Tunceli'de, bir önceki seçimde 2 olan milletvekili sayısı, nüfustaki azalma nedeniyle 1'e düşmüştü. İki erkek milletvekiliyle Meclis'te temsil edilen Tunceli, bu seçimde ise iki kadın milletvekili adayı arasındaki yarışa tanık oldu.
CHP Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na yüzde 80,26 oranında oy çıkan kentte, 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçiminde ise en fazla oyu 43.09 oranla Yeşil Sol Parti aldı.
Bu sonuçlara göre Yeşil Sol Parti adayı Ayten Kordu milletvekili oldu. Erzincan doğumlu, sosyoloji mezunu Ayten Kordu, 2003'te Gökkuşağı Kadın Derneği'nin 8 yıl boyunca içerisinde bulunup, çalışmalar yürüttü ve 2 dönem de başkanlığını yaptı. Kordu, 2015'te Tunceli Belediyesi'nde, Kadın Politikalar Müdürü olarak görev yaptı.
Son Dakika › Güncel › Kemal Kılıçdaroğlu'nun memleketi Tunceli'den tek milletvekilini Yeşil Sol Parti çıkardı - Son Dakika