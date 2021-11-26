Üye Girişi
Kılıçdaroğlu ve Akşener İstanbul'da törende konuştu (1) - Son Dakika

Kılıçdaroğlu ve Akşener İstanbul'da törende konuştu (1)

26.11.2021 15:35
Kılıçdaroğlu ve Akşener İstanbul'da törende konuştu (1)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi açılış törenine katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi açılış törenine katıldı.

Eyüpsultan Işıklar Mahallesi'ndeki tesisin açılış töreninde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da yer aldı.

Törende ilk olarak konuşan Meral Akşener, yerel seçimlerde kendilerine karalama kampanyası yapıldığını belirterek, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde benzer iftiralar ve karalamalarla karşı karşıya kalmaya başlayacağız. Benden başladı zaten, hayırlısıyla teneşire yatırıldım" dedi.  Kılıçdaroğlu ise, "Önümüzde zor bir süreç var. Ekonomideki ciddi bozulma ve belediyelerimizin yapacağı yatırımların üzerinde ciddi bir etkisi olacak. Bu kışı vatandaş nasıl geçirecek. Bu kışı asgari ücretle geçinen birisi nasıl geçirecek. Bir 'kara kış fonu' kurun dedim. Bu vatandaşın kışı geçirmek için çok değerli bir fon olabilir. Bunlar için önlem alınması lazım, kaynak da söyledik" diye konuştu.Kemal Kılıçdaroğlu, "İki dünyamız oluştu Türkiye'de. Bir sarayın dünyası, bir de halkın dünyası. Arada 180 derece fark var. Az kaldı Türkiye 13. Cumhurbaşkanını seçecek ve Türkiye yeni bir sürece girecek. En geç 6 ay içinde ekonominin çarkları sağlıklı bir şekilde dönecek. Var olan acı tabloyu Türkiye hak etmiyor aslında. Gücümüz, imkanımız var" şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından tesisin açılış kurdelesi kesildi.


Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı, Meral Akşener, İYİ Parti, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu ve Akşener İstanbul'da törende konuştu (1) - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

CHP'nin Mersin mitingine valilik engeli 15:36 CHP'nin Mersin mitingine valilik engeli AK Partili Yusuf Özoğul'a hakaret eden Metin Uca'dan bir paylaşım daha geldi 15:29 AK Partili Yusuf Özoğul'a hakaret eden Metin Uca'dan bir paylaşım daha geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Alsancak'taki yeni stadın adı Mustafa Denizli Stadı olacak 15:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Alsancak'taki yeni stadın adı Mustafa Denizli Stadı olacak
İngiltere, Hamas'ı 'terör örgütü' ilan etti 15:00 İngiltere, Hamas'ı 'terör örgütü' ilan etti Aloe vera eken adam, 4 dönümden 90 bin lira gelir sağladı 14:23 Aloe vera eken adam, 4 dönümden 90 bin lira gelir sağladı Eski Bakan Alaboyun'dan başkanlık sistemi itirafı: Çok güçlü destekleyenlerden biriydim ama beklediğimiz gibi çıkmadı 14:04 Eski Bakan Alaboyun'dan başkanlık sistemi itirafı: Çok güçlü destekleyenlerden biriydim ama beklediğimiz gibi çıkmadı
A Milli Takımımız için kura günü! 13:37 A Milli Takımımız için kura günü! TOBB'dan asgari ücret zammına ilişkin üç öneri sunuldu 13:33 TOBB'dan asgari ücret zammına ilişkin üç öneri sunuldu

Son Dakika Haberleri
15:28 AK Partili Yusuf Özoğul'a hakaret eden Metin Uca'dan bir paylaşım daha geldi
15:26 Son dakika! Savcılık Gezi Parkı davasında Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamını talep etti
15:17 Asgari ücrete zam gelirse kıdem tazminatı tavanı 11 bin 246 liraya çıkacak
15:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Alsancak'taki yeni stadın adı Mustafa Denizli Stadı olacak
15:01 Avrupa İlaç Ajansı, 5-11 yaş arası çocuklar için BioNTech aşısını tavsiye etti
14:59 14 gündür kayıp olan Kübra'nın annesi: Kızımı biri alıkoymuş olabilir
14:59 İngiltere, Hamas'ı 'terör örgütü' ilan etti
14:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara çağrı: Riskli yapıları süratle dönüşüme sokun
14:44 Mitra'dan Setenay'a: Melisa Aslı Pamuk yepyeni bir role hazırlanıyor
14:36 Avrupa Ligi'nde tur atlayan Galatasaray'ın elde ettiği gelir tam 16 milyon euro
Oscar ödüllü Oyuncu Casey Affleck'in, 23 yaş küçük sevgilisiyle romantik anları Oscar ödüllü Oyuncu Casey Affleck'in, 23 yaş küçük sevgilisiyle romantik anları         
15:39
TikTok'ta paylaştığı piton görüntüsüne 8 bin 692 lira ceza kesildi TikTok'ta paylaştığı piton görüntüsüne 8 bin 692 lira ceza kesildi         
15:35
Son dakika! Savcılık Gezi Parkı davasında Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamını talep etti Son dakika! Savcılık Gezi Parkı davasında Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamını talep etti         
15:27
14 gündür kayıp olan Kübra'nın annesi: Kızımı biri alıkoymuş olabilir 14 gündür kayıp olan Kübra'nın annesi: Kızımı biri alıkoymuş olabilir         
15:00
Hasan Can Kaya'ya Belediye'den kahkaha attıran cevap: Seni de bekleriz bebiş Hasan Can Kaya'ya Belediye'den kahkaha attıran cevap: Seni de bekleriz bebiş         
14:35
Cezaevinden yeni çıkan adam, eski karısını dövüp saçlarını kesti Cezaevinden yeni çıkan adam, eski karısını dövüp saçlarını kesti         
14:21
Altın ve Para Piyasalar Uzmanından farklı yorum: Gram altında 585-590 liraya düşebilir Altın ve Para Piyasalar Uzmanından farklı yorum: Gram altında 585-590 liraya düşebilir         
14:00
Osman Kavala Gezi Davası'nın ikinci duruşmasına katılmadı Osman Kavala Gezi Davası'nın ikinci duruşmasına katılmadı         
13:35
Meral Akşener'den suç örgütü lideri Sedat Peker açıklaması: Sen nelere kadirmişsin Meral Akşener'den suç örgütü lideri Sedat Peker açıklaması: Sen nelere kadirmişsin         
12:12
Müslüme'nin annesinin jandarmadaki ifadesi ortaya çıktı! Kayınpederiyle ilgili sözleri bomba Müslüme'nin annesinin jandarmadaki ifadesi ortaya çıktı! Kayınpederiyle ilgili sözleri bomba         
11:48
Müslüme vakasında her detay mide bulandırıcı! Dede, 14 yaşındaki ablanın da öz babası çıktı! Müslüme vakasında her detay mide bulandırıcı! Dede, 14 yaşındaki ablanın da öz babası çıktı!         
11:42
Nu varyantı sebebiyle ülkeler kırmızı listeye alınmaya başladı, sınırlar kapanıyor Nu varyantı sebebiyle ülkeler kırmızı listeye alınmaya başladı, sınırlar kapanıyor         
09:06
Şemsiyenizi almadan dışarı çıkmayan! Meteoroloji tarih verdi! Şemsiyenizi almadan dışarı çıkmayan! Meteoroloji tarih verdi!         
08:21
Korkunç gerçek! Müslüme'nin şüpheli ölümü nedeniyle tutuklanan dedesi, öz babası çıktı Korkunç gerçek! Müslüme'nin şüpheli ölümü nedeniyle tutuklanan dedesi, öz babası çıktı         
07:59
Değişim sinyali gibi hareket! Bakan Elvan'ın yerine geçeceği söylenen Nureddin Nebati gece yarısı peş peşe paylaşım yaptı Değişim sinyali gibi hareket! Bakan Elvan'ın yerine geçeceği söylenen Nureddin Nebati gece yarısı peş peşe paylaşım yaptı         
07:16
Son Dakika: Milli Güvenlik Kurulu'nda ekonomi vurgusu yapıldı: İhracat odaklı politikalar, tehditler değerlendirildi Son Dakika: Milli Güvenlik Kurulu'nda ekonomi vurgusu yapıldı: İhracat odaklı politikalar, tehditler değerlendirildi         
20:32
Son Dakika: Bankacılarla görüşen Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Son durumu ve bankacılık sektörünü değerlendirdik Son Dakika: Bankacılarla görüşen Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Son durumu ve bankacılık sektörünü değerlendirdik         
20:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2021 15:42:34. #1.11#
SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu ve Akşener İstanbul'da törende konuştu (1) - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement