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Kılıçdaroğlu: En büyük kaybımız; yüksek yetenekli insanların geleceğini dışarıda aramalarıdır (3) - Son Dakika

Kılıçdaroğlu: En büyük kaybımız; yüksek yetenekli insanların geleceğini dışarıda aramalarıdır (3)

26.09.2021 18:14
Kılıçdaroğlu: En büyük kaybımız; yüksek yetenekli insanların geleceğini dışarıda aramalarıdır (3), System.String[]

SÜT İŞLETME FABRİKASININ TEMEL ATMA TÖRENİNE KATILDICHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İzmir programları kapsamında, Bayındır ilçesindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketi Baysan Süt İşleme Fabrikası'nın temel atma törenine katıldı.

SÜT İŞLETME FABRİKASININ TEMEL ATMA TÖRENİNE KATILDI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İzmir programları kapsamında, Bayındır ilçesindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketi Baysan Süt İşleme Fabrikası'nın temel atma törenine katıldı. Törende konuşan Kılıçdaroğlu, "Önümüzdeki seçimde sandığa ilk kez 6 milyon 300 bin genç gidecek ve oyunu kullanacak. Bu gençler Türkiye'nin kaderini değiştirecek. 6 milyon 300 bin genç Türkiye'ye bereket, demokrasi getirecek. Bugün çok güzel bir tesisin temelini atıyoruz. Üretmek, kadar değerli bir şey yoktur. Üretmek; alın teri kazanmak, bir kentin sokaklarında onuruyla gezmek ve Türkiye'nin büyümesi demektir. Türkiye'nin dünyada söz sahibi olması demektir. Bize diyorlar ki; niye toprağı ekiyorsunuz? Un mu lazım, buğday mı lazım, yem mi lazım, et mi lazım? Biz verelim. Bizim çiftçimiz kazansın. Bizim çiftçimiz ne olacak? Bu kaderi değiştireceğiz. 'Çiftçi milletin efendisi' derler; biz efendiliği bırakmadık. Her şey dışarıdan geliyor. Çiftçinin durumu iyi diyorlar sen saraydan bakarsan çiftçinin durumunu göremezsin. Elin oğlu kazanıyor. Bizim çiftçimiz neden kazanmıyor? Yeni bir stratejiyi hayata geçirmeye çalışıyoruz. İktidar değiliz ama sizin oylarınızla olacağız. Bütün belediye başkanlarımız sizin kazanmanız için çalışıyor" dedi.

'HOLLANDA KONYA'DAN KÜÇÜK'Hollanda'nın üretimine dikkat çeken Kılıçdaroğlu, "Konya'dan küçük Hollanda, yılda 180 küsur milyar dolar tarım ürünü ihraç eder. Bizim ihracatımız, 18-20 milyar dolar. Neden? Toprak, çiftçi, güneş var. Neyimiz eksik? Yanlış siyasetimiz var. Siyasetimiz eksik. Üreticiye destek verdiğiniz sürece kazanmanız mümkün. Bir bakan düşünün. Çiftçiyi şöyle tanımlıyor; Çiftçi çok çalışır, az kazanır. Böyle bir tanım mı olur? Niye az kazansın? Daha fazla kazanması lazım. Çiftçinin traktörüne devri iktidarımızda hiçbir güç haciz uygulayamayacak" diye konuştu.NİSAN AYINDA HİZMETE GİRECEKKonuşmasında süt işleme fabrikasının Nisan 2022'de hizmete gireceğini belirten Kılıçdaroğlu, "Fabrika güzel bir şey. Ektiğiniz ürünün karşılığını burada alacaksınız. Buraya geleceğiz. Fabrika çalışanlarıyla sohbet edeceğiz. Şimdi nasıl temelini atıyorsak, Nisan ayında da kurdeleyi keseceğiz. Gelişmiş ülkelerde önce sütçü gelir kapıyı çalar. Çocuklar süt içsin diyerek. Bizde ne oluyor? Polis, sabah kapıya gelip 'gençler tweet atmış' diyerek onları tutukluyor. Bunu da düzelteceğim. Korkmayın. Bu memlekete huzuru, barışı ve bereketi getireceğiz. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmeyeceği bir Türkiye inşa edeceğiz. Bunların tamamını yapacağız. Türkiye'yi gerçekten de çağdaş uygarlığın ötesine taşıyacağız. Ahdim var, niyetim var, desteğim var. Bunu sizlerin desteğiyle başaracağız. Mustafa Kemal Atatürk, 'Her fabrika bir kaledir' der. Her fabrika, bizim birilerine el avuç açmamamızı engeller. Bir kaleyi de burada hayata geçiriyoruz. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı. 'KÜÇÜK ÜRETİCİMİZİ DESTEKLİYORUZ'İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de konuşmasında tarım üreticileri ile ilgili projelerine vurgu yaparak "Birkaç holdingleşmiş tarım şirketi yerine yüz binlerce küçük üreticimizi destekliyoruz. Yerli ve milli bir tarım ekonomisi kuruyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi Türkiye'de ilk defa Tarımsal Stratejik Planlama Sistemi'ni kurdu. Bunun nedeni; çiftçimizin kendini güvende hissettiği bir gelecek tesis etmek. Çiğli ilçemizin kırsal Sasalı Mahallesi'nde kurduğumuz İzmir Tarımı Geliştirme Merkezi'miz, İzmir tarımı için planlar yaparken Türkiye'de bir ilki gerçekleştiriyor. Burada tohumun tarlaya düşme anından satışa, ihracata ve kırsal turizme kadar uzanan 6 ayaklı bir eylem planı uyguluyoruz" dedi.'ÖNÜMÜZDEKİ YILLARDA DESTEK İKİYE KATLANACAK'Geçen ay gerçekleştirdiği Gediz Havzası gezisine de değinen Soyer, "Geçtiğimiz ay Gediz Havzası'nı karış karış gezerek bir eylem planı hazırladık. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin tarımsal üretimi desteklemek için son iki yılda tahsis ettiği toplam miktar 926 milyon lira. Bunun yaklaşık 3'te 1 'i katma değer odaklı yatırımlarımız. Diğerleriyse doğrudan hane halkına giden destekler. Size söz veriyorum; önümüzdeki yıllarda bu desteği ikiye katlayacağız" diye konuştu. Program, katılımcıların sahneye gelerek butonlara basıp, temel atma törenini gerçekleştirmesiyle son buldu.KILIÇDAROĞLU KULE İZMİR AÇILIŞINA KATILDIKılıçdaroğlu, Gaziemir ilçesindeki Fuar İzmir'de, Kule İzmir Oyun Girişimciliği ve Yazılım Merkezi'nin de açılışına katıldı. Burada gençlerle bir araya gelen Kılıçdaroğlu, "Gazi Mustafa Kemal'in iki temel ilkesi vardır. Birincisi siyasi bağımsızlıktır. Mustafa Kemal'a göre, savaş meydanlarında kazanılan zaferler ekonomik zaferlerle taçlandırılmadıkça, siyasi bağımsızlığınızı koruyamazsınız. Bu yüzden gençlerin yaratıcı gücünü kullanarak Türkiye'nin ekonomisine yapacağı her katkının değeri çok büyüktür. Bu kulede gençlerimiz yeni projelerini hayata geçirecekler. Bizim açımızdan çok değerli. Umuyoruz sadece İzmir ve Türkiye'de değil, dünyada ses getiren çalışmalarınız olsun. Sizlere güveniyoruz. Sakın ola ki umutsuzluğa kapılmayın. Dünyayı değiştiren sizsiniz. Genç, özgürlüğüne düşkün insan demektir. Bugün bir tweet attığınız zaman 'başıma bir şey gelir mi' diyerek düşünmeseniz bile aileniz sizi uyarıyor. Size sözüm söz; beraber iktidar olduğumuzda istediğiniz tweet'i özgürce açabilecek, beni özgürce eleştirebileceksiniz" dedi.'BU KULE SİZİNDİR'Programda konuşma yapan Soyer ise "Şimdi dünya yeni bir atılımın eşiğinde. Sanal bir dünya kuruluyor. İzmir olarak buna yabancı kalamazdık. Göreve başladığımız günden beri bunun önünü açmak için elimizden geleni yaptık. Geldiğimiz noktada bu kule sizindir. Bu kuleyi üretmeniz için size tahsis ediyoruz" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, Kule İzmir açılışının ardından kentten ayrılarak Hatay'a hareket etti.

Hande NAYMAN/ İZMİR,


Kılıçdaroğlu: En büyük kaybımız; yüksek yetenekli insanların geleceğini dışarıda aramalarıdır (3)
Kılıçdaroğlu: En büyük kaybımız; yüksek yetenekli insanların geleceğini dışarıda aramalarıdır (3)
Kılıçdaroğlu: En büyük kaybımız; yüksek yetenekli insanların geleceğini dışarıda aramalarıdır (3)
Kılıçdaroğlu: En büyük kaybımız; yüksek yetenekli insanların geleceğini dışarıda aramalarıdır (3)
Kılıçdaroğlu: En büyük kaybımız; yüksek yetenekli insanların geleceğini dışarıda aramalarıdır (3)
Kılıçdaroğlu: En büyük kaybımız; yüksek yetenekli insanların geleceğini dışarıda aramalarıdır (3)
Kılıçdaroğlu: En büyük kaybımız; yüksek yetenekli insanların geleceğini dışarıda aramalarıdır (3)
Kılıçdaroğlu: En büyük kaybımız; yüksek yetenekli insanların geleceğini dışarıda aramalarıdır (3)
Kılıçdaroğlu: En büyük kaybımız; yüksek yetenekli insanların geleceğini dışarıda aramalarıdır (3)
Kılıçdaroğlu: En büyük kaybımız; yüksek yetenekli insanların geleceğini dışarıda aramalarıdır (3)
Kılıçdaroğlu: En büyük kaybımız; yüksek yetenekli insanların geleceğini dışarıda aramalarıdır (3)
Kılıçdaroğlu: En büyük kaybımız; yüksek yetenekli insanların geleceğini dışarıda aramalarıdır (3)
Kılıçdaroğlu: En büyük kaybımız; yüksek yetenekli insanların geleceğini dışarıda aramalarıdır (3)
Kılıçdaroğlu: En büyük kaybımız; yüksek yetenekli insanların geleceğini dışarıda aramalarıdır (3)
Kılıçdaroğlu: En büyük kaybımız; yüksek yetenekli insanların geleceğini dışarıda aramalarıdır (3)

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu: En büyük kaybımız; yüksek yetenekli insanların geleceğini dışarıda aramalarıdır (3) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu: En büyük kaybımız; yüksek yetenekli insanların geleceğini dışarıda aramalarıdır (3) - Son Dakika
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