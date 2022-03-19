Kırşehir'de Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması bölge finali gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Kırşehir'de Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması bölge finali gerçekleştirildi

19.03.2022 14:25
Kırşehir'de Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması bölge finali gerçekleştirildi

Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması 7. Bölge Finali Kırşehir'de yapıldı.

Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması 7. Bölge Finali Kırşehir'de yapıldı.

Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'ndeki yarışmaya Kırşehir, Afyonkarahisar, Antalya, Burdur, Isparta, Karaman ve Konya'dan 18 öğrenci katıldı.

Yarışmacılara, tecvit kuralları, okuma tarzı, ses ve makam gibi kriterlere göre jüri üyeleri tarafından 100 üzerinden puan verildi.

Yarışmada, liselerde Konya'dan Süleyman Utku Tutal birinci, Afyonkarahisar'dan Sefa Özen ikinci, Isparta'dan Furkan Tayyip Çelik üçüncü, ortaokullarda Konya'dan Hamza Ali Yavuz birinci, Talha Böge ikinci, Osman Aydoğdu üçüncü oldu.

Yarışmada dereceye giren öğrencilere Kırşehir Valisi İbrahim Akın, İl Milli Eğitim Müdürü Metin Alpaslan, İl Müftüsü Mehmet Yaman, AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal tarafından ödül verildi.

Vali Akın, yarışmanın ardından yaptığı konuşmada, öğrencilerin hepsinin gönüllere huzur verdiğini söyledi.

Akın, "Esasında hepsi gönlümüzün birincileridir. İnşallah bundan sonraki yarışmalara da katılacaklar, kendilerini daha da geliştirecekler. Camilerimizin, minarelerimizin sesi ve süsü olmaya devam edeceklerdir. Genç öğrencilerimizin buralara kadar gelmesinde onlara emek veren öğretmenlerimizi, destekleyen ailelerini de tebrik ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun." dedi.

YORUMLAR
500
KONYA'DA 'TEFECİ' OPERASYONU 5 TUTUKLAMA -- KONYA'DA 'TEFECİ' OPERASYONU 5 TUTUKLAMA -- Çekdemir ailesinin acı günü Çekdemir ailesinin acı günü

Neşet Ertaş, Karahisar, Kırşehir, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırşehir'de Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması bölge finali gerçekleştirildi - Son Dakika


Son Dakika
14:24 "Uzman çavuş saldırdı" demişti | İşte gerçekte ne yaşandığını ortaya koyan görüntüler! Sosyal medyada büyük tepki oluştu
14:04 Üzerine kırmızıyla çarpı attılar! Ukrayna Ordusu: Rusya'nın 5. komutanını da öldürdük
13:50 Fenerbahçe'de kalenin yeni veliahtı Atahan Arslan
13:47 Yoksa yaşıyor mu? Diyarbakırlı Faruk, Sinop'ta yaşanan selde kaybolmuştu: WhatsApp'taki hareket umutları artırdı!
13:36 Firari hükümlü türkü söyleyip sosyal medyadan paylaşınca, yakayı ele verdi! 35 yıl cezası varmış
13:34 Putin'in montunun fiyatı gündem oldu: Rusya'daki asgari ücretin 25 katı!
09:36 İyiliksever genç, soğuk havada çorap satan yaşlı kadının tüm ürünlerini satın aldı: Üşümüşsün, git bugün dinlen!
13:18 Arabeskin kraliçesi kim? Sosyal medyada oylama yapılıyor
13:14 HDP'den ayrılan Ayhan Bilgen "Sessizlerin Sesi"ni ilan etti: Eski bakan Müslüm Doğan da var
13:03 Chelsea için teklif süreci sona erdi, Bayrak teklif vermedi: Yanlış anlaşılma olmuş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2022 14:33:35. #1.11#
SON DAKİKA: Kırşehir'de Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması bölge finali gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement