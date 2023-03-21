Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı videoda gözler oraya kaydı! Bileklik detayı dikkatlerden kaçmadı

CHP Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, dün akşam "Saat 22.00'de burada buluşalım" diyerek, Twitter'da paylaşım yapacağını duyurdu. Saat 22.00'yi gösterdiğinde Kılıçdaroğlu Twitter'dan 5 dakika 32 saniyelik video yayınladı.

BİLEKLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

Evinden seslenerek açıklamalarda bulunun Kılıçdaroğlu'nun kolundaki bileklik izleyicilerin gözünden kaçmadı. Kılıçdaroğlu'nun, çok eski bir Balkan geleneği olan marteniçka bilekliği taktığı görüldü. Dikkat çeken ayrıntı sosyal medya kullanıcıların merakına sebep oldu.

DAHA ÖNCE DE TAKMIŞTI

Geçtiğimiz yıllarda da marteniçka bilekliği takan Kılıçdaroğlu " Kırklareli'ye gittim. Bu bileklik Balkan geleneği. Dilek tutulup bileklik takılıyormuş. Leylek görüldükten sonra çıkarılıyor. Daha henüz leyleği görmedim. İzmir'e gittim leylek var mı diye göremedim. Aydın'da göremedim. Bugün Hatay'da göremedik. Bakalım yarın Antalya'da görürsek çıkaracağız bilekliği. Dileğimiz inşallah yerine gelir" ifadelerini kullanmıştı.

MARTENİÇKA NEDİR?

Marteniçka, Martipi ya da Martenitsa, Balkan ve Trakya coğrafyasında 1 Mart'tan itibaren Mart ayı boyunca bileklere takılan bilekliklere ve süslemelere verilen isimdir. Eski bir Bulgar geleneği olarak bilinse de Marteniçka, tüm Balkan coğrafyasında bilinen hatta Türkiye'de de Balkan göçmenleri sebebiyle her sene kutlanan bir bahar ritüelidir. Doğa takvimine göre Şubat ayının sonunda leyleklerin göç için yola çıktığı biliniyor. Leyleklerin göç için yola çıkması baharın gelişinin bir göstergesi kabul ediliyor. Mart ayında kırmızı ve beyaz iplerle hazırlanmış bu bileklikler ve süsler iyilik, sağlık, bereket dilekleriyle bileklere bağlanıyor ve Mart ayı boyunca bileklerde kalıyor. Mart ayında senenin ilk leyleği görüldüğü zaman bileklerden çıkarılıp meyve veren bir ağaca bağlanıyor. Mart ayında leylek görülürse marteniçka takılırken dilenen dileklerin gerçekleşeceğine inanılıyor.