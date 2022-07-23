CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu bir anda Lozan'ı gündemine aldı: Teklif edeceğiz

Bursa'da Nilüfer Belediyesi, Lozan Mübadilleri Vakfı, Bursa Lozan Mübadilleri tarafından Lozan Anlaşması'nın 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla Nilüfer'e bağlı Görükle'de "Büyük Mübadil Buluşması" düzenlendi. Buluşmaya CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katıldı.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Bugün sizler için ne kadar önemliyse bir siyasetçi olarak benim için de o kadar önemli. Önemi Mustafa Kemal'in arkadaşı, yoldaş, hemşerisi olmanızdan kaynaklanıyor. Bu ülkeye bağımsızlığı getiren, Milli Kurtuluş Savaşı'nı veren, hayatı savaş meydanlarında geçen, savaşı bitirdikten sonra savaşın tüm acımasızlığını tüm dünyaya 'Yurtta barış, dünyada barış' diye haykıran bir hemşeriniz var. O hemşerinizin koltuğunda oturuyorum. Onun hakkını vermeye çalışıyorum. O neden 85 milyonu kucaklıyorum, kucaklamaya çalışıyorum.

"SAVAŞ MEYDANLARINDAN SONRA BARIŞIN DA KAHRAMANI OLDU"

Bana kızanlar, eleştirenler olabilir, ama şundan herkesin emin olmasını isterim; tek bir arzum var, bu ülkenin kalkınması, büyümesi; tek bir arzum var hiç kimsenin ötekileştirilmemesi, tek bir arzum var, bu ülkede hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesi. Tek bir arzum var, bayrağı göklerde dalgalanan, itibarı, saygınlığı olan güçlü Türkiye'nin ayağa kalkması… Tek bir arzum var, kadın erkek eşitliğinin sağlanması, Türkiye coğrafyasının barış içinde yaşaması. Tek bir arzum var, sadece ülkemizde değil, bütün bölgemizde, dünyada barışın olması… Mustafa Kemal'in arzusuydu. O bunun için mücadele etti. O savaş meydanlarının kahramanıydı, ama savaş meydanlarından sonra barışın da kahramanı oldu. Barışı savundu her yerde. Çünkü savaşın bütün acımasızlığına yaşamanı boyunca şahit olmuştur.

LOZAN, TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN TAPU SENEDİDİR

Lozan… 99'uncu yıl. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tapu senedidir. Lozan'ı eleştiren var. Eleştirenler Türkiye'yi bilmiyorlar, Lozan'ı eleştirenler var, Türkiye'yi sevmiyor onlar; Cumhuriyet'i sevmiyorlar, demokrasiyi sevmiyor onlar. Bir mücadelenin nasıl verildiğini bilmiyorlar. Bu ülkede yoksulluk içinde, kanlarımızla mücadeleyi verdik. Dedelerimiz, babalarımız bu mücadeleyi verdi. Sizler de bu mücadelenin bir kahramanısınız. Şimdi hep beraber Türkiye'yi büyütme zamanı. Bunun mücadelesini vereceğiz.

KENDİ ÜLKELERİNDE ONLAR DA BARIŞ İÇİNDE YAŞAYACAKLAR:

Elbette ülkemize değişik yerlerden gelen kardeşlerimiz var. Suriyeli göçmenlerimiz var, Afganistan'dan gelenler var… Size sözüm söz; ırkçılık yapmadan, ama bütün mültecileri kendi ülkelerine davulla, zurnayla göndereceğiz. Irkçılık yapmıyorum, onların da insan olduğunu biliyorum. Onların da barış, huzur içinde kendi ülkelerinde yaşamaları gerektiğini biliyorum. Önce barışı, can güvenliklerini sağlayacağız. Yollarını, okullarını, evlerini, kreşlerini yapacağız. İstihdam alanlarını yaratacağız. Kendi ülkelerinde onlar da barış içinde yaşayacaklar. Biz kendi kültürümüzü korumak, yüceltmek isteriz.

O ŞARKI GAZİ MUSTAFA KEMAL'İN DE ÇOK SEVDİĞİ ŞARKILARDAN BİRİYDİ

Burada şarkılar söylenirken; ilk şarkı, benim duyduğum ve duygulandığım en güzel şarkılardan birisiydi. O şarkı Gazi Mustafa Kemal'in de çok sevdiği şarkılardan biriydi. O şarkı aynı zamanda hüzün dolu bir şarkıdır. Balkanlar'ın bütün hüznünü o şarkıda duyabilirsiniz. Mübadillerin, Balkanlar'dan gelen soydaşlarımızın hangi koşullarda geldiğini biliyoruz. Şimdi sizin ortak görevlerinizden bir tanesi o tarihi yeniden yazmaktır. Anıları, tarihi bilmek geleceği daha sağlıklı inşa etmemiz açısından son derece değerlidir.

"İLK TEKLİFİMİZ; LOZAN'IN BİR BAYRAM OLARAK KABUL EDİLMESİ OLACAK"

Bizler Lozan'ın büyüklüğünü evlatlarımıza, gençlerimize anlatmalıyız. Lozan'ın bayram olması gerektiği ifade edildi. Hepinize söz veriyorum; parlamento açıldığında vereceğimiz ilk kanun teklifi Lozan'ın bir bayram olmasının kabul edilmesinin kanun teklifi olacak."