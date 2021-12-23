KOP desteğiyle uzay ve astronomi temalı Hayal Kütüphanesi açıldı - Son Dakika

Kırşehir'de, Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi desteğiyle Hayal Kütüphanesi açıldı.

Cacabey Gençlik Merkezi'nde oluşturulan kütüphanede çocuklar ve gençler, teknoloji, astronomi ve uzay bilimleri alanlarındaki materyal ve görsellerle hayallerini gerçekleştirmek için çalışacak.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Hayal Kütüphanesi'nin açılışında yaptığı konuşmada, çocukların ve gençlerin bilgi ve hayal kurma becerilerini geliştirebilecekleri bu tür mekanların önemli olduğunu söyledi.

Kütüphanenin gençlerin hayal penceresini genişleteceğini vurgulayan Akın, şöyle devam etti:

"Buraya gelen gençlerimiz bilim ve teknolojide yaşanan son gelişmelerle tanışacak, düşünce güçleri gelişecek, bilimsel araştırmayı öğrenecek. Ülkemizin bilimde, sanayide, teknolojide ihtiyaç duyacağı insan kaynağının temelini oluşturmak amacıyla kurulan Hayal Kütüphanesi'nde gençlerimiz kitap okuyacak, burada bulunan robotlar, robotik kodlamalar, zeka oyunları gibi materyallerle hayal güçlerini geliştirecek ve yaratıcılıklarını ortaya koyacaklar."

KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin de Hayal Kütüphanesi'nin "2021 KOP Okuyor Mali Destek Programı" kapsamında onaylanarak kabul gördüğünü dile getirdi.

Bölgedeki 8 ilde astronomi ve uzay temalı kütüphaneleri desteklediklerini belirten Şahin, " Türkiye'nin de öncelikli alanları savunma sanayi ve uzay alanında yapılan atılımlarını da göz önünde bulundurarak özellikle çocuklarımızın algılamalarını artırmak adına astronomi ve uzay kütüphanelerini destekledik. Kırşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün bu alandaki projesi ile de takdire şayan ve desteğe uygun bir çalışma oldu. Çocuklarımızın hayallerini gerçekleştirebilecekleri böyle güzel bir ortam oluşturulmaya destek olmaktan mutluyuz. Maksat hasıl oldu. İleriki yıllarda farklı konseptlerde projelerimiz olacak." diye konuştu.

Vali Akın, Şahin ve protokol üyeleri, açılış programının ardından kütüphanede çocuklarla sohbet ederek, çalışmalarını inceledi.

Açılış programına Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin, Gençlik Merkezine üye gençler ile çocuklar katıldı.