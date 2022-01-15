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Kılıçdaroğlu ve Akşener, Çankaya Uluslararası Dostluk ve Barış Ödül Töreni'ne katıldı - Son Dakika

Kılıçdaroğlu ve Akşener, Çankaya Uluslararası Dostluk ve Barış Ödül Töreni'ne katıldı

15.01.2022 22:55

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Çankaya Uluslararası Dostluk ve Barış Ödül Töreni'ne katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Çankaya Uluslararası Dostluk ve Barış Ödül Töreni'ne katıldı.

Çankaya Belediyesince düzenlenen tören, TED Ankara Koleji ATA Sahne Sanatları ve Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Törende, jüri tarafından "Uluslararası Dostluk ve Barış Ödülü"ne layık görülen eski Yunanistan Başbakanı George Papandreu ile müzisyen ve yazar Zülfü Livaneli'ye ödüllerini CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Akşener verdi.

Kılıçdaroğlu, törende, biri siyasetçi diğeri sanatçı kişiliği ağır basan iki önemli insanın bu ödülleri aldığını belirterek, şunları söyledi:

"Bir siyasetçiyle bir sanatçının yan yana, barış ve dostluk ödülü alması gerçekten de çok önemlidir. İkinizin de büyük sıkıntılar çektiğinizi gayet iyi biliyorum. Sizler yurt dışındayken, sizin kasetlerinizi biz gizli gizli dinlerdik. Çünkü onlar yasaktı ama biz, o kasetleri büyük bir keyifle dinlerdik ve sizin yurt dışında çektiğiniz özlemi biz de aslında kendi ülkemizde çekerdik."

Barış ve dostluğun son derece önemli iki kavram olduğuna işaret eden Kılıçdaroğlu, barışı ve dostluğu içselleştirmenin dünyayı ve doğayı sevmek anlamını taşıdığını ifade etti.

Kılıçdaroğlu, ayrıca burada Mustafa Kemal Atatürk'ün bir portresini gördüğünü belirterek, "Sayın Genel Başkan Akşener'e dedim ki 'Ben bu portreyi ilk kez görüyorum burada.' Biraz kaygıyla ve biraz kuşkuyla bakan bir portreydi o. Bugünün Türkiyesine bakıyormuş gibi geldi bana ama ben Gazimize söz veriyorum, bu kuşkuyu kaldıracağız. Güzel bir Türkiye'yi Millet İttifakı olarak beraber inşa edeceğiz." diye konuştu.

Barışı ve dostluğu her yerde, her ortamda savunacaklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, programı düzenleyen Çankaya Belediyesi ile Belediye Başkanı Alper Taşdelen'e ve katkı sunan jüri üyelerine teşekkür etti.

Jüri Başkanı eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin de Papandreu ve Livaneli'yi kutlayarak iki ismin de hem dünya hem de Türkiye ile Yunanistan arasındaki barışa katkı sunacağına inandığını belirtti.

"Küresel barışa çok büyük katkılar sağlamışlardır"

Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen de Papandreu ile Livaneli'nin hayatlarını demokrasi, insan hakları ve sosyal adalete adadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Ülkelerinde demokrasinin askıya alındığı dönemlerde özgürlük mücadelesinin bayraktarlığını yapmış, barışın, demokrasinin tekrar vücut bulması, tekrar hayata geçmesi için kendi hayatlarında çok ağır bedeller ödemişlerdir. Bu mücadeleyi uluslararası seviyeye çıkararak küresel barışa da çok büyük katkılar sağlamışlardır."

Papandreu ise Çankaya Belediyesine ve Belediye Başkanı Taşdelen'e teşekkür ederek, bu ödülü almanın büyük bir onur olduğunu ifade etti. Bu akşam Livaneli ile aynı sahnede bulunmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Papandreu, Livaneli'nin büyük bir sanatçı, yazar ve aydın olduğunu söyledi.

Zülfü Livaneli ise jüri üyelerine teşekkür ederek, "Çok güzel, anlamlı bir ödül oldu. Hele hele dost yüzler görmek, ihtiyacımız olan bir dönemde bizi sevindiriyor." dedi.

Eğer yaşasaydı bu ödülü eski Dışişleri Bakanı İsmail Cem'in alacağını söyleyen Livaneli, bu yüzden ödülünü onun için aldığını ifade etti.

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Kemal Kılıçdaroğlu, DOST Partisi, İYİ Parti, Çankaya, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu ve Akşener, Çankaya Uluslararası Dostluk ve Barış Ödül Töreni'ne katıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu ve Akşener, Çankaya Uluslararası Dostluk ve Barış Ödül Töreni'ne katıldı - Son Dakika
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