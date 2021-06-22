Üye Girişi
Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (3) - Son Dakika

Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (3)

22.06.2021 16:49
Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (3), System.String[]

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Sanattan, sanatçıdan ve müzikten rahatsız olan Erdoğan'ı gençlere teslim ediyorum.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Sanattan, sanatçıdan ve müzikten rahatsız olan Erdoğan'ı gençlere teslim ediyorum. Önümüze sandık gelecek. Gençler gereğini yapacaklar. Yürekten inanıyorum." dedi.

Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin geldiği hale bakılmasını istedi.

"Mafya ile siyasi ilişkileri götüren" bir televizyon yorumcusunun yaptığı açıklamaya şaşırdığını anlatan Kılıçdaroğlu, bu açıklamaları okurken, "Acaba doğru mu?" dediğini belirtti. Kılıçdaroğlu, "(Bir daha siz bakın. Böyle bir şey söylemiş mi söylememiş mi) diye. 'İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, masum olduğuna inandığım binlerce kişinin dosyasını götürdüm. Dedim ki; bu insanlar eğer masum çıkmazsa hesabını benden sorun. Araştırmalar yapıldı. Hepsinin bir iftiraya kurban gittiği ortaya çıktı, hepsi görevlerine iade edildi...' Savcı mısın hakim misin avukat mısın? Nereden biliyorsun bunların mağdur olduğunu? Binlerce dosya hangi dosyalar?" diye sordu.

"FETÖ borsası" denilen şeyin de bu olduğunu öne süren Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hakim var mı bu işin içinde; yok. Savcı var mı; yok. Avukat var mı; yok. Bir kişi var o da bütün kara işlere, siyasetçilerle yeraltı dünyası arasındaki ilişkileri kuran birisi. Parasız hiçbir iş yapmaz. 'Binlerce dosyayı aldım, Süleyman Soylu'ya götürdüm.' Hepsini kurtardı Süleyman Soylu. Bedava mı yaptı? Biz sizin ne kadar aç olduğunuzu bilmiyor muyuz? Sizin ne kadar açgözlü olduğunuzu bilmiyor muyuz? Yargının bu kadar kirlendiğini, bu kadar devre dışı bırakıldığını hiç görmemiştim. Bir de OHAL İnceleme Komisyonu var sözde. Niye kurdunuz ki? Bu adamı getirin onun başına. Hepsini zaten serbest bırakacak. Hepsini bırakır. Gariban olan, parası olmayan insanların hepsi hapiste. Harp Okulu öğrencilerinin ne günahı var? Paraları yok, aileleri fakir. Paraları olsa onlar da götürecekler dosyayı, verecekler, onlar da fazla değil, üç gün içinde hepsi çıkar."

"Sanatçılara görev düşüyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kabine toplantısı sonrası yaptığı müzikle ilgili açıklamalarına tepki gösteren Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Erdoğan müzikten rahatsız olmuş. Çifter çifter maaş alan beslemelerin var. Bundan rahatsız olmuyorsun da müzikten rahatsız oluyorsun. Devleti soyanlardan rahatsız olmuyorsun ama müzikten rahatsız oluyorsun. Her ay 10 bin dolar rüşvet alan siyasetçiden rahatsız olmuyorsun ama müzikten rahatsız oluyorsun. Akıl alacak şey değil.

Sanatçılara görev düşüyor. Müzik sanatçılarına ve onların örgütlerine. Çıkıp konuşmaları lazım. Eğer onların örgütleri konuşmuyor da korkuya teslim oluyorlarsa onlar zaten sanatçı değil. Sanatçı dediğiniz kişi korkuya teslim olmayan kişidir, yiğit kişidir. Sözünün arkasında duran kişidir, sanatçı budur. Sanattan, sanatçıdan ve müzikten rahatsız olan Erdoğan'ı gençlere teslim ediyorum. Önümüze sandık gelecek. Gençler gereğini yapacaklar. Yürekten inanıyorum. Bu ülkenin gençleri, bu ülkenin umudu, bu ülkenin özgürlüğünü savunan, rahat yaşamayı ilke edinen gençleri bu hortumculara, bu zalimlere gerekli dersi verecektir. Yürekten inanıyorum."

-"Söyle bakalım, kim bölücü, kim milliyetçi, kim ülkücü?"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, kendisi hakkındaki konuşmasına karşılık veren Kılıçdaroğlu, "Bahçeli'yi çoğu zaman muhatap almayı doğru bulmam. Çünkü o kendisini bir yere adamış kişi." dedi. Kılıçdaroğlu, Bahçeli'nin bugünkü konuşmasında, "Kılıçdaroğlu elini vicdanına koyup söylesin" diye hitap ettiğini ve "vicdan" sözcüğünden yola çıkarak muhatap aldığını vurguladı.

Bahçeli'nin, "Kimin yanındadır. Bölücülüğü mü destekliyor, yoksa Türkiye'nin yanında mı yer alıyor?" sorusuna işaret eden Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Önemli bir soru. Cevabını vereyim. Ben ve arkadaşlarım ve bütün dostlarımız, Türkiye'nin birliğinden ve bütünlüğünden yanayız. Biz, şanlı ordumuzun Tank Palet Fabrikası Katar ordusuna peşkeş çekilirken itiraz eden kişileriz. Sen ise Katar ordusuna peşkeş çekilirken alkışlayan kişiydin. Şimdi söyle bakalım. Vatanın birliğinden ve bütünlüğünden kim yana? Şanlı ordumuzdan kim yana? Biz, kendi vatan topraklarını ve o topraklarda yatan Süleyman Şah Türbesi'ni ve o topraklarda dalgalanan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bayrağını indirip, kaçıp toprağı düşmana teslim edenlerden yana değiliz. Biz oraya bir hafta içinde şanlı bayrağımızı dikmekten yanayız. Bunun sözünü verdik. Bir hafta içinde milletin takdiriyle, Allah'ın izniyle iktidar olduğumuzda o bayrağı da o türbeyi de vatan topraklarına götüreceğiz. Peki sen ne yaptın? Kaçanları alkışladın, bayrağı indirenleri alkışladın, onların yanında yer aldın. Şimdi söyle bakalım, kim bölücü, kim milliyetçi, kim ülkücü?"

Devleti yöneten bir kişinin mal varlığı dolayısıyla tehdit edilmesini, ayrıca onun sessiz kalmasını da içlerine sindiremeyeceklerini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Devletin en tepesindeki kişi, bütün sırlarına vakıf bir kişi mal varlığı dolayısıyla tehdit ediliyor ve sesini çıkarmıyorsa o kişi artık Türkiye Cumhuriyeti Devleti için bir milli güvenlik sorunudur, sen o sorunun yanındasın. Biz ve dostlarımız adaletten, kul hakkından yanayız, haramdan, yolsuzluklardan yana değiliz." dedi.

-"Bir esnafın, bir garibanın derdini dinledin mi Sayın Bahçeli?"

Bahçeli'nin, her ay 10 bin dolar rüşvet alan siyasetçiyi hiç merak edip etmediğini soran Kılıçdaroğlu, "Bir esnafın, bir garibanın derdini dinledin mi Sayın Bahçeli, bir çiftçiye gidip de 'nasılsın' dedin mi Sayın Bahçeli? Ama biz, eli yağlı olan tornacı ustasının 'elini uzat kardeşim, senin elini sıkmak benim için şereftir' diyen bir gelenekten geliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Vatanın birliğini ve bütünlüğünü sen mi savunuyorsun ben mi savunuyorum?" sorusunu yönelten CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Hiç düşündün mü Sayın Bahçeli; 83 milyon kişi Londra'daki bir avuç tefeciye hizmet eder hale getirildi. Türkiye'nin mali bağımsızlığını hiç düşündün mü? Düyun-u Umumiye İdaresi gibi Borçlar Genel Müdürlüğü kuruldu. Sen bunu biliyor musun? Bilemezsin. Beslemelere alkış tutanlar, bayrağı indirip kaçanlar, egemen güçlere teslim olanlar Türkiye'nin özgürlüğünden, bağımsızlığından söz edemezler. O sözü biz söyleriz, o mücadeleyi biz yaparız, o kavgayı biz yaparız. Çünkü biz Cumhuriyet Halk Partisiyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kılıçdaroğlu, yabancı uyuşturucu kaçakçılarına Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı verildiğini iddia ederek, Bahçeli'ye, bunu bilip bilmediğini de sordu.

Kendisinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığının saygınlığını koruduğunu ancak Bahçeli'nin o saygınlığı yok etmek isteyenlerin yanında durduğunu öne süren Kılıçdaroğlu, konuşmasını, "Hangi devlet 250 bin dolara vatandaşlarını pazarlar. 250 bin dolara vatandaş oluyorsun Türkiye'de. Ne olursan ol. Bu mudur milliyetçilik, yeni bir milliyetçilik tanımı yapıldı da bizim mi haberimiz yok? Yeni bir vatanseverlik tanımı yapıldı da bizim mi haberimiz yok? Bayrağı indirip kaçacaksın, alkışlayacaksın, dönüp bana soracaksın, 'sen milliyetçi misin, sen bayraktan, vatandan yana mısın?' Hadi canım, hadi canım. Siz geçiniz bunları." sözleriyle tamamladı.

(Bitti)

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı, Türkiye, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (3) - Son Dakika


Son Dakika

Engelli Arda'yı yıldırım çarpmasından römork lastikleri kurtardı! Mucize kurtuluş 16:48 Engelli Arda'yı yıldırım çarpmasından römork lastikleri kurtardı! Mucize kurtuluş Şenol Güneş, A Milli Takım'la yolları ayırırsa Beşiktaş'a dönebilir 16:45 Şenol Güneş, A Milli Takım'la yolları ayırırsa Beşiktaş'a dönebilir Müsilaj, Darıca'yı kapladı! Yetkililer denize girmeyi yasakladı 16:33 Müsilaj, Darıca'yı kapladı! Yetkililer denize girmeyi yasakladı
Gürcistan'da koronavirüs önlemleri gevşetildi! Açık alanlarda maske takma zorunluluğu kaldırıldı 16:22 Gürcistan'da koronavirüs önlemleri gevşetildi! Açık alanlarda maske takma zorunluluğu kaldırıldı Trafikte yeni dönem! Mayıs 2022 itibarıyla araçlara karakutu zorunluluğu geliyor 16:12 Trafikte yeni dönem! Mayıs 2022 itibarıyla araçlara karakutu zorunluluğu geliyor Ekonomist Özgür Demirtaş, kendi coin'ini çıkarmaya hazırlanan Emrah'a tepki gösterdi 16:08 Ekonomist Özgür Demirtaş, kendi coin'ini çıkarmaya hazırlanan Emrah'a tepki gösterdi
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, basın mensuplarının Sergen Yalçın sorusunu yanıtlamadı 15:36 Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, basın mensuplarının Sergen Yalçın sorusunu yanıtlamadı Diyarbakır'da dev karpuz maketi ile kamufle edilen baz istasyonu büyük tepki topladı 15:10 Diyarbakır'da dev karpuz maketi ile kamufle edilen baz istasyonu büyük tepki topladı

Son Dakika Haberleri
16:59 O pankart, CHP Grup Toplantısı'nda Kılıçdaroğlu'na sözünü kestirdi
16:45 Şenol Güneş, A Milli Takım'la yolları ayırırsa Beşiktaş'a dönebilir
16:34 Lütfü Türkkan'ın kaçak çiftliğinin yıkımını kaydeden muhabir darbedildi
16:22 Fenerbahçe, Bayern Münih'le anlaşması sona eren Jerome Boateng için harekete geçti
16:14 Okmeydanı'nda giriş çıkışlar kapatıldı! Denetime özel harekat polisleri de katıldı
16:12 Trafikte yeni dönem! Mayıs 2022 itibarıyla araçlara karakutu zorunluluğu geliyor
16:07 Ekonomist Özgür Demirtaş, kendi coin'ini çıkarmaya hazırlanan Emrah'a tepki gösterdi
16:07 Son Dakika! Yerli koronavirüs aşısının adı belli oldu: TURKOVAC
16:06 Huawei ile başlayan kervana 7 şirket daha dahil oldu! Türkiye telefon üretim üssü haline geliyor
16:05 Bitcoin'de Çin depremi! Ocaktan bu yana ilk defa 30 bin doların altına geriledi
O pankart, CHP Grup Toplantısı'nda Kılıçdaroğlu'na sözünü kestirdi O pankart, CHP Grup Toplantısı'nda Kılıçdaroğlu'na sözünü kestirdi         
16:59
1915 Çanakkale Köprüsü'nün çelik yapılarını iki fabrikada tam 2 bin işçi üretiyor 1915 Çanakkale Köprüsü'nün çelik yapılarını iki fabrikada tam 2 bin işçi üretiyor         
16:46
Lütfü Türkkan'ın kaçak çiftliğinin yıkımını kaydeden muhabir darbedildi Lütfü Türkkan'ın kaçak çiftliğinin yıkımını kaydeden muhabir darbedildi         
16:34
Fenerbahçe, Bayern Münih'le anlaşması sona eren Jerome Boateng için harekete geçti Fenerbahçe, Bayern Münih'le anlaşması sona eren Jerome Boateng için harekete geçti         
16:22
Okmeydanı'nda giriş çıkışlar kapatıldı! Denetime özel harekat polisleri de katıldı Okmeydanı'nda giriş çıkışlar kapatıldı! Denetime özel harekat polisleri de katıldı         
16:14
Son Dakika! Yerli koronavirüs aşısının adı belli oldu: TURKOVAC Son Dakika! Yerli koronavirüs aşısının adı belli oldu: TURKOVAC         
16:08
Bitcoin'de Çin depremi! Ocaktan bu yana ilk defa 30 bin doların altına geriledi Bitcoin'de Çin depremi! Ocaktan bu yana ilk defa 30 bin doların altına geriledi         
16:06
Ünlü oyuncu Seda Bakan imaj yeniliğine gitti: Bir süre sarışınım a dostlar! Ünlü oyuncu Seda Bakan imaj yeniliğine gitti: Bir süre sarışınım a dostlar!         
15:19
Bahçede 2 lira olan kiraz tezgaha gelince 15 lira! Duruma tepki gösteren çiftçi ağaçlarını kesti Bahçede 2 lira olan kiraz tezgaha gelince 15 lira! Duruma tepki gösteren çiftçi ağaçlarını kesti         
15:09
Ali Koç, Sergen Yalçın'ı aradı: İmza atma, biraz bekle Ali Koç, Sergen Yalçın'ı aradı: İmza atma, biraz bekle         
14:37
Hamile olduğunu açıklayan Şeyma Subaşı kısa bir süre sonra paylaşımını sildi Hamile olduğunu açıklayan Şeyma Subaşı kısa bir süre sonra paylaşımını sildi         
14:05
Deniz salyasına karşı yeni yöntem! İzmit Körfezi'ne oksijen makineleri bırakıldı Deniz salyasına karşı yeni yöntem! İzmit Körfezi'ne oksijen makineleri bırakıldı         
13:32
Lüks araçlar kameralar önünde parçalandı! Hepsi ülkeye kaçak yollarla sokulmuş Lüks araçlar kameralar önünde parçalandı! Hepsi ülkeye kaçak yollarla sokulmuş         
13:18
Kendisinden habersiz tarlasına başkası ekim yapınca, tabela astı: Kim ekti, arayın yoksa süreceğim Kendisinden habersiz tarlasına başkası ekim yapınca, tabela astı: Kim ekti, arayın yoksa süreceğim         
12:39
Gerçek ortaya çıkınca dünyası başına yıkıldı! 20 doları bir gece 1.2 trilyon dolar olmuştu Gerçek ortaya çıkınca dünyası başına yıkıldı! 20 doları bir gece 1.2 trilyon dolar olmuştu         
11:46
Bahçeli'den HDP binasına yapılan saldırıda öldürülen Deniz Poyraz için iddialı sözler: Terör örgütüne eleman devşiriyordu Bahçeli'den HDP binasına yapılan saldırıda öldürülen Deniz Poyraz için iddialı sözler: Terör örgütüne eleman devşiriyordu         
11:29
Sulama kanalına atlayıp intihar eden gençten geriye, Sulama kanalına atlayıp intihar eden gençten geriye, "Eşyalarımı almayın" notu kaldı         
10:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2021 17:05:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (3) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement