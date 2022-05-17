Kılıçdaroğlu: "Paramiliter Benzeri Tüm Yapılara, Birilerinin Katipliğini Yapan Mektupçu Mafyalara Sesleniyorum, Haddinizi Bileceksiniz" - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu: "Paramiliter Benzeri Tüm Yapılara, Birilerinin Katipliğini Yapan Mektupçu Mafyalara Sesleniyorum, Haddinizi Bileceksiniz"

17.05.2022 18:58

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Paramiliter benzeri tüm yapılara, birilerinin katipliğini yapan mektupçu mafyalara, kendini derin devlet ilan etmiş müptezellere, yani milletimizi tehdit etme gafletinde bulunan herkese sesleniyorum, haddinizi bileceksiniz” açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Paramiliter benzeri tüm yapılara, birilerinin katipliğini yapan mektupçu mafyalara, kendini derin devlet ilan etmiş müptezellere, yani milletimizi tehdit etme gafletinde bulunan herkese sesleniyorum, haddinizi bileceksiniz" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabında, bugün partisinin TBMM'deki grup toplantısında yaptığı konuşmadan bölümler içeren bir video yayınladı.

Kılıçdaroğlu videoyu, "Paramiliter benzeri tüm yapılara, birilerinin katipliğini yapan mektupçu mafyalara, kendini derin devlet ilan etmiş müptezellere, yani milletimizi tehdit etme gafletinde bulunan herkese sesleniyorum, haddinizi bileceksiniz" notuyla paylaştı.

"Ülkenin ahlaklıları dimdik karşınızda" başlıklı videoda, Kılıçdaroğlu'nun grup konuşmasından şu bölümlere yer verildi:

" SADAT, ideolojik bir zırh tanımlamış kendisine. Bir devlet kuracak, o devletin içinde Türkiye de olacak; herhalde bu bölümü Sayın Bahçeli yakından dinliyordur. Dinlemesi lazım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kaldıracak, başka bir devlet kuruyor, o devletin içinde de Türkiye olacak. Devletin adı ASRİKA. ASRİKA devleti. Asya- Afrika sentezi olacak, konfederal bir cumhuriyet olacak ve bugün yönetildiği gibi başkan tarafından yönetilecek, başkenti İstanbul olacak, resmi dili de Arapça olacak. Bahçeli ne diyor? Ben asıl onu merak ediyorum. 'Ben milliyetçiyim' diyor. Bunlara ne diyorsun o zaman? Bunlara destek veriyorsun. Başdanışmanlık yaptığı zaman sen de oralardaydın. Kendi dilini reddeden, Arapçayı resmi dil haline getirmek isteyen bir anlayış, Saray'da başdanışmanlık yapıyor. Ben o kapıya niye gidiyorum? Neden mücadele ediyorum? Kimin mücadelesini veriyorum? Bu ülkenin mücadelesini, bayrağımın, vatanımın mücadelesini veriyorum ben.

Sen bunları ne için kullandın? Öyle ya, 'istihbarat, silah, bomba, terör' diyor, her şey var bunlarda, bunları ne için ve nerede kullandın? Bunlarla mı bizi korkutmaya çalışacaksın? Sen kim olursan ol; CHP'yi, onun bireylerini asla korkutamazsın. Buradan milletimize de seslenmek isterim. Bu para için mehdilik hikayeleri anlatan şirketin ve yapıların karşısında daha güçlü, kararlı ve cesur bir şekilde karşılarında dimdik durmalıyız ve duruyoruz da o nedenle gittik kapılarına. Yürüyoruz. 'Bak biz buradayız' diyoruz.

Milletimiz, özgürlüklerine yönelik tehditle karşı karşıyadır. ve bu özgürlükler sadece bir kesimin özgürlükleri ya da hayat tarzı da değildir. Sadece bir kesimin değil. Mütedeyyin kesim de artık uyanmalıdır. Karşımızda kendi uydurdukları din zırhına bürünmüş bir yapı vardır. Bu yapı Anadolu'nun tertemiz İslam anlayışına büyük bir tehdittir. Samimi Müslümanlar, bunun karşısında dimdik durmalıdır, 'ASRİKA' karşısında da dimdik durmalıdırlar. Buradan benzer bütün yapılara, birilerinin katipliğini yapan mektupçu mafyalara, kendini derin devlet ilan etmiş müptezellere, milletimizin özgürlüklerini tehdit etme gafletinde bulunanlara da sesleniyorum. Haddinizi bilin, karşınızda Türkiye'nin dindarları, sofuları, sufileri, inançlıları ve inançsızları vardır. Ama hepsinden önemlisi sizin karşınızda dimdik duran ahlaklıları vardır, karşınızda Kuva-yi Milliyecileri vardır, karşınızda CHP vardır."

Kılıçdaroğlu: Paramiliter Benzeri Tüm Yapılara, Birilerinin Katipliğini Yapan Mektupçu Mafyalara Sesleniyorum, Haddinizi Bileceksiniz
Kılıçdaroğlu: Paramiliter Benzeri Tüm Yapılara, Birilerinin Katipliğini Yapan Mektupçu Mafyalara Sesleniyorum, Haddinizi Bileceksiniz
Kılıçdaroğlu: Paramiliter Benzeri Tüm Yapılara, Birilerinin Katipliğini Yapan Mektupçu Mafyalara Sesleniyorum, Haddinizi Bileceksiniz
Kılıçdaroğlu: Paramiliter Benzeri Tüm Yapılara, Birilerinin Katipliğini Yapan Mektupçu Mafyalara Sesleniyorum, Haddinizi Bileceksiniz
YORUMLAR
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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye, Medya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu: 'Paramiliter Benzeri Tüm Yapılara, Birilerinin Katipliğini Yapan Mektupçu Mafyalara Sesleniyorum, Haddinizi Bileceksiniz' - Son Dakika


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