Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1) - Son Dakika

Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1)

26.01.2021 14:35
Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1), System.String[]

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Halkın sorunu varsa çözmek bizim görevimizdir hatta görevin ötesinde namus borcumuzdur.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Halkın sorunu varsa çözmek bizim görevimizdir hatta görevin ötesinde namus borcumuzdur. Bunun mücadelesini her yerde ve ortamda vermek zorundayız." dedi.

Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, CHP milletvekillerinin, Meclis'in ara verdiği dönemde vatandaşın dertlerini dinlediğini, sorunlara nasıl çözüm üretileceğini anlattıklarını söyledi.

CHP milletvekillerinin çalışmalarının son derece değerli olduğunu dile getiren ve kendilerine gösterdikleri çaba dolayısı teşekkür eden Kılıçdaroğlu, "Bizim mücadelemiz hak, adalet, hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir Türkiye mücadelesi. Bizim mücadelemiz herkesin kazandığı, mutlu olduğu, her evde huzurun, bereketin olduğu bir mücadele. Biz saray mücadelesi vermiyoruz. 'Saraylarda oturalım.' diye mücadele etmiyoruz." diye konuştu.

Bu mücadeleyi sonuna kadar götürmenin görevleri olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, "Halkın sorunu varsa çözmek bizim görevimizdir hatta görevin ötesinde namus borcumuzdur. Bunun mücadelesini her yerde ve ortamda vermek zorundayız." ifadelerini kullandı.

Ocak ayının, hüzünlü bir ay" olduğuna, bu ayda karanlığa ışık tuttuğu, mücadele verdiği için hayatı terörle sonlandırılan aydınlar için anmalar yapıldığına işaret eden Kılıçdaroğlu, Onat Kutlar, Yasemin Cebenoyan, Metin Göktepe, Hrant Dink, Uğur Mumcu, Muammer Aksoy, Gaffar Okkan'ın ocak ayında şehit edildiğini belirtti. Kılıçdaroğlu, "Karanlığa ışık tutan bütün aydınlarımızı saygıyla, sevgiyle anıyoruz. Onları asla unutmayacağız." dedi.

Afyonkarahisar'da kentsel dönüşüme ilişkin iddia

Afyonkarahisar'da Mısri Mahallesi ve İmaret Camisi arkasındaki bazı alanlar için 2013'te Bakanlar Kurulu kararıyla kentsel dönüşüm kararı alındığını hatırlatan Kılıçdaroğlu, CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal'ın konuyu yakından takip ettiğini aktardı.

Kentsel dönüşüme ilişkin 5 Şubat 2021'de ihale yapılacağının açıklandığını, ihalenin mart ayına ertelendiğini anlatan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Daha sonra TOKİ geliyor. Arsalarda metrekaresi 400 lirayla 1750 lira arasında değer takdiri yapıyor. Burada oturanlar, fakir insanlar, günlük yaşayan insanlar, emekliler dolayısıyla 'Nasıl olsa bunların sesi soluğu çıkmaz. Hak aramasını da bilmezler. Bunlara kimse sahip çıkmaz.' düşüncesiyle... Kentin merkezinde 400 liraya arsa mı var? Milletvekilimiz Burcu Köksal araştırdı. Asri Mezarlık'ta metrekare 1500 lirayla 2 bin lira arasında. Daha pahalı. Bunlarda vicdan da yok. Değerlendir, kentsel dönüşüm yap. İnsanlar da gitsin evlerinde rahat rahat otursunlar. Toplantı yapılıyor. Toplantıda bu insanlar isyan ediyorlar. Haksızlığa uğradıklarını söylüyorlar. 'Biz fakiriz diye ensemize vurup arsayı mı elimizden alacaksınız?' diyorlar.

Sonunda Belediye Başkanı, 'Belediye olarak biz bu kentsel dönüşümün hiçbir noktasında yokuz.' diyor. Yani 'Ben karışmıyorum, bu işi yukarıdakiler biliyor.' diyor. İşi yukarıya bıraktıysan saraya kadar gider. O adamların cebini doldurmak zaten mümkün değil, ne versen yerler bunlar. Burcu Köksal milletvekilimize söylüyorum; oradaki insanların hakkını hukukunu tek başına savunacaksın, yiğit bir insan olarak sonuna kadar savunacaksın. Biz de o insanların her zaman yanında olacağız."

"Hatamız varsa düzeltmeye özen gösteririz"

Siyasette eleştirinin, gayet doğal olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Biz bir şey yaparız. Rakiplerimiz bizi beğenmez, bizi eleştirirler. Eleştirinin de kendine göre bir özelliği vardır. Olur ya bir hatamız vardır, eleştiriden ders çıkarmak gibi bir ayrıcalığımız da var bizim CHP olarak. Bir eleştiri gelir, açar bakarız. Hatamız varsa düzeltmeye özen gösteririz. Aynı hatayı tekrarlamamak için çalışır, çaba harcarız." dedi.

AK Parti'ye oy verenlere seslenen Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Ellerini vicdanlarına koysunlar. Burada onlarla samimi bir konuşma yapmak istiyorum. Oy verdiniz, 19 yıldır tek başına iktidar oldular. Hiçbir zaman bir vatandaşıma dönüp de 'Neden AK Parti'ye oy verdin?' diye özel bir yargılama yapmadım. Herkesin tercihi başımızın üstünedir ama şu soruyu sorma zamanı geldi. İnsafsız şekilde eleştiriliyor, bir sürü iftiralar atılıyor. Şu soruyu AK Parti'ye oy veren her vatandaşımın hatta il, ilçe ve belde başkanlarının da sormasını isterim; AK Parti ne yapmak istedi de CHP engel oldu? Sen ne yapmak istedin de biz engel olduk? Bir kanun, kararname, genelge çıkaracaktı da biz mi engel olduk? Bir vali tayin edilecekti de biz mi engel olduk? Biz neye engel olduk? Neden en insafsız şekilde, hakaret boyutuna varan şekilde eleştiriliyoruz?

Bizi niye eleştiriyorsunuz? Haklı bir gerekçe ortaya koyun. Efendim 'Tarihte bilmem ne oldu?' Tarihte olmuşsa olmuş, sen geleceğe bak. Geleceği inşa edeceksin. Vatandaş sana görevi geleceği, huzurlu bir ülkeyi inşa et diye verdi. 19 yıldır yönetiyorsun. 19 yıldır tek hedef var, CHP. Bir şey yaptık yalnız. Hatalarını, yolsuzluklarını açıkladık tek tek. Saraylarda oturdular, vatandaş çöpten yiyecek toplarken bunu eleştirdik. Bu bizim hakkımız. O vatandaşın hakkını kim savunacak? Ağzını açsa hapse atıyorsunuz zaten. Müsaade edin de hapsi biz göze alalım, biz eleştirelim sizi ve eleştiriyoruz. AK Parti'ye oy veren bütün kardeşlerime soruyorum; CHP, 19 yıldır oy verip iktidar yaptığınız partinin yapmak istediği önemli bir şeyi ne zaman, nerede engelledi? Yok böyle bir şey."

(Sürecek)

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

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