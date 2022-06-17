Kılıçdaroğlu: Taban fiyat uygulamasıyla çiftçiye zarar ettirmeyeceğiz (2)

CENAZE TÖRENİNE KATILDI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ödemiş ilçesindeki çiftçilerle buluşma programının ardından Yeniköy Mahallesi'nde bulunan kahvehanede oturanlarla sohbet etti. Burada şikayet ve talepleri dinleyen Kılıçdaroğlu, daha sonra Narlıdere Belediyesi Meclis üyesi Nurhayat Kaya'nın eşi Ali Kaya'nın cenaze törenine katıldı. Kılıçdaroğlu'nun da arkadaşı olduğu öğrenilen Kaya'nın cenaze töreni, Narlıdere ilçesindeki Narlıdere Kültür ve Cemevi'nde yapıldı. Törende Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, milletvekilleri ve ilçe belediye başkanları yer aldı.

BUCA'DA OTO SANAYİCİLERİN SORUNLARINI DİNLEDİCHP lideri Kılıçdaroğlu, cenaze töreninin ardından Buca ilçesindeki 6'ncı Sanayi Sitesi'ni ziyaret ederek esnafla bir araya geldi. Kılıçdaroğlu'na CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel , Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç ve partililer eşlik etti. Burada yaptığı konuşmada ülkede bazı sıkıntılar yaşandığını dile getiren Kılıçdaroğlu, "Sattığınız ürünlere zam geliyor, bu zamlardan siz sorumlu değilsiniz, başkaları sorumlu. Hayatın her tarafından yağmur gibi zamlar yağıyor. Burada sizin bir kabahatiniz yok, yönetenlerinizin kabahati var. Bir tek kusurumuz var; sandığa giderken vicdanımızın sesini yeteri kadar dinlemiyoruz. Sizden tek isteğim, tüm bu sorunların çözülmesini istiyorsanız sandığa giderken vicdanınızın sesini dinleyin ve oyunuzu öyle kullanın. Bu ülkede kaynakların nereye gittiğini, kimin zenginleştiğini biliyorum. İster 'Kur korumalı mevduat' deyin, ister '5'li çeteler' deyin, ister 'uyuşturucu baronları' deyin, ister 'saray beslemeleri' deyin; hepsinin adlarını soyadlarını, kimliğini biliyorum. Sizin hakkınızı onlar çalıyor. Onlardan tamamını alacağım, bu millete vereceğim. Biz bir araya geldik, 6 lider bir aradayız. Her birimiz ayrı partiyiz ama hepimiz demokrasiyi, alın terini, birlikte çalışmayı savunuyoruz" dedi. 'ÜLKEYE BARIŞI, HUZURU, KARDEŞLİĞİ GETİRMEYE KARARLIYIM ' Türkiye 'nin hızla büyüyebileceğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Neredeyse komşumuzun yaşam tarzını sorgular hale geldik. Komşu komşunun külüne muhtaçsa neden toplum bu kadar ayrıştı? Bunu yapan siyasiler ama ben o siyasilerden değilim. Beni tanımlamak gerekirse ben halkın politikacısıyım. Sizin sesinizim. Bu ülkede çalışan, üreten, alın teri döken ve hakkıyla evine ekmek götüren herkesin yanındayım. Herkesin hakkını, hukukunu savunmak görevim. Ben halk gibi sizler gibi çoluk çocuğumla yaşamak isterim. Bu ülkenin çözülmeyecek hiçbir sorunu yok. Türkiye hızla büyüyebilir. Herkes kazanabilir. Alın teri dökenlerin terleri yerde kalmaz. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Tazminat davaları açıyorlar, linç girişiminde bulunuyorlar. Ne yaparsanız yapın inandığım yoldan, halkın yolundan asla ve asla dönmeyeceğim. Kararlıyım. Bu ülkeye barışı, huzuru, kardeşliği getirmeye kararlıyım" diye konuştu.CHP lideri Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Devleti yönetiyorsan fakir fukaranın hakkını teslim edeceksin. 150 lirayla bir dul, 80 lirayla bir yetim nasıl geçinir? Bunların tamamını değiştireceğiz. En büyük gücüm sizsiniz. Beraber yepyeni bir aydınlığa çıkacağız. Çalışan, üreten kazanacak. Tefecilere para kaptırmayacağız. Bakmayın 'Faizi indirdik' masallarına. Ne faizi indirdin kardeşim? Gidin banka kredisi çekin bakalım faiz kaç lira. Bizi kandıracağını sanıyor. Bu millet gerçekleri görüyor. Değişim zamanı geldi. İzin verirseniz o beyefendiyi emekli edeceğim. Söz veriyorum. Hakkı, hukuku ve adaleti bu ülkeye getirmek zorundayız. Kim çalışıyorsa hakkını alacak. Küfrediyorlar. Sanıyorlar ki sinirleneceğim. Demir gibi sinirim var. Ben sakin bir adamım ama kararlı bir insanım. İnandığım yoldan asla dönmem. Bunu yaptığınız zaman Türkiye düzelecek. Moralinizi bozmayın, sandığa gittiğinizde adaletten yana oy kullanmanızı istiyorum."

Kemal Kılıçdaroğlu, daha sonra sanayi sitesi esnafının sorunlarını ve taleplerini dinledi. Konuşmaların ardından 6'ncı Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Sami Özdaş, Kılıçdaroğlu'na ziyaretleri nedeniyle teşekkür edip, çiçek verdi.

Nevra UÇKAÇ- Hande NAYMAN/ İZMİR,