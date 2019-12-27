Kılıçdaroğlu, Atatürk'ün Ankara'ya Gelişinin 100'üncü yılı etkinliğine katıldı - Son Dakika
Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu, Atatürk'ün Ankara'ya Gelişinin 100'üncü yılı etkinliğine katıldı - Son Dakika

Kılıçdaroğlu, Atatürk'ün Ankara'ya Gelişinin 100'üncü yılı etkinliğine katıldı

6 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Milli Kurtuluş Savaşı'nın ana omurgası burada atılmıştır.

Kılıçdaroğlu, Atatürk'ün Ankara'ya Gelişinin 100'üncü yılı etkinliğine katıldı, System.String[]

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Milli Kurtuluş Savaşı'nın ana omurgası burada atılmıştır. Gazi Meclisimiz burada Kurtuluş Savaşını yönetmiştir. O nedenle hepimiz 100'üncü yılı büyük bir coşku ve heyecanla kutluyoruz" dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nce Atatürk Kapalı Spor Salonunda düzenlenen programa katıldı. Kılıçdaroğlu burada yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100'üncü yılının kutlandığını söyledi. Bugün Avrupa ile yarışan bir başkenti inşa etmek için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Mansur Yavaş'ın seçildiğini kaydeden Kılıçdaroğlu, "Milli Kurtuluş Savaşı'nın ana omurgası burada atılmıştır. Gazi Meclisimiz burada Kurtuluş Savaşını yönetmiştir. O nedenle hepimiz 100'üncü yılı büyük bir coşku ve heyecanla kutluyoruz" diye konuştu.Konuşmaların ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler 'Kızalcagün: Bir Cumhuriyetin Doğuşu' adlı tiyatral gösteriyi izledi. Kılıçdaroğlu daha sonra 'Liselerarası Resim Yarışmasında' dereceye girenlere ödül takdim etti. Programının sonunda Manga grubu konser verdi.


Mustafa Kemal Atatürk, Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 11:33 Kaynak: DHA
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