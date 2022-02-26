Kıran, Ukrayna'dan tahliye olan Türklere sınır kapılarında uygulanacak prosedürleri paylaştı - Son Dakika
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Kıran, Ukrayna'dan tahliye olan Türklere sınır kapılarında uygulanacak prosedürleri paylaştı

26.02.2022 08:41

Kıran, Ukrayna'dan tahliye olan Türklere sınır kapılarında uygulanacak prosedürleri paylaştıDIŞİŞLERİ Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Ukrayna'dan tahliye olan Türk vatandaşlarına sınır kapılarında uygulanacak güncel prosedürleri paylaştı.

Kıran, Ukrayna'dan tahliye olan Türklere sınır kapılarında uygulanacak prosedürleri paylaştı

DIŞİŞLERİ Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Ukrayna'dan tahliye olan Türk vatandaşlarına sınır kapılarında uygulanacak güncel prosedürleri paylaştı.

Bakan Yardımcısı Kıran, Twitter hesabından "Ukrayna'dan karayoluyla tahliye operasyonlarımıza başladık. Tahliye operasyonlarımızla veya kendi imkanlarıyla ayrılacak vatandaşlarımızın sınır kapılarından geçişlerini kolaylaştırmak için bölge ülkeleriyle yakın iş birliği içindeyiz" dedi. 'Sınır kapılarındaki güncel uygulamalar' notuyla prosedürleri paylaşan Kıran'ın yaptığı açıklamada, tahliye olan Türk vatandaşları, Polonya ve Moldova sınır kapısından pasaport veya kimlik kartıyla giriş yapabilecek, vatandaşlardan PCR testi, aşı sertifikası ve vize istenmeyecek. Romanya ve Bulgaristan sınır kapısını kullanacak vatandaşlar pasaport ile giriş yapabilecek ve vatandaşlardan PCR testi, aşı sertifikası ve vize istenmeyecek. Macaristan sınır kapısını kullanacak vatandaşlar ise pasaportla geçiş yapabilecek ve aşı sertifikası olmayan vatandaşlar PCR testi yaptıracak. Vatandaşlar sınır kapısından vizesiz geçebilecek. Slovakya sınır kapısından geçecek olan vatandaşlar da pasaport veya bireysel değerlendirmeye göre kimlik kartıyla geçebilecek, vatandaşlardan PCR testi, aşı sertifikası ve vize istenmeyecek.

Haber: ANKARA,(DHA)

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Kıran, Ukrayna'dan tahliye olan Türklere sınır kapılarında uygulanacak prosedürleri paylaştı Kıran, Ukrayna'dan tahliye olan Türklere sınır kapılarında uygulanacak prosedürleri paylaştı Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran: '(Ukrayna'daki Türk vatandaşları) Şu anda evlerinizde veya güvenli bir yerde kalmanızı rica ediyoruz' Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran: '(Ukrayna'daki Türk vatandaşları) Şu anda evlerinizde veya güvenli bir yerde kalmanızı rica ediyoruz'

Yavuz Selim Kıran, PCR Testi, Ukrayna, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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