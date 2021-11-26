Eyüpsultan Işıklar Mahallesi'ndeki tesisin açılış töreninde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da yer aldı.

Son Dakika › Güncel › Kılıçdaroğlu ve Akşener İstanbul'da törende konuştu (1) - Son Dakika

AK Partili Yusuf Özoğul'a hakaret eden Metin Uca'dan bir paylaşım daha geldi