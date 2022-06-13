Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Valisi Birol Ekici'ye ziyaretler sürüyor.

Ekici, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Kocaeli Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, PAGDER-Aslan Plastikçiler İhtisas Özel Organize Sanayi Bölgesi Sahibi Mehmet Ali Aslan, Yönetim Kurulu Başkanı Selim Tandoğan ve OSB'de yatırımda bulunacak Çin Halk Cumhuriyeti Firması Yatırım Danışmanı Mevlüde Aziz, Hamdi Helvacıoğlu İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Cansu Küçükdemir ile 1. sınıf öğrencisi Çınar Küçükdemir'i makamında kabul etti.

Ekici, ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Modifiye araç tutkunları Babaeski'de buluştu

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde modifiye araç tutkunları bir araya geldi.

Kapalı pazar yerinde düzenlenen etkinlikte, Türkiye'nin çeşitli illerinden modifiyeli aracın, renkleri, motor kuvvetleri, ses sistemleri gibi özellikleri meraklılarıyla paylaşıldı.

Etkinlik kapsamında "en modifiye", "en iyi ses sistemi" kategorilerinde yarışma yapıldı. Yarışma sonunda dereceye giren araçların sahiplerine kupa verildi.

Etkinlik organizatörü Berkan Tarcan, etkinlikte yaptığı konuşmada, bir birinden güzel modifiyeli araçları bir araya getirdiklerini söyledi.

Dış ve iç dizaynlardan, ses sistemine kadar bir çok özelliklerle araçların donatıldığını aktaran Tarcan, herkesin kendi tutkusuna göre aracına şekil verdiğini kaydetti.

Her birinin ayrı bir özenle modifiye edildiğini ifade eden Tarcan, modifiyenin tutku ve yaşam tarzı olduğunu belirtti.

Tarcan, etkinliğe katılan tüm araç sahiplerine teşekkür etti.

KTSO Başkanı Ilık'a ziyaret

Kırklareli Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Taha Eğri, Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık'ı ziyaret etti.

Eğri, ziyarette Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak sivil toplum kuruluşları ile işbirliği halinde olduklarını söyledi.

Öğrencilerin, mezunların, akademisyenlerin ve toplumun ihtiyaçları doğrultusunda sürekli kendini yenileyerek her ihtiyaca cevap verebilecek özgün ve kaliteli eğitim-öğretim programlarını hazırladıklarını ifade eden Eğri, toplumun her kesimi için daha kaliteli bir yaşam ve iyi bir sosyal çevre sağlanmasına katkıda bulunduklarını kaydetti.

Yaşam boyu öğrenme ilkeleri doğrultusunda hareket ettiklerini belirten Eğri, iş dünyasıyla da ortak hareket etmeye çalıştıklarını bildirdi

Ilık ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kırklareli'nde istihdamın artırılarak ekonominin canlanması için gece gündüz çalıştıklarını aktardı.