Kılıçdaroğlu, Partisini İçine Düştüğü Çukura Çekmektedir"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Raydan ve yoldan çıkmış bulunan Kılıçdaroğlu, partisini de içine düştüğü çukura doğru çekmektedir.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Raydan ve yoldan çıkmış bulunan Kılıçdaroğlu, partisini de içine düştüğü çukura doğru çekmektedir." dedi.



Büyükataman, yaptığı yazılı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylenenleri duymamakta, duyduğunu anlamamakta, anladığını kabul etmemekte ısrarcı davrandığını savundu.



Kılıçdaroğlu'nun, "siyasi ahlaka sığmayan tavrının Cumhuriyet Halk Partisini de yıprattığını" değerlendiren Büyükataman, "Raydan ve yoldan çıkmış bulunan Kılıçdaroğlu, partisini de içine düştüğü çukura doğru çekmektedir." ifadelerini kullandı.



"Kılıçdaroğlu klinik vaka haline geldi"



Büyükataman, "yalan ve iftirayı siyasetinin merkezine koyan Kılıçdaroğlu'nun klinik bir vaka haline geldiğini" ileri sürerek, şunları kaydetti:



"Tıp kitaplarında mitomani maddesinin içerisinde tipik bir mitoman olarak yerini almayı çoktan hak etmiştir. Sayın Genel Başkanımızın Tank Palet Fabrikası'nın satılmadığını kendisine çeşitli vesilelerle anlatmasına, bu konudaki eksiklerini gidermesi gerektiğini söylemesine rağmen çıktığı her programda, yaptığı her konuşmada gerçekleri bir kenara koyup kendi söylediği yalana inanmış bir mitoman olarak aynı iftirayı tekrarlamakta ve Sayın Genel Başkanımızın milliyetçiliğine dil uzatma hadsizliğine düşebilmektedir."



"Kılıçdaroğlu'nun, Devlet Bahçeli'nin milliyetçiliğini bir değerlendirmeye tabi tutmasının, bu milliyetçiliğin gerçek olup olmadığını sorgulamasının ve Bahçeli'ye Türk milliyetçiliğini öğretmeye kalkışmasının Arabistanlı Lawrence'ın camide vaaz vermesinden farksız" olduğu yorumunu yapan Büyükataman, şu değerlendirmeleri yaptı:



"Lawrence'ın rolünü oynayıp dinine ve milliyetine geri dönmesi gibi Kemal Kılıçdaroğlu da kötü bir performansla sahnelediği, eline yüzüne bulaştırdığı Türk milliyetçisi rolünü 31 Mart günü terk edecektir. Oysa Türk milliyetçiliği Sayın Genel Başkanımız için geçici bir heves, oy kaygısı ile söylenmiş ve inkar edilecek sözler değildir. Türk milliyetçiliği onun hayat çizgisidir, ömrünün her bir anını varlığına armağan ettiği kutsal bir hazinedir. Bunu Kılıçdaroğlu'nun anlamasını beklemek aklın sınırlarını zorlayacak bir hayal olacaktır."



"Türkiye'nin safında toplandık"



İsmet Büyükataman, Kılıçdaroğlu'nun hırslarına esir düştüğünü ve gözünün intikamdan başka bir şey görmediğini belirterek, şöyle devam etti:



"CHP Genel Başkanı, Türkiye'nin gerçeklerini anlayamayacak, Türk milletinin menfaatlerini göremeyecek ve milli değerlerimizle barışamayacak derecede virüs kapmıştır. Taşıdığı virüsü Cumhuriyet Halk Partisi camiasına ve aziz Türk milletine bulaştırmaktan keyif alan Kılıçdaroğlu'nun bu olumsuz psikolojik tavrı tıp tarihine 'Kılıçdaroğlu vakası' olarak geçecek türdendir.



CHP'ye oy veren kıymetli kardeşlerimize Sayın Genel Başkanımızın çağrısıyla seslenmek istiyorum, CHP'ye oy veren kardeşlerim, bu Kılıçdaroğlu'nda umut yoktur. Kılıçdaroğlu konuşacak, Cumhur İttifakı yapacaktır. O yalan söyleyecek, Cumhur İttifakı doğruyu anlatacaktır. Cumhur İttifakı olarak Türkiye'nin safında toplandık, gelin buna siz de katılın."

