Kırmızı bülten ile aranan iki uyuşturucu baronu Türkiye'de yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kırmızı bülten ile aranan iki uyuşturucu baronu Türkiye'de yakalandı

06.06.2026 19:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uluslararası uyuşturucu ticareti ve kara para aklama suçlamasıyla Fransa'nın kırmızı bültenle aradığı Hollanda vatandaşı uyuşturucu baronu, İstanbul'da saklandığı adreste MİT ve emniyetin ortak operasyonuyla yakalandı. Ayrıca yine kırmızı bültenle aranan İsveç vatandaşı uyuşturucu baronu da, İzmir Çeşme'de gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Interpol ortaklığında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmada, Fransa adli makamlarınca aranan şüphelinin Kağıthane'de olduğu belirlendi.

İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU BARONUNA OPERASYON

Ekiplerce düzenlenen operasyonda, uluslararası uyuşturucu ticareti yapma, bulundurma, nakletme ile uyuşturucu ticaretinden elde edilen gelirin gizlenmesine ve dönüştürülmesine olanak sağlayıp kara para aklama fiilini gerçekleştirdiği gerekçesiyle Fransız adli makamlarınca??????? hakkında "difüzyon mesajı" ile aranma kaydı bulunan Hollanda uyruklu şüpheli S.K. (35) yakalandı.

İZMİR'DE DE 1 KİŞİ GÖZALTINDA

Öte yandan Interpol tarafından Kırmızı Bülten ile aranan İsveç vatandaşı uyuşturucu baronu N.A., MİT ve İzmir Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün ortak operasyonuyla İzmir Çeşme'de saklandığı adrese gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Millî İstihbarat Teşkilatı, Uyuşturucu Ticareti, Operasyon, İstanbul, Hollanda, 3. Sayfa, Türkiye, Fransa, Güncel, Çeşme, İzmir, İsveç, Son Dakika

Son Dakika MİT Kırmızı bülten ile aranan iki uyuşturucu baronu Türkiye'de yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Armi Larasen Armi Larasen:
    Devletimiz elinden geleni yapıyor polis ve askerlerimize ve istihbarat tşk ederiz ki iyi ki varsın şimdiden hakkınızı helal edin emekleriniz saygı ile anıyoruz 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yemek bırakmak için kocasının araç tamir atölyesine geldi, motor ustası oldu Yemek bırakmak için kocasının araç tamir atölyesine geldi, motor ustası oldu
Hava basılan traktör lastiği bomba gibi patladı, işçilere hayatlarının şokunu yaşattı Hava basılan traktör lastiği bomba gibi patladı, işçilere hayatlarının şokunu yaşattı
Uluslararası Uzay İstasyonu’nda hava kaçağı alarmı Uluslararası Uzay İstasyonu'nda hava kaçağı alarmı
Kadın esnafa bıçak çekti, dondurma dolabına çarpıp yere kapaklandı Kadın esnafa bıçak çekti, dondurma dolabına çarpıp yere kapaklandı
Tahran’dan Beyaz Saray’a sürpriz çağrı: Görüşmeler çıkmazda, Trump bu çıkmazı kırmalı Tahran'dan Beyaz Saray'a sürpriz çağrı: Görüşmeler çıkmazda, Trump bu çıkmazı kırmalı
Karadeniz’de Türk balıkçı teknesine saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı Karadeniz’de Türk balıkçı teknesine saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı
Hırsızlık için girdiği evde kayınvalidesini darbeden pişkin damat tutuklandı Hırsızlık için girdiği evde kayınvalidesini darbeden pişkin damat tutuklandı
Yakıt krizi dev havayolunu vurdu: Seferler askıya alındı Yakıt krizi dev havayolunu vurdu: Seferler askıya alındı
İsrail basını Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Trump’ı ikna edip İran’a karşı silah planını iptal ettirdiğini yazdı İsrail basını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Trump'ı ikna edip İran'a karşı silah planını iptal ettirdiğini yazdı

19:48
Bernardo Silva’dan Galatasaraylılara müjde
Bernardo Silva'dan Galatasaraylılara müjde
19:22
Abdurrahim Albayrak’tan yıllar sonra gelen Hakan Çalhanoğlu itirafı
Abdurrahim Albayrak'tan yıllar sonra gelen Hakan Çalhanoğlu itirafı
19:00
Bahçeli: Rahmi Koç’a yaptığı bir latife üzerinden soruşturma başlatılması yanlıştır
Bahçeli: Rahmi Koç'a yaptığı bir latife üzerinden soruşturma başlatılması yanlıştır
18:41
Ünlü oyuncu Aytek Şayan katıldığı düğüne dansıyla damga vurdu
Ünlü oyuncu Aytek Şayan katıldığı düğüne dansıyla damga vurdu
18:23
Lütfü Savaş, Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti
Lütfü Savaş, Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti
18:08
Aziz Yıldırım: Messi lazımsa Messi, Ronaldo lazımsa Ronaldo gelir
Aziz Yıldırım: Messi lazımsa Messi, Ronaldo lazımsa Ronaldo gelir
18:00
Elazığ’da koruma altındaki dağ keçileri sürü halinde görüntülendi
Elazığ'da koruma altındaki dağ keçileri sürü halinde görüntülendi
17:32
Diyarbakır’da nişan dönüşü kaza: 3 ölü, 1 yaralı
Diyarbakır'da nişan dönüşü kaza: 3 ölü, 1 yaralı
17:30
Hakan Safi, müjdeyi ’’2 yöneticim Londra’da bekliyor’’ diyerek verdi
Hakan Safi, müjdeyi ''2 yöneticim Londra'da bekliyor'' diyerek verdi
16:38
Rahmi Koç’a bir tepki de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan
Rahmi Koç'a bir tepki de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2026 20:03:06. #7.13#
SON DAKİKA: Kırmızı bülten ile aranan iki uyuşturucu baronu Türkiye'de yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.