Temmuz 1974 arasında yaşanan olayları ele aldı. Kıbrıs'ta böyle bir etkinliği yapmaktan büyük kıvanç duyduğunu dile getiren Prof. Dr. Sofuoğlu; Tabip Binbaşı Nihat İlhan'ın ailesine katılımlarından dolayı teşekkür ederek, tüm araştırmacı ve dinleyicilere panelin başarılı geçmesi temennisinde bulundu. Açılış konuşmalarının ardından Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam ve Atatürk Araştırma Merkezi Başkan Vekili Prof. Dr. Adnan Sofuoğlu karşılıklı plaket takdiminde bulundular.



Türkiye Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri'nin de söz aldığı konuşmaların ardından, Prof. Dr. Adnan Sofuoğlu'nun başkanlığında düzenlenecek olan oturumlara geçildi. Gün içinde gerçekleşecek iki oturumda; Dr. Öğr. Üyesi Turgay Bülent Göktürk "Tarihsel Süreçte Kıbrıs'ta Türklere Yapılan Katliamlar", Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Şebnem İlhan "Tabip Binbaşı Nihat İlhan'ın Biyografisi", Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) Mücahitler Derneği Genel Başkanı Yılmaz Bora "Neden 21 Aralık 1963", Emekli Büyükelçi Ahmet Zeki Bulunç "Rum-Yunan İkilisinin ENOSİS Soykırımı ve Kıbrıs Türk Halkının Varoluş Savaşı", Prof. Dr. Necip İlhan "İzzetpaşa Vakfı ve Tabip Binbaşı Nihat İlhan ve Hizmetleri", Eski TMT Mücahitler Derneği Genel Başkanı Vural Türkmen "Kritik Bir Gece", Öğr. Gör. Süheyla Göktürk, "Ziyaretçilerin Gözüyle Barbarlık Müzesi" konulu bildirimlerini sunacak.



Panel boyunca, Doğu Akdeniz Üniversitesi öğrencilerinin Kıbrıs Türk Milli Mücadelesi'ne ait müze ve şehitlikleri tanıtan proje çalışmaları da katılımcılara sunulacak. 24 Aralık Salı günü ise, Milli Mücadele ve Şehitler Haftası anma programı kapsamında saat 10.30'da, Lefkoşa'daki Barbarlık Müzesi'nde anma töreni düzenlenecektir. - ANKARA