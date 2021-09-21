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Kılıçdaroğlu'ndan HDP'li Temelli'ye cevap: İmralı da Kandil de muhatabımız değil - Son Dakika

Kılıçdaroğlu'ndan HDP'li Temelli'ye cevap: İmralı da Kandil de muhatabımız değil

21.09.2021 18:20
Kılıçdaroğlu'ndan HDP'li Temelli'ye cevap: İmralı da Kandil de muhatabımız değil, System.String[]

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kürt sorununun çözümü konusunda HDP'yi adres göstermesinin ardından HDP'li Sezai Temelli'nin, "Muhatap İmralı" sözlerine, "Ben görüşümüzü söyledim. Bizim için bu konuda tek adres var o da Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Parlamento dışında bir adres yoktur. İmralı da Kandil de muhatabımız değildir" cevabını verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazeteci ve belgesel yapımcısı Günel Cantak'ın "Bay Kemal ve İttifakları" belgeseline konuşmuştu. Kılıçdaroğlu, burada "Siyaset kurumunun 35-40 yıldır çözemediği bir Kürt sorunu var. Kürt sorunu çözmek için meşru bir organa ihtiyacımız var. Devlet dediğiniz kurum gayrimeşru bir organla muhatap olmaz. Meşru organ kimdir? Hdp'yi meşru organ olarak görebiliriz. Halkın desteği var. Parlamentoya gelmiş, dolayısıyla parlamentonun içinde bulunuyor görevini yapıyor. Dolayısıyla eğer bu sorun çözülecekse meşru bir organla da biz bu sorunu çözebiliriz; bu düşüncedeydim." ifadelerini kullanmıştı.

HDP: ÇÖZÜMÜN ADRESİ İMRALI'DIR

Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasına HDP cephesinden jet yanıt gelmişti. Çözüm için Abdullah Öcalan'ı adres gösteren HDP'li Sezai Temelli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti: "Kürt sorununun çözümünün yegane muhatabı HDP değil ama bu sorunun çözümü adına bugün demokratik siyaseti var eden ve kolaylaştıran başlıca aktör HDP'dir. Ama asla unutulmaması gereken şey demokratik çözümün adresi ve asıl muhatabı İmralı'dır."

"İMRALI DA KANDİL DE MUHATABAMIZ DEĞİLDİR"

HDP'nin açıklamasının üzerine açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Ben görüşümüzü söyledim. Bizim için bu konuda tek adres var o da Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Parlamento dışında bir adres yoktur. İmralı da Kandil de muhatabımız değildir." dedi.

"KÜRT SORUNUNUN ÇÖZÜM YERİ DE MECLİS'TİR"

Halk TV yazarı Fikret Bila'ya konuşan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Cumhuriyeti, kuruluşu dahil en kritik sorunlarını Meclis'te çözmüştür. Meclis millet iradesinin Kabe'sidir. O kadar ki bu Meclis, Mustafa Kemal Atatürk'e başkomutanlık yetkisini bile 3 aylık süreyle vermiştir. Gerek gördüğünde yine belli süreyle yetki vermiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi, yetkileri konusunda çok hassastır. Bu nedenle Türkiye yine kritik, çok önemli sorunlarını Meclis'te çözmelidir. Kürt sorununun çözüm yeri de Meclis'tir. Parlamentoyu çözüm yeri olarak gösterirken sadece HDP'ye çağrı yapmış olmuyorum. Bütün partilere çağrı yapıyorum. Bu sorunu Meclis'te hep birlikte, konuşarak, görüşerek çözebiliriz, çözmeliyiz."

"MECLİS DIŞINDA BİR ÇÖZÜM ARANMASI STRATEJİK BİR HATA"

Kılıçdaroğlu, Meclis dışında bir çözüm adresi aranmasının stratejik bir hata olduğunu da vurgulayarak şu değerlendirmeyi yaptı:

"Geçmiş dönemde Meclis dışında çözüm denendi ve başarısız oldu. Ben o zaman da Meclis dışında çözüm aramanın yanlış olduğunu, stratejik bir hata olduğunu söylemiştim. Eleştirilerimi, uyarılarımı dile getirmiştim. Çözüm süreci olarak adlandırılan o dönem başarısızlıkla sonuçlandı. Çünkü adres yanlıştı. Strateji yanlıştı."

HDP'Yİ MUHATAP ALMASININ GEREKÇELERİNİ DE SÖYLEDİ

Kılıçdaroğlu, Kürt sorununun çözümünde HDP'yi muhatap almasının gerekçelerini de şöyle ifade etti:

"HDP meşru bir partidir. Vatandaştan oy alarak Meclis'e gelmiştir. Meclis'te grubu vardır. Meclis Başkan Vekilliği vardır ve sırası gelince Meclis'i HDP'li başkan vekili yönetmektedir. Bu bakımdan sorunların çözümünde muhataptır."

Kılıçdaroğlu'ndan HDP'li Temelli'ye cevap: İmralı da Kandil de muhatabımız değil

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Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu'ndan HDP'li Temelli'ye cevap: İmralı da Kandil de muhatabımız değil - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'ndan HDP'li Temelli'ye cevap: İmralı da Kandil de muhatabımız değil - Son Dakika
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