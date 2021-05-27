KILIÇDAROĞLU, GÜN DOĞUMUNDA İŞÇİLERLE GÜL TOPLADI - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Isparta ve Burdur programı kapsamında, 9'uncu Cumhurbaşkanı merhum Süleyman Demirel'in memleketi Isparta'nın Atabey ilçesine bağlı İslamköy'deki Çalca Tepe'de bulunan anıt mezarını ziyaret etti. Demirel'in kabrine karanfil bırakan Kılıçdaroğlu dua ettikten sonra anıt defterine duygularını yazdı. Ardından Demirel'in merhum kardeşi Şevket Demirel'in kızı Nihan Demirel Atasagun ile telefon görüşmesi yaparak taziye mesajlarını ileten Kılıçdaroğlu, daha sonra anıt mezardan ayrıldı.

İYİ PARTİ İL BAŞKANININ AİLESİNE TAZİYE ZİYARETİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Eğirdir ilçesi Beydere köyüne geçerek, 19 Mayıs'ta Kovid-19 sebebiyle vefat eden İYİ Parti Isparta İl Başkanı Mustafa Şimşek'in evine taziye ziyaretinde bulundu. Kılıçdaroğlu'nu CHP Eğirdir İlçe Başkanı Murat Yılmaz ve partililerin yanı sıra vatandaşlar karşıladı. Kılıçdaroğlu, Mustafa Şimşek'in eşi Meral Şimşek ve çocuklarına sabır ve başsağlığı dilediğinde bulundu. Meral Şimşek, Kılıçdaroğlu'na ani şekilde vefat eden eşinin rahatsızlığı esnasında yaşadıklarını anlattı. Şimşek ailesi, Kemal Kılıçdaroğlu'nun taziye ziyaretinden ötürü duydukları memnuniyeti de dile getirdi.

Yaklaşık yarım saat süren ziyaretten sonra Kılıçdaroğlu, Eğirdir Gölü kenarına gelerek CHP Eğirdir İlçe Başkanı Murat Yılmaz ve partililerden gölün sorunları hakkında bilgiler aldı. CHP'li kadınların çiçek ve elma takdiminden sonra partililerle fotoğraf çektiren Kılıçdaroğlu daha sonra Eğirdir'den ayrıldı.