Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, esnafı ziyaret etti.

Talay, ziyaretlerde, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan "esnafa kira ve hibe desteği" hakkında bilgiler verdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde yapılacak kira ve hibe desteğinin esnafı bir nebze rahatlatacağını ifade eden Talay, devletin her zaman esnafının ve vatandaşının yanında olduğunu belirtti.

Talay, Kovid-19 sürecinden olumsuz etkilenen esnafa hayırlı kazançlar dileğinde bulundu.

Kovid-19 tedbirleri

Lüleburgaz ilçesine bağlı Ahmetbey beldesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri sürüyor.

Ahmetbey Belediyesince beldedeki camiler tedbirler kapsamında dezenfekte edildi.

Belediye Başkanı Mustafa Altıntaş, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 tedbirlerini kesintisiz sürdürdüklerini bildirdi.

Vatandaşların özellikle cuma günleri yoğun olarak kullandığı cami ve ibadethanelerin dezenfekte edildiğini belirten Altıntaş, vatandaşların sağlığın koruyabilmek için belediye ekiplerinin canla başla çalıştığını kaydetti.

Kovid-19'un topyekün mücadele ile yok olabileceğini aktaran Altıntaş, halk sağlığının korunması için herkesin tedbirlere en iyi şekilde riayet etmesi gerektiğini belirtti.

Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde iki köyde elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında kent merkezine bağlı Kayalı ve Karakoç köylerine 18 Aralık Cuma günü bir süre enerji verilemeyecek.

Söz konusu kesintiler, 08.00-18.00 saatleri arasında uygulanacak.

Açıklamada, kesintiler nedeniyle elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların tedbir almaları gerektiği bildirildi.