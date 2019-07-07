Son Dakika Haberleri: Kırgız genç sokakta öldürüldü
Son Dakika Güncel Haber

Kırgız genç sokakta öldürüldü

21 dakika önce

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde tartıştığı kişinin tabancayla vurduğu Kırgızistan uyruklu Muktarbek İmanaliev (23) yaşamını yitirdi.

Kırgız genç sokakta öldürüldü, System.String[]
ANTALYA'nın Alanya ilçesinde tartıştığı kişinin tabancayla vurduğu  Kırgızistan uyruklu Muktarbek İmanaliev (23) yaşamını yitirdi.
Olay, sabah saatlerinde Konaklı Mahallesi Işıklar mevkisinde meydana geldi. Kan içinde yerde yatan genci görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede yerdeki gencin yaşamını yitirdiği belirlendi. 
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında jandarma ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Çalışmalar sonucu ölen kişinin Kırgızistan uyruklu Muktarbek İmanaliev olduğu belirlendi. Muktarbek İmanaliev'e, henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı A.Y. (40) tarafından tabancayla ateş açıldığını tespit eden jandarma ekipleri, şüpheliyi yakalamak için harekete geçti.
Jandarma ekipleri A.Y.'yi gizlendiği Hasbahçe Mahallesi'nde yakalayıp, gözaltına aldı. A.Y.'nin karakoldaki işlemlerinin sürdüğü belirtilirken, olayda kullanılan tabanca ise D-400 karayolunun kenarındaki otluk alanda bulundu. 
Muktarbek İmanaliev'in cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.


- Antalya
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 02:22 Kaynak: DHA
Kırgızistan, Antalya, Alanya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İçinde hasta olan ambulansın, cayır cayır yandığı anlar kamerada Medusa başını kaçırdılar MİT Başkanı Hakan Fidan'dan "diplomatik istihbarat" vurgusu 14 yaşındaki erkek çocuğa cinsel istismar! İğrenç görüntüler telefondan çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.7.2019 14:43:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırgız genç sokakta öldürüldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]