Kırgızistan'da FETÖ/PDY konulu seminer düzenlendi

Türkiye Dışişleri ve İçişleri bakanlıklarının desteğiyle Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te "Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması" (FETÖ/PDY) konulu seminer düzenlendi.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinin (KTMÜ) ev sahipliğindeki yoğun katılımlı etkinlikte, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkan Yardımcısı Okan Kaplan ile Emniyet Amiri Fatih Bilgehan Şimşek FETÖ terör örgütünü anlattı.

Etkinlikte, 15 Temmuz 2016'da hain darbe girişimi sırasında yaşananlara ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca hazırlanan video gösterildi ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı ve Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun'un mesajı okundu.

Altun mesajında, "Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde sürdürdüğümüz FETÖ ile mücadele kararlılıkla devam etmektedir. Bu devamlılığın bir nişanesi olarak KTMÜ'nün bu etkinliğini canıgönülden kutluyorum." ifadesini kullandı.

"Biz iki ülkenin yaptığı faaliyetlere hiç tereddüt etmeden destek veriyoruz"

Açılış konuşmasını yapan Rektör Vekili Prof. Dr. Asılbek Kulmırzayev, seminerin böyle bir olayın herhangi bir ülkede olmaması için hangi tedbirlerin alınması gerektiğini anlatmayı amaçladığını söyledi.

KTMÜ'nün iki kanadının olduğunu, bunlardan birisinin Kırgız Cumhuriyeti, ikincisinin de Türkiye Cumhuriyeti olduğunu belirten Kulmırzayev, "Biz iki ülkenin yaptığı faaliyetlere hiç tereddüt etmeden destek veriyoruz. Çünkü üniversite bunun için kuruldu." dedi.

Gençlerin doğru eğitim ve bilgilendirilmesinin önemine vurgu yapan Kulmırzayev, "Bugünkü seminer çok önemlidir. Bilgi ve tecrübe aktarmak için İçişleri Bakanlığından gelen kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Türk Devletleri Teşkilatı'nın da medya ile enformasyona önem verdiğini hatırlatan Kulmırzayev, "Toplum yanlış bilgilendirdiğinde böyle sonuçlar ortaya çıkıyor. Böyle olaylar ve felaketler hiçbir milletin başına gelmesin. Allah hiçbir ülkeye böyle bir olayı yaşatmasın. Şehitlere Allah'tan rahmet diliyorum." ifadesini kullandı.

"Türk milletinin çıkarların olduğu her yerde olacağız"

Rektör Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, KTMÜ olarak "Türk milletinin çıkarlarının olduğu her yerde olacaklarını" vurguladı.

Bu tür etkinliklere devam edeceklerini belirten Ceylan, "Bizim buradaki yaptığımız iş gençlerimizin aydınlanmasını sağlamaktır. Biz Türk milletinin evlatları olarak görevimizi şerefle yapacağız. Anlatacağız, sizler de değerlendirecekseniz. Elbette bunlardan rahatsız olanlar da olacak. Olmaları da bizleri mutlu edecektir. Çünkü onlar rahatsız olmazsa biz rahatsız olmalıyız." ifadesini kullandı.

"Tük milletinin düşmanları barizdir, bunlar yapılarından, kaypaklarından ve düşmanlıklarından çok rahat anlaşılır." diyen Ceylan, FETÖ'nün Türk milletinin dostu olmadığını yaklaşık 17-18 yıl önce fark ettiğini ve o tarihten sonra her konuşmasında bunların Türk milletinin dostu olmadığını ifade ettiğini anlattı.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan da iki ülkenin bağımsızlığı ve egemenliği için canlarını feda eden tüm şehitleri minnetle yad etti ve seminerde emeği geçenlere teşekkür etti.

Doğan, "toplumun her kesimini ahtapot gibi sarmış olan hainlerle, vatan ve millet düşmanlarıyla mücadelenin Türkiye dışında da devam ettiğini" belirterek Kırgızistan'da da varlığını sürdürmeye çalışan bu yapının Türk-Kırgız kardeşliğini ve iş birliğini engellemeye dönük girişimlerine tanık olduklarını kaydetti.

"Bazı kendini bilmez gafillerin bu seminerin KTMÜ'de gerçekleşmesinden rahatsız olduklarını ve üniversitenin ön eğitim lisansının iptalini isteyecek kadar gaflete düştüklerini" aktaran Doğan, "Sevgili dostlar, işte FETÖ budur. Kişiyi alır önce anasına ve babasına, sonra eşine, dostuna, atasına ve son kertede milletine ve devletine düşman eder, atasını ve geçmişini unutturur. Bu gafiller 30 yıldır Kırgızistan'a büyük Türk milletinin verdiği desteği unutacak kadar da mankurtlaşmışlar." diye konuştu.

"KTMÜ herkesin tartışmaya katıldığı özgür bir platformdur"

KTMÜ'nün herkesin tartışmaya katıldığı özgür bir platform olduğunu belirten Doğan, "Bu platform; özgürlüğe, bağımsızlığa ve demokrasiye katkılarına da bundan sonra da devam edecek, Kırgız milletine ve devletine büyük faydalarla çalışmasına devam edecek. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın." dedi.

Doğan, kutlu yolda KTMÜ'nün çalışmaları için teşekkür ederken "Hamdolsun, bizler doğru bildiğimiz yolda mücadelemize devam ediyoruz. Evrensel bilginin özgürce tartışıldığı bir ortama engel olmak herhalde demokrasilere yakışmaz. Bizde bilim böyle yapılır. Bilim ışığında her şey tartışılır ve gelecek kuşaklar da bilim ışığında yetiştirilir." değerlendirmesini yaptı.

FETÖ'nün Kırgızistan'daki uzantılarına değinen Doğan; örgütün eğitim, medya, yayınevi, danışmanlık, iş insanları, yardımlaşma alanlarında faaliyette olan kurum ve şirket isimlerini tek tek sıraladı.

Eğitim alanında faaliyet gösteren Sapat Eğitim Kurumlarının FETÖ ile ilgisinin olmadığını iddia edenlerin olduğunu anımsatan Doğan,"Bu okulların FETÖ ile ilgisi yoksa neden terör örgütü üyeliği suçundan Interpol tarafından aranan şahıslar bu okullarda öğretmenler olarak çalıştırılıyor. Önce bu sorunun cevabını versinler. FETÖ ile ilgileri var mı, yok mu ondan sonra tartışalım." dedi.

"Girişimlerimizin sonucu Atatürk ismini kullanamıyorlar"

Doğan, girişimleri sonucu Sapat Eğitim Kurumlarına bağlı Bişkek'teki Uluslararası Ala-Too Üniversitesinin artık Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ismini kullanmadığını bildirdi.

Sapat Eğitim Kurumlarının Türkiye ve Türklük ile bağının olmadığını belirten Doğan, söz konusu kurumun bir Türk okulu da olmadığını ve diplomalarını tanımamaya devam edeceklerini vurguladı.

FETÖ'nün Kırgızistan'daki yapılanması Türkiye'yi bazı önlemler almaya mecbur kıldı

Doğan, FETÖ'nün Kırgızistan'daki yapılanması Türkiye'yi bazı önlemler almaya mecbur kıldığını belirterek şu uyarılarda bulundu:

"Terör örgütü üyeleri bu okullarda çalışmaya devam ederse okul yöneticileri hakkında yasal yollara başvuracağız. Bazı kişilere seyahat yasağı getirmek dahil bazı önlemlere başvuracağız. FETÖ'yü destekleyen ve Türk milletine değer vermeyenler benim ülkemin ekmeğini yiyemez ve suyunu da içemez."

Seminer veren Türkiye İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkan Yardımcısı Kaplan, FETÖ yapılanmasındaki mahrem imamın konumunu, örgütün bir ülkeye girmek için eğitimi ne şekilde kullandığını, yapılanmanın bürokrasiye ve topluma sızma faaliyetlerini de örneklerle anlattı.

Türkiye'de FETÖ'nün tarihsel sürecini anlatan Emniyet Amiri Şimşek de FETÖ/PYD'nin klasik terör örgütlerinden farkını, himmet unsurunı, örgütün dünya geneli yapılanmasını, örgütün merkez üssü Amerika yapılanmasını, lobi faaliyetlerini, örgütün stratejisini, mali faaliyetlerinde kullandığı yöntemleri anlattı.