Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (3) - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Sanattan, sanatçıdan ve müzikten rahatsız olan Erdoğan'ı gençlere teslim ediyorum. Önümüze sandık gelecek. Gençler gereğini yapacaklar. Yürekten inanıyorum." dedi.

Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin geldiği hale bakılmasını istedi.

"Mafya ile siyasi ilişkileri götüren" bir televizyon yorumcusunun yaptığı açıklamaya şaşırdığını anlatan Kılıçdaroğlu, bu açıklamaları okurken, "Acaba doğru mu?" dediğini belirtti. Kılıçdaroğlu, "(Bir daha siz bakın. Böyle bir şey söylemiş mi söylememiş mi) diye. 'İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, masum olduğuna inandığım binlerce kişinin dosyasını götürdüm. Dedim ki; bu insanlar eğer masum çıkmazsa hesabını benden sorun. Araştırmalar yapıldı. Hepsinin bir iftiraya kurban gittiği ortaya çıktı, hepsi görevlerine iade edildi...' Savcı mısın hakim misin avukat mısın? Nereden biliyorsun bunların mağdur olduğunu? Binlerce dosya hangi dosyalar?" diye sordu.

"FETÖ borsası" denilen şeyin de bu olduğunu öne süren Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hakim var mı bu işin içinde; yok. Savcı var mı; yok. Avukat var mı; yok. Bir kişi var o da bütün kara işlere, siyasetçilerle yeraltı dünyası arasındaki ilişkileri kuran birisi. Parasız hiçbir iş yapmaz. 'Binlerce dosyayı aldım, Süleyman Soylu'ya götürdüm.' Hepsini kurtardı Süleyman Soylu. Bedava mı yaptı? Biz sizin ne kadar aç olduğunuzu bilmiyor muyuz? Sizin ne kadar açgözlü olduğunuzu bilmiyor muyuz? Yargının bu kadar kirlendiğini, bu kadar devre dışı bırakıldığını hiç görmemiştim. Bir de OHAL İnceleme Komisyonu var sözde. Niye kurdunuz ki? Bu adamı getirin onun başına. Hepsini zaten serbest bırakacak. Hepsini bırakır. Gariban olan, parası olmayan insanların hepsi hapiste. Harp Okulu öğrencilerinin ne günahı var? Paraları yok, aileleri fakir. Paraları olsa onlar da götürecekler dosyayı, verecekler, onlar da fazla değil, üç gün içinde hepsi çıkar."

"Sanatçılara görev düşüyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kabine toplantısı sonrası yaptığı müzikle ilgili açıklamalarına tepki gösteren Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Erdoğan müzikten rahatsız olmuş. Çifter çifter maaş alan beslemelerin var. Bundan rahatsız olmuyorsun da müzikten rahatsız oluyorsun. Devleti soyanlardan rahatsız olmuyorsun ama müzikten rahatsız oluyorsun. Her ay 10 bin dolar rüşvet alan siyasetçiden rahatsız olmuyorsun ama müzikten rahatsız oluyorsun. Akıl alacak şey değil.

Sanatçılara görev düşüyor. Müzik sanatçılarına ve onların örgütlerine. Çıkıp konuşmaları lazım. Eğer onların örgütleri konuşmuyor da korkuya teslim oluyorlarsa onlar zaten sanatçı değil. Sanatçı dediğiniz kişi korkuya teslim olmayan kişidir, yiğit kişidir. Sözünün arkasında duran kişidir, sanatçı budur. Sanattan, sanatçıdan ve müzikten rahatsız olan Erdoğan'ı gençlere teslim ediyorum. Önümüze sandık gelecek. Gençler gereğini yapacaklar. Yürekten inanıyorum. Bu ülkenin gençleri, bu ülkenin umudu, bu ülkenin özgürlüğünü savunan, rahat yaşamayı ilke edinen gençleri bu hortumculara, bu zalimlere gerekli dersi verecektir. Yürekten inanıyorum."

-"Söyle bakalım, kim bölücü, kim milliyetçi, kim ülkücü?"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, kendisi hakkındaki konuşmasına karşılık veren Kılıçdaroğlu, "Bahçeli'yi çoğu zaman muhatap almayı doğru bulmam. Çünkü o kendisini bir yere adamış kişi." dedi. Kılıçdaroğlu, Bahçeli'nin bugünkü konuşmasında, "Kılıçdaroğlu elini vicdanına koyup söylesin" diye hitap ettiğini ve "vicdan" sözcüğünden yola çıkarak muhatap aldığını vurguladı.

Bahçeli'nin, "Kimin yanındadır. Bölücülüğü mü destekliyor, yoksa Türkiye'nin yanında mı yer alıyor?" sorusuna işaret eden Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Önemli bir soru. Cevabını vereyim. Ben ve arkadaşlarım ve bütün dostlarımız, Türkiye'nin birliğinden ve bütünlüğünden yanayız. Biz, şanlı ordumuzun Tank Palet Fabrikası Katar ordusuna peşkeş çekilirken itiraz eden kişileriz. Sen ise Katar ordusuna peşkeş çekilirken alkışlayan kişiydin. Şimdi söyle bakalım. Vatanın birliğinden ve bütünlüğünden kim yana? Şanlı ordumuzdan kim yana? Biz, kendi vatan topraklarını ve o topraklarda yatan Süleyman Şah Türbesi'ni ve o topraklarda dalgalanan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bayrağını indirip, kaçıp toprağı düşmana teslim edenlerden yana değiliz. Biz oraya bir hafta içinde şanlı bayrağımızı dikmekten yanayız. Bunun sözünü verdik. Bir hafta içinde milletin takdiriyle, Allah'ın izniyle iktidar olduğumuzda o bayrağı da o türbeyi de vatan topraklarına götüreceğiz. Peki sen ne yaptın? Kaçanları alkışladın, bayrağı indirenleri alkışladın, onların yanında yer aldın. Şimdi söyle bakalım, kim bölücü, kim milliyetçi, kim ülkücü?"

Devleti yöneten bir kişinin mal varlığı dolayısıyla tehdit edilmesini, ayrıca onun sessiz kalmasını da içlerine sindiremeyeceklerini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Devletin en tepesindeki kişi, bütün sırlarına vakıf bir kişi mal varlığı dolayısıyla tehdit ediliyor ve sesini çıkarmıyorsa o kişi artık Türkiye Cumhuriyeti Devleti için bir milli güvenlik sorunudur, sen o sorunun yanındasın. Biz ve dostlarımız adaletten, kul hakkından yanayız, haramdan, yolsuzluklardan yana değiliz." dedi.

-"Bir esnafın, bir garibanın derdini dinledin mi Sayın Bahçeli?"

Bahçeli'nin, her ay 10 bin dolar rüşvet alan siyasetçiyi hiç merak edip etmediğini soran Kılıçdaroğlu, "Bir esnafın, bir garibanın derdini dinledin mi Sayın Bahçeli, bir çiftçiye gidip de 'nasılsın' dedin mi Sayın Bahçeli? Ama biz, eli yağlı olan tornacı ustasının 'elini uzat kardeşim, senin elini sıkmak benim için şereftir' diyen bir gelenekten geliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Vatanın birliğini ve bütünlüğünü sen mi savunuyorsun ben mi savunuyorum?" sorusunu yönelten CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Hiç düşündün mü Sayın Bahçeli; 83 milyon kişi Londra'daki bir avuç tefeciye hizmet eder hale getirildi. Türkiye'nin mali bağımsızlığını hiç düşündün mü? Düyun-u Umumiye İdaresi gibi Borçlar Genel Müdürlüğü kuruldu. Sen bunu biliyor musun? Bilemezsin. Beslemelere alkış tutanlar, bayrağı indirip kaçanlar, egemen güçlere teslim olanlar Türkiye'nin özgürlüğünden, bağımsızlığından söz edemezler. O sözü biz söyleriz, o mücadeleyi biz yaparız, o kavgayı biz yaparız. Çünkü biz Cumhuriyet Halk Partisiyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kılıçdaroğlu, yabancı uyuşturucu kaçakçılarına Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı verildiğini iddia ederek, Bahçeli'ye, bunu bilip bilmediğini de sordu.

Kendisinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığının saygınlığını koruduğunu ancak Bahçeli'nin o saygınlığı yok etmek isteyenlerin yanında durduğunu öne süren Kılıçdaroğlu, konuşmasını, "Hangi devlet 250 bin dolara vatandaşlarını pazarlar. 250 bin dolara vatandaş oluyorsun Türkiye'de. Ne olursan ol. Bu mudur milliyetçilik, yeni bir milliyetçilik tanımı yapıldı da bizim mi haberimiz yok? Yeni bir vatanseverlik tanımı yapıldı da bizim mi haberimiz yok? Bayrağı indirip kaçacaksın, alkışlayacaksın, dönüp bana soracaksın, 'sen milliyetçi misin, sen bayraktan, vatandan yana mısın?' Hadi canım, hadi canım. Siz geçiniz bunları." sözleriyle tamamladı.

(Bitti)