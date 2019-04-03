Son Dakika Haberleri: Kırşehir'de 25 Yıl Sonra Gelen Belediye Başkanlığı Sevinci

Kırşehir'de 25 Yıl Sonra Gelen Belediye Başkanlığı Sevinci

1 saat önce

Kırşehir'de 25 yıl sonra gelen Belediye Başkanlığı sevinci Belediye Başkanı Ekicioğlu, mazbatasını aldıKIRŞEHİR - Mahalli İdareler Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından 'Millet İttifakı' adayı Selahattin Ekicioğlu ile CHP, 25 yıl sonra Kırşehir'de Belediye sevinci yaşadı.

Kırşehir'de 25 yıl sonra gelen Belediye Başkanlığı sevinci
Belediye Başkanı Ekicioğlu, mazbatasını aldı

KIRŞEHİR - Mahalli İdareler Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından 'Millet İttifakı' adayı Selahattin Ekicioğlu ile CHP, 25 yıl sonra Kırşehir'de Belediye sevinci yaşadı.
Kırşehir Adalet Sarayına giderek mazbatasını alan Belediye Başkanı Ekicioğlu'na Milletvekili Metin İlhan ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya ve partilileri eşlik etti. Kırşehir'in yeni Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, mazbata töreni sonrasında Ahi Evran-ı Veli'nin türbesini ziyaret ederek dua edip Kırşehir Belediyesine giderek görevi Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci'den devraldı.
Ahilik prensiplerine bağlı bir kampanya yürüttüklerini ifade eden Ahi Evran Camii'de dua ettikten sonra belediyeye giden ve devir teslim töreninde konuşan Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, "Eğer ki ortak akılla Kırşehir'i yönetmezsek bazen aksaklıklar olur. Demokrasi ve gelişmişliğimizin eksik kalmaması için her siyasi görüşten insana ihtiyacımız olduğunu düşünüyoruz" dedi.
"Kırşehir halkının düşüncesini yönetimimize katmak zorundayız" diyen Belediye Başkanı Ekicioğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:
" Yaşar Bahçeci'nin koyduğu taşların üzerine bir taşta biz koymak zorundayız. Dedem duvar ustasıydı 'tek taş duvar olmaz' derdi. Muhalefet ve iktidarın hep birlikte kente çok şey katacağı gerçeği var. Bu şehre ne kattılarsa bir taş daha üzerine katıp 149 yıllık Kırşehir Belediyesini taçlandırmak zorundayız. Bu bayrak yarışıydı, nasıl Yaşar Bahçeci, birinden devraldı ise bizde ondan aldık. Bizde birine devredeceğiz. Kırmadan incitmeden seçim sürecini tamamladık. Bunu da her platformda anlatacağım. Yakışanı yaptık. Herkese teşekkür ediyorum. Kaybeden olmadı. Kazanan Kırşehir oldu."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 06:53 Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Selahattin Ekicioğlu, Kırşehir, Yerel
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