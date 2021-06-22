KİPTAŞ'ın taşınmaz ve arsa satışı müzayedesi yarın yapılacak

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İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamaya göre, 2019 yılının Ekim ve Aralık aylarında, 2020 yılının ise Mart ve Ekim aylarında toplam dört kez halka açık müzayede gerçekleştiren KİPTAŞ, 5. Gayrimenkul Müzayedesi'nde bu kez kendi bünyesindeki 26 dükkan ve 6 arsanın yanı sıra İGDAŞ'a ait Merter Eski Hizmet Binası ve Ünalan İkmal Sahası Arsası'nı satacak.

MÜZAYEDE SAAT 11.00'DE BAŞLIYOR

KİPTAŞ Genel Müdürlüğü Konferans Salonu'nda yarın yapılacak müzayedenin 11.00'de gerçekleşecek birinci oturumunda, İGDAŞ'a ait Merter Eski Hizmet Binası ve Ünalan İkmal Sahası Arsası satışa çıkarılacak.

Müzayedenin 13.00'te başlayacak 2. oturumunda ise KİPTAŞ portföyünde bulunan Bahçeşehir Vaditepe 1. Etap'ta 11 ticari birim, Bahçeşehir Vaditepe Gölevleri'nde 5 ticari birim, Referans Başakşehir Vadi'de 8 ticari birim, Hadımköy 2. Etap'ta 1 ticari birim, Zeytinburnu Sahilpark'ta 1 ticari birim olmak üzere toplam 26 ticari birim ile Başakşehir'de 5, Silivri'de 1 olmak üzere 6 arsa satışa sunulacak.

İNTERNET ÜZERİNDEN CANLI YAYINLANACAK

Müzayede kapsamında satışa çıkacak arsaların fiyatı KDV dahil 28 bin 550 lira ile 645 milyon 383 bin 584 lira, ticari birimlerin fiyatı ise 206 bin 500 lira ile 173 milyon 666 bin 420 lira arasında değişiyor.

Katılımcılar, KİPTAŞ internet sitesi üzerinden de canlı yayınlanacak açık artırmaya teklif verebilecek.