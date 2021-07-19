Kırşehir'de Mescid-i Aksa'ya yapılan baskına tepki - Son Dakika

Kırşehir'de, İsrail polisi korumasındaki fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesi ile Harem-i Şerif ve işgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşanan gerginlik kınandı.

Cacabey Meydanı'nda bir araya gelen Genç İHH Kırşehir teşkilatı, Genç Memur-Sen ve Yedi Hilal Derneği üyeleri, İsrail'in saldırılarına tepki gösterdi.

Genç İHH Kırşehir Başkanı Emere Dilek, burada yaptığı açıklamada, Mescid-i Aksa'nın byaram öncesi yapılan saldırılarla Yahudi mabedine çevrilmek istendiğini, Müslümanların onurlu ve izzetli direnişinin İsrail'i her geçen gün düşlerinden uyandırarak gerçeğe doğru yaklaştırdığını ifade etti.

Mescid-i Aksa, Kudüs, Gazze, Filistin için bedeller ödendiğini vurgulayan Dilek, şöyle devam etti:

"Vatandaşlarımız Mavi Marmara'da şehit oldular. Kudüs'ün akıbeti bizlerin hayat mücadelesinin tam merkezinde yer almalıdır. İsrail şunu unutmasın ki bizler yeniden bedel ödemeye hazırız ve hep hazır olmaya devam edeceğiz. Gerekirse hepimiz Filistin'e gider, orada Filistinli kardeşlerimizle omuz omuza mücadele eder yine de Mescid-i Aksa'yı yalnız bırakmayız."