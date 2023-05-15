Kemal Kılıçdaroğlu'nun memleketi Tunceli'den tek milletvekilini Yeşil Sol Parti çıkardı

Beraber yol yürüdükleri parti seçimin en büyük kaybedeni oldu

Tunceli'de, bir önceki seçimde 2 olan milletvekili sayısı, nüfustaki azalma nedeniyle 1'e düşmüştü. İki erkek milletvekiliyle Meclis'te temsil edilen Tunceli, bu seçimde ise iki kadın milletvekili adayı arasındaki yarışa tanık oldu.

2 KADIN ADAY YARIŞTI

CHP Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na yüzde 80,26 oranında oy çıkan kentte, 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçiminde ise en fazla oyu 43.09 oranla Yeşil Sol Parti aldı.

TEK VEKİL YEŞİL SOL PARTİDEN

Bu sonuçlara göre Yeşil Sol Parti adayı Ayten Kordu milletvekili oldu. Erzincan doğumlu, sosyoloji mezunu Ayten Kordu, 2003'te Gökkuşağı Kadın Derneği'nin 8 yıl boyunca içerisinde bulunup, çalışmalar yürüttü ve 2 dönem de başkanlığını yaptı. Kordu, 2015'te Tunceli Belediyesi'nde, Kadın Politikalar Müdürü olarak görev yaptı.