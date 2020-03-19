Kırşehir Belediyesinden koronavirüs denetimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırşehir Belediyesinden koronavirüs denetimi - Son Dakika

Kırşehir Belediyesinden koronavirüs denetimi

6 saat önce

Kırşehir Belediyesi hızla yayılan koronavirüse karşı denetimlerini arttırdı.

Kırşehir Belediyesinden koronavirüs denetimi, System.String[]

Kırşehir Belediyesi hızla yayılan koronavirüse karşı denetimlerini arttırdı. Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, şehirde yapılan denetimlerin hızla devam edeceğini söyledi.


İçişleri Bakanlığı tarafından yayılan genelge kapsamında pavyon, diskotek, bar, gece kulüpleri, tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil ), çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezleri ikinci bir emre kadar geçici olarak faaliyetleri durdurulmuştu. Bu doğrultuda Kırşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Kırşehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin beraber yürüttüğü denetimler çerçevesinde il merkezinde genelgeye konu olan tüm iş yerlerine ziyaret gerçekleştirilerek faaliyetlerini durdurmaları için 206 İşyeri, 179 adet iş yerine uyarı yapıldı.1 adet hamam 1 adet her türlü kapalı çocuk alanları AVM ve lokanta içindekiler dahil 10 adet oyun salonları 11 adet internet salonu 41 adet kafterya 108 adet kahvahane,1 adet kaplıca,6 adet masaj salonu,1 adet sauna,1 adet sinema, 6 adet spor merkezleri, 1 adet yüzme havuzu tebliğ yapılarak ikinci bir emre kadar kapatılması konusunda tebligat yapıldı.


Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu da vatandaş ve esnaftan toplum sağlığı için alınan kararlar doğrultusunda 14 temel kurala uymaları konusunda uyardı. Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmaması istedi. - KIRŞEHİR

Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 04:47 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Mersin'de Suriyeli bir kadın, altız doğurdu
Koronavirüs nedeniyle 149 bin 382 iş yeri faaliyetlerine ara verdi Bilim insanları iki araştırma yayımladı! İşte günden güne koronavirüs semptomlarının seyri KKTC'de Kovid-19 vaka sayısı 33'e yükseldi
İstanbul'da toplu ulaşım kullananların sayısı yüzde 60 oranında azaldı İstanbul'da toplu ulaşım kullananların sayısı yüzde 60 oranında azaldı         
13:17
Beş büyük ligin, koronavirüs nedeniyle maddi kaybı 4 milyar euroya ulaştı Beş büyük ligin, koronavirüs nedeniyle maddi kaybı 4 milyar euroya ulaştı         
11:40
Keşanlı taksiciler, hastane ya da eczaneye giden yaşlılardan 10 lira ücret alacak Keşanlı taksiciler, hastane ya da eczaneye giden yaşlılardan 10 lira ücret alacak         
11:34
Sivas'ta 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi Sivas'ta 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi         
11:30
Koronavirüs sonrası araç sahipleri dezenfekte için oto yıkamacıların yolunu tuttu Koronavirüs sonrası araç sahipleri dezenfekte için oto yıkamacıların yolunu tuttu         
10:59
Ceferin son noktayı koydu: Ligler iptal edilip, Liverpool şampiyon sayılmayacak Ceferin son noktayı koydu: Ligler iptal edilip, Liverpool şampiyon sayılmayacak         
10:34
Dolar 19 ay sonra 6,50'nin üzerine çıktı! İşte son durum Dolar 19 ay sonra 6,50'nin üzerine çıktı! İşte son durum         
10:34
TFF Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem: Spor müsabakaları üç hafta tehir edilmeli TFF Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem: Spor müsabakaları üç hafta tehir edilmeli         
09:47
Koronavirüs anketine göre insanların %94'ü ellerini düzenli olarak yıkıyor Koronavirüs anketine göre insanların %94'ü ellerini düzenli olarak yıkıyor         
09:02
İzmirli tasarımcı, gelinliklere maskeli koronavirüs önlemi aldı İzmirli tasarımcı, gelinliklere maskeli koronavirüs önlemi aldı         
09:00
Koronavirüsün sosyal hayatı kısıtlamasıyla, ekmeğe talep yüzde 35 arttı Koronavirüsün sosyal hayatı kısıtlamasıyla, ekmeğe talep yüzde 35 arttı         
08:58
Prens Harry, koronavirüs riski taşıyan F1 pilotu Hamilton ile bir araya geldi Prens Harry, koronavirüs riski taşıyan F1 pilotu Hamilton ile bir araya geldi         
07:40
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ikinci ölüm gerçekleşti, vaka sayısı bir günde iki kat arttı Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ikinci ölüm gerçekleşti, vaka sayısı bir günde iki kat arttı         
23:08
Eğlence düşkünü İngiliz gençler, koronavirüsü umursamayıp çılgınca eğlenerek kendilerinden geçti Eğlence düşkünü İngiliz gençler, koronavirüsü umursamayıp çılgınca eğlenerek kendilerinden geçti         
15:02
Karantina kuralına harfiyen uyan kent hayalet şehre döndü! Kimse dışarı çıkmıyor Karantina kuralına harfiyen uyan kent hayalet şehre döndü! Kimse dışarı çıkmıyor         
12:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2020 23:28:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kırşehir Belediyesinden koronavirüs denetimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]