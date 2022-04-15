Kılıçdaroğlu: İstanbullara hizmet etmenin güzelliğini hep beraber yaşıyoruz - Son Dakika
Üye Girişi

Kılıçdaroğlu: İstanbullara hizmet etmenin güzelliğini hep beraber yaşıyoruz

15.04.2022 13:40
Kılıçdaroğlu: İstanbullara hizmet etmenin güzelliğini hep beraber yaşıyoruz

CUMHURİYET Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yapımına devam edilen Dudullu-Bostancı Metro Hattı'nda test sürüşüne katıldı.

CUMHURİYET Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yapımına devam edilen Dudullu-Bostancı Metro Hattı'nda test sürüşüne katıldı. Anadolu Hisarı'ndaki restorasyon çalışmalarında incelemede bulundu.

Kılıçdaroğlu, " İstanbul'un ciddi bir tarihi dokusu var. Bu tarihi dokuyu ortaya çıkarmak için de olağanüstü çaba harcıyor. Orada da bazı engellemeler var ama ne olursa olsun tüm engelleri aşıp İstanbullara hizmet etmenin güzelliğini hep beraber yaşıyoruz." dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yapımını sürdürdüğü Dudullu-Bostancı Metro Hattı'nda incelemede bulundu. Kılıçdaroğlu, test sürüşüne de katıldı. Kılıçdaroğlu daha sonra Anadolu Yakası'nın ilk kent ormanı olan Çekmeköy Rahmi Demir Kent Ormanı'na geçti. Kılıçdaroğlu, buradan sonra Anadolu Hisarı'na geçti. Kılıçdaroğlu restorasyon çalışmaları hakkında bilgi aldı. Kılıçdaroğlu'na programlarında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu eşlik etti.

"İSTANBUL'UN BAŞARISI"

Anadolu Hisarı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızın yaptığı bazı çalışmaları alanda izledik. Bütün engellemelere rağmen belediye başkanımız, engelleri aşıp İstanbullulara hizmet vermeye devam ediyor. Başarı, kendisinin bireysel başarısı değil, İstanbul'un başarısı. Hizmet İstanbul'a, İstanbullulara veriliyor. İstanbul'un ciddi bir tarihi dokusu var. Bu tarihi dokuyu ortaya çıkarmak için de olağanüstü çaba harcıyor. Orada da bazı engellemeler var ama ne olursa olsun tüm engelleri aşıp İstanbullara hizmet etmenin güzelliğini hep beraber yaşıyoruz. Ben de bu bahar gününde buna tanık oldum" diye konuştu.


Kılıçdaroğlu: İstanbullara hizmet etmenin güzelliğini hep beraber yaşıyoruz
Kılıçdaroğlu: İstanbullara hizmet etmenin güzelliğini hep beraber yaşıyoruz
Kılıçdaroğlu: İstanbullara hizmet etmenin güzelliğini hep beraber yaşıyoruz
Kılıçdaroğlu: İstanbullara hizmet etmenin güzelliğini hep beraber yaşıyoruz
Kılıçdaroğlu: İstanbullara hizmet etmenin güzelliğini hep beraber yaşıyoruz
YORUMLAR
500
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ABD Büyükelçisi Flake ile görüştü CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ABD Büyükelçisi Flake ile görüştü CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ABD Büyükelçisi Flake'i kabul etti CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ABD Büyükelçisi Flake'i kabul etti

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Bostancı, Metro, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu: İstanbullara hizmet etmenin güzelliğini hep beraber yaşıyoruz - Son Dakika


Son Dakika
13:47 Camianın gönlündeki isim belli! Galatasaray'ın eski başkanları, bir adayı destekliyor!
13:35 Yeni Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir oldu!
13:32 Bakan Karaismailoğlu, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olacak" iddialarına yanıt verdi
13:23 Pompalı tüfekle dehşet saçtı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı
13:21 Motorine yeni bir zam! Fiyat 22 lirayı aşacak
13:13 Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Terör örgütü PKK'ya ağır darbe vuruldu
12:54 Kokoreççi dükkanını soyup kameralara el sallamıştı! Pişkin hırsız yakayı ele verdi
12:33 Trafik sigortasında yeni zam! Artık her ay otomatik zamlanacak
12:33 Çiçeği burnunda baba Kıvanç Tatlıtuğ heyecanını paylaştı: Kurt Efe'mizi sağlıkla kucağımıza aldık
12:30 "Hanımağa" lakaplı Güniz Akkuş'un, eski sevgilisinin çıplak görüntülerini paylaşmaktan 5 yıl hapsi isteniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2022 13:51:42. #1.13#
SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu: İstanbullara hizmet etmenin güzelliğini hep beraber yaşıyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement