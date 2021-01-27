KIRKLARELİ - Kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika

KIRKLARELİ - Kar yağışı etkili oluyor

27.01.2021 07:09

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce "turuncu" uyarı verilen Kırklareli'nde kar yağışı etkili oluyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce "turuncu" uyarı verilen Kırklareli'nde kar yağışı etkili oluyor.

Kar yağışı nedeniyle kent merkezi kısa sürede beyaza büründü.

Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı'nda kar kalınlığı 3, Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde ise 5 santimetre olarak ölçüldü.

Kar yağışı, Demirköy ilçesinin Mahya Tepe ve Jandarma Kule mevkileri ile Kofçaz ilçesinin yüksek kesimlerde etkisini gösteriyor.

İl Özel İdaresi ile Karayolları ekipleri kar yağışının olduğu bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 1derece ölçüldüğü bölgede kar yağışının aralıklarla gün boyu sürmesi bekleniyor.

KIRKLARELİ - Kar yağışı etkili oluyor
KIRKLARELİ - Kar yağışı etkili oluyor
KIRKLARELİ - Kar yağışı etkili oluyor
KIRKLARELİ - Kar yağışı etkili oluyor

Bulgaristan, Meteoroloji, Kırklareli, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KIRKLARELİ - Kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika


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