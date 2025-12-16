Yaz meyvesinde kış hasadı başladı! Kilosu 130 TL'den satılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Yaz meyvesinde kış hasadı başladı! Kilosu 130 TL'den satılıyor

Haberin Videosunu İzleyin
Yaz meyvesinde kış hasadı başladı! Kilosu 130 TL\'den satılıyor
16.12.2025 12:30  Güncelleme: 12:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Yaz meyvesinde kış hasadı başladı! Kilosu 130 TL\'den satılıyor
Haber Videosu

Mersin'in Anamur ilçesinde kışın da çilek üretimi yapılıyor. Özel olarak hazırlanan örtülü alanlarda üretilen çilek, tarladan 130 TL'ye satılıyor.

Türkiye'nin önemli üretim merkezlerinden Mersin'in Anamur ilçesinde kış mevsiminde de ılıman geçen iklim şartları nedeniyle çilek üretimi sürüyor. Muz üretiminin ilk sırada yer aldığı ilçenin birçok noktasında üreticiler çilek de yetiştiriyor.

KIŞ OLMASINA RAĞMEN ÇİLEK HASADI YAPILIYOR

İlçeye bağlı Güleç Mahallesi'nde çilek üretimi de yöre sakinlerinin önemli bir geçim kaynağı haline geldi. Kış mevsiminde bahçelerde özel olarak hazırlanan örtülü alanlarda çıkan fidelerin daha sonra üzerleri açılıyor. Kış mevsiminde olunmasına rağmen bölgede açıkta çilek hasadı yapılmaya devam ediyor.

Yaz meyvesinde kış hasadı başladı! Kilosu 130 TL'den satılıyor

"BİR DÖNÜM MALİYETİ 150 BİN TL"

10 dönümlük bahçesinde üretim yapan Rasim Uktar, ancak karşılığını zor aldıklarına dikkat çekti. Anamur çileğinin doğal ve aromasıyla çok güzel olduğuna değinen Uktar, üreticisi için de geleceğinin iyi olmasını istedi. Çileğin maliyetine de dikkat çeken Uktar,"Çileğin bir fidesi 15 TL. Bir dönüm çileğin ekimi, dikimi ve damlama sistemiyle birlikte maliyeti yaklaşık 150 bin lira. Şu anda çileklerimiz de 130 liraya alıcı buluyor" dedi.

Türkiye'deki 650 bin ton çileğin yaklaşık 260 bin tonu Mersin genelinde üretiliyor. Şu anda bahçede 100 ile 130 lira arasında alıcı bulan çileğin pazar ve marketlerde ise 250 ile 300 TL arasında satılması dikkat çekiyor.

Yaz meyvesinde kış hasadı başladı! Kilosu 130 TL'den satılıyor
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Mersin, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yaz meyvesinde kış hasadı başladı! Kilosu 130 TL'den satılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
156 yıllık miras Su değirmeninde üretiliyor, Avrupa’dan talep yağıyor 156 yıllık miras! Su değirmeninde üretiliyor, Avrupa'dan talep yağıyor
Uğruna 1.5 kilo altın bozdurduğu araç tam bir hayal kırıklığı oldu Uğruna 1.5 kilo altın bozdurduğu araç tam bir hayal kırıklığı oldu
Okul müdürünün darp ettiği öğrencinin babası konuştu: Videoya bakınca... Okul müdürünün darp ettiği öğrencinin babası konuştu: Videoya bakınca...
Türkiye’de de milyonlar kullanıyor Kalp krizi riskini yüzde 53 arttırıyor Türkiye'de de milyonlar kullanıyor! Kalp krizi riskini yüzde 53 arttırıyor
Milyonlarca elektrik abonesini ilgilendiriyor Bunu yaparsanız devlet desteği olmayacak Milyonlarca elektrik abonesini ilgilendiriyor! Bunu yaparsanız devlet desteği olmayacak
Yüksel Yıldırım müjdeyi sabaha karşı saat dörtte açıkladı: 2 yıllığına anlaştık Yüksel Yıldırım müjdeyi sabaha karşı saat dörtte açıkladı: 2 yıllığına anlaştık
’Kim Milyoner Olmak İster’de Rus fenomeni afallatan ilk soru 'Kim Milyoner Olmak İster'de Rus fenomeni afallatan ilk soru
10 bin kadın 10 yıl boyunca takip edildi Çay tiryakiliği ömrü uzatıyor 10 bin kadın 10 yıl boyunca takip edildi! Çay tiryakiliği ömrü uzatıyor
Galatasaray’da Afrika Kupası Alarmı Galatasaray'da Afrika Kupası Alarmı

14:04
Liseli kızların mesajlaşma grubuna müstehcen fotoğraf yollayan öğretmen tutuklandı
Liseli kızların mesajlaşma grubuna müstehcen fotoğraf yollayan öğretmen tutuklandı
14:02
Arda Güler ve Xabi Alonso soyunma odasında kavga etti
Arda Güler ve Xabi Alonso soyunma odasında kavga etti
13:09
Uğurcan Çakır’ın dönüş maçı belli oldu
Uğurcan Çakır'ın dönüş maçı belli oldu
13:07
Güllü’nün ölümüyle ilgili oğlu Tuğberk Yağız Gülter ifadeye çağrıldı
Güllü'nün ölümüyle ilgili oğlu Tuğberk Yağız Gülter ifadeye çağrıldı
12:43
İlçeyi ayağa kaldıran cinayet 19 yıl sonra gelen itirafla aydınlatıldı
İlçeyi ayağa kaldıran cinayet 19 yıl sonra gelen itirafla aydınlatıldı
12:37
DEM Parti İmralı heyeti ile AK Parti’nin ne zaman görüşeceği belli oldu
DEM Parti İmralı heyeti ile AK Parti'nin ne zaman görüşeceği belli oldu
12:10
Müstehcen sahneleri sonrası Evrim Akın’dan olay gönderme
Müstehcen sahneleri sonrası Evrim Akın'dan olay gönderme
12:01
Bakan Işıkhan: Asgari ücret görüşmelerinde sendikalarla mutlaka istişarede bulunacağız
Bakan Işıkhan: Asgari ücret görüşmelerinde sendikalarla mutlaka istişarede bulunacağız
11:37
“Süper Vali“nin oğlunun odasında büyük skandal Kontrol sırasında bulundu
"Süper Vali"nin oğlunun odasında büyük skandal! Kontrol sırasında bulundu
11:27
Altında hiç görülmemiş olay Cumhuriyet tarihinde bir ilk yaşanıyor
Altında hiç görülmemiş olay! Cumhuriyet tarihinde bir ilk yaşanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2025 14:12:45. #7.13#
SON DAKİKA: Yaz meyvesinde kış hasadı başladı! Kilosu 130 TL'den satılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.