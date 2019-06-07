Kırklareli'nde 19 düzensiz göçmen yakalandı
17 dakika önce
Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 19 düzensiz göçmen yakalandı.
Kırklareli
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 10:34 Kaynak: AA
'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 19 düzensiz göçmen yakalandı. Jandarma
ekipleri, Babaeski
ve Kofçaz
ilçelerinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığındaki iki grubu tespit etti.
Ekipler, 19 Pakistan
, Irak
ve Afganistan
uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı.
Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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