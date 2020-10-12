Kırkağaç'ta 4-6 yaş Kur'an Kursu hizmete girdi - Son Dakika

Kırkağaç'ta 4-6 yaş Kur'an Kursu hizmete girdi

12.10.2020 11:49
Kırkağaç'ta 4-6 yaş Kur'an Kursu hizmete girdi, System.String[]

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde hayırsever işadamı Nusret Dereköy tarafından geçtiğimiz yıl yapımına başlanan Semahat Dereköy 4-6 Yaş Kur'an Kursu düzenlenen törenle hizmete girdi.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde hayırsever işadamı Nusret Dereköy tarafından geçtiğimiz yıl yapımına başlanan Semahat Dereköy 4-6 Yaş Kur'an Kursu düzenlenen törenle hizmete girdi.

Kırkağaç Şair Eşref Mahallesi 60 Sokak'ta hizmete giren Kur'an Kursu'nun açılış törenine Kırkağaç Kaymakamı Murat Büyükköse, Manisa İl Müftü Yardımcısı Ömer Kayhan, Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Yalçınkaya, İlçe Müftüsü Mehmet Deniz, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Emin Güngör, CHP İlçe Başkanı Özcan Kaçar, DP İlçe Başkanı Kadir Orçun, Hayırsever İşadamı Nusret Dereköy ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan programda sırasıyla Manisa İl Müftü Yardımcısı Ömer Kayhan, Kırkağaç Kaymakamı Murat Büyükköse ve İlçe Müftüsü Mehmet Deniz birer konuşma yaptı.

Din görevlisi Hasan Özdemir'in Kur'an tilaveti ve okunan duaların ardından hep birlikte kurdelenin kesilmesiyle Semahat Dereköy 4-6 Yaş Kur'an Kursu hizmete girdi. Kaymakam Büyükköse ve beraberindekiler sınıfları gezerek, öğrenciler ve eğitimciler ile görüştü. 140 kişinin eğitim göreceği 4 sınıftan oluşan Semahat Dereköy 4-6 yaş Kur'an Kursunu ilçeye kazandıran hayırsever işadamı Nusret Dereköy'e Kaymakam Murat Büyükköse tarafından plaket takdim edilirken, Manisa İl Müftü Yardımcısı Ömer Kayhan ve Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz üzerinde ayetlerin yer aldığı tabloyu hayırsevere hediye etti. - MANİSA

Kırkağaç'ta 4-6 yaş Kur'an Kursu hizmete girdi
Kırkağaç'ta 4-6 yaş Kur'an Kursu hizmete girdi
Kırkağaç'ta 4-6 yaş Kur'an Kursu hizmete girdi

Nusret Gökçe, Kırkağaç, Dereköy, Manisa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kırkağaç'ta 4-6 yaş Kur'an Kursu hizmete girdi - Son Dakika

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