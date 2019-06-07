Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde 19 düzensiz göçmen yakalandı
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Kırklareli'nde 19 düzensiz göçmen yakalandı

17 dakika önce

Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 19 düzensiz göçmen yakalandı.

Kırklareli'nde 19 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]
Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 19 düzensiz göçmen yakalandı.

Jandarma ekipleri, Babaeski ve Kofçaz ilçelerinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığındaki iki grubu tespit etti.
Ekipler, 19 Pakistan, Irak ve Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı.
Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 10:34 Kaynak: AA
Kofçaz, Babaeski, Jandarma, Kırklareli, Güncel
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