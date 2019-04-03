Son Dakika Haberleri: Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu Mazbatasını Aldı

Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu Mazbatasını Aldı

1 saat önce

CHP'den Kırşehir Belediye Başkanlığına seçilen Selahattin Ekicioğlu, mazbatasını aldı.

CHP'den Kırşehir Belediye Başkanlığına seçilen Selahattin Ekicioğlu, mazbatasını aldı.

Kırşehir Adliyesinde düzenlenen törende Merkez Seçim Kurulu Başkanı Hüseyin Sabuncuoğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde belediye başkanı seçilen CHP'li Ekicioğlu'na mazbatasını verdi.

Ekicioğlu, törenin ardından yaptığı açıklamada, seçim sürecinde kendisine destek veren herkese teşekkür ederek, başarılı ve iyi bir belediyecilik dönemi geçirmeyi arzu ettiğini vurguladı.

Törene, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, CHP İl Başkanı Baran Genç, İYİ Parti İl Başkanı Müfit Göçen ve partililer katıldı.

Daha sonra Ahi Evran Külliyesi'ne giden Ekicioğlu, burada dua etti.

Ekicioğlu, Külliye çıkışında da Ahilik felsefesinin ilkelerine bağlı bir seçim çalışması yürüttüğünü belirtti.

"Kırşehir'i utandıracak bir iş yapmayacağız"

Ahi Evran Veli'nin torunları olarak onun ilkeleriyle hareket edeceklerini anlatan Ekicioğlu, şunları söyledi:

"Ahi Evran'ın huzurunda dua ederek, görevimizi devralıyoruz. Bütün Kırşehir'e ve Türkiye'ye hayırlı, uğurlu olsun. İnşallah ne Ahi Evran'ı ne Türkiye'yi ne de Kırşehir'i utandıracak bir iş yapmayacağız. Bundan herkes emin olsun. Onların ilkelerini layıkıyla yerine getireceğiz. Ahilik geleneğini Türkiye'ye ve dünyaya taşıyacağız. Bunu da Kırşehir Belediyesi'nin asli görevi olarak görüyoruz. Ahi Evran, Yunus Emre ve Hacı Bektaş Veli'nin torunları olarak hep birlikte şehrimize hizmete devam edeceğiz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 07:00 Kaynak: AA

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