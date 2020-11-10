Kırgızistan Dışişleri Bakanı Kazakbayev, Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika

Kırgızistan Dışişleri Bakanı Kazakbayev, Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması

10.11.2020 14:13
Kırgızistan Dışişleri Bakanı Kazakbayev, Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması, System.String[]

Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbayev, "Ülkelerimiz arasında dostluk ve kardeşlik bağlarının ve her türlü iş birliğimizin bundan sonra ivme kazanacağına inancım tamdır.

Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbayev, "Ülkelerimiz arasında dostluk ve kardeşlik bağlarının ve her türlü iş birliğimizin bundan sonra ivme kazanacağına inancım tamdır." dedi.

Kazakbayev, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Bakanlıkta yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Çavuşoğlu'nun daveti üzerine Türkiye'ye ziyarette bulunduğunu belirten Kazakbayev, nazik daveti için teşekkür etti.

Kazakbayev, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 82. yılında saygı ve rahmetle anarak görüşmelerin böyle bir günde yapılmasının ayrı bir anlam taşıdığını söyledi.

Karşılıklı dostluk ve anlayış içinde görüşmeler gerçekleştirdiklerini kaydeden Kazakbayev, ikili ilişkilerin mevcut durumunu ve ilişkileri her alanda daha da geliştirip derinleştirme imkanlarını değerlendirdiklerini vurguladı.

Kazakbayev, ikili ilişkilerde siyasi bir sorunun olmadığını belirterek "Bu bağlamda tüm gayretimizle Kırgızistan ile Türkiye arasında 1 milyar dolar ticaret hacmine ulaşmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.

Uluslararası arenada Kırgızistan ile Türkiye'nin eş güdümlü politika izleyerek birbirine her zaman destek olduğunu belirten Kazakbayev, iki ülke arasında dostluğu, karşılıklı saygıyı ve stratejik sıfatı taşıyan iş birliğini daha da güçlendirmeyi teyit ettiklerinin altını çizdi.

Kırgızistan'daki olaylar

Kazakbayev, Çavuşoğlu'na 5-6 Ekim'de Kırgızistan'da yaşanan olaylarla ilgili detaylı bilgi verdiklerini söyledi.

Ülkesindeki durumun istikrara kavuştuğuna işaret eden Kazakbayev, şunları kaydetti:

"4 Ekim 2020'de Meclis seçimlerinden sonra yaşanan iç siyasi durumun istikrara kavuştuğunu, mevcut siyasi sürecin hukuki alana döndüğünü, Kırgız Cumhuriyeti'nin devlet ve yürütme organlarının normal bir şekilde çalışmaya devam ettiğini vurgulamak istiyorum. Yeni hükümetimiz ülkede istikrarı sağlamak, önümüzdeki hem cumhurbaşkanı seçimlerini hem yeni meclis seçimleri için adaletli zemin yaratmak için gereken tüm sorumluluğu üstlenmiş bulunmaktadır. Bununla birlikte tüm sorumluluklarımla Kırgız Cumhuriyeti'nin tüm uluslararası taahhütlerini ve daha önce imzalanan ikili ve çok taraflı anlaşmaların sıkı bir şekilde yerine getirilmesine tamamen bağlı kaldığını beyan ediyorum."

Kazakbayev ayrıca iki ülke arasındaki stratejik iş birliğinin geliştirilmesinde sürekliliği sağlama, Türk yatırımcıların haklarını koruma ve Kırgızistan'da yaşayan Türk vatandaşlarının güvenliğini sağlama taahhüdünü teyit ettiklerini de aktardı.

"İş birliğimizin bundan sonra ivme kazanacağına inancım tamdır"

İki ülke arasındaki siyasi iş birliği konusunda Kazakbayev, "Kırgız Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında ikili ilişkilerle ilgili sorun yoktur. Ülkelerimiz arasında dostluk ve kardeşlik bağlarının ve her türlü iş birliğimizin bundan sonra ivme kazanacağına inancım tamdır." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Kazakbayev, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyinde (Türk Konseyi) iş birliği hakkındaki değerlendirmelerine ilişkin soruya, Türk Konseyinin önemli bir teşkilat olduğunu söyledi.

Türk Konseyinin bugüne kadar çok büyük işler yaptığını kaydeden Kazakbayev, Türk Konseyinin ülkeler arasındaki ilişkilerde iyileşmenin yanı sıra ekonomik bağlantıları da güçlendirmesi gerektiğini kaydetti.

Kazakbayev, Türk Konseyindeki ülkeler arasında "bir yatırım fonu kurma" teklifinin bulunduğunu aktararak "Mevlüt Bey ile de görüştük. Bunun merkezini Kırgızistan'da yapmayı düşünüyoruz. Bu teşkilata çok önem veriyoruz. Bu çerçevede çok iyi işler yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmasının ardından Kazakbayev, Bakan Çavuşoğlu'na Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği için tahsis edilen arazi hakkında bilgi verdi.

Bakan Kazakbayev ayrıca Ortak Stratejik Planlama Grubunun gelecek toplantısı için Çavuşoğlu'nu Kırgızistan'a davet etti.

Mevlüt Çavuşoğlu, Kırgızistan, Kardeşlik, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırgızistan Dışişleri Bakanı Kazakbayev, Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika


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