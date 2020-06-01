Kısıtlama sona erdi, terminal ve TEM Otoyolu'nda yoğunluk oluştu - Son Dakika

Kısıtlama sona erdi, terminal ve TEM Otoyolu'nda yoğunluk oluştu
Kısıtlama sona erdi, terminal ve TEM Otoyolu'nda yoğunluk oluştuİZMİT'te, koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan şehirlerarası seyahat kısıtlamasının sona ermesinin ardından Kocaeli Şehirlerarası Otobüs Terminali ile TEM Otoyolu İzmit geçişinde yoğunluk yaşandı.
Kısıtlama sona erdi, terminal ve TEM Otoyolu'nda yoğunluk oluştu
İZMİT'te, koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan şehirlerarası seyahat kısıtlamasının sona ermesinin ardından Kocaeli Şehirlerarası Otobüs Terminali ile TEM Otoyolu İzmit geçişinde yoğunluk yaşandı. Şehirler arası toplu ulaşım araçları ile yapılan seyahatlerde izin belgesi alma zorunluluğunun kalkması ile sabah saatlerinde Kocaeli Şehirlerarası Otobüs Terminalinde yoğunluk yaşandı. İzmir'e kızını görmeye giden Binnur Taşdemir, "İzmir'e gidiyorum. Kızım var orada ve çok özledik birbirimizi. O da gelemiyordu ve ben de gidemedim. Yaşım tutuyor aslında ama şehirlerarası kısıtlaması olduğu için gidemiyordum. Açılınca ben İzmir'e gidiyorum. Kızımla sürekli görüşüyorduk. Sık sık o geliyor ben gidiyordum. Bu sefer ara çok uzadı. Onu çok özledim. Şimdi görmeye gidiyorum. Hijyen ürünlerim çantamda ve maskemi de taktım" dedi.
'OTOBÜSLERE MASKESİZ YOLCU ALMIYORUZ' Maskesi bulunmayan hiçbir yolcuyu otobüse almadıklarını söyleyen peron görevlisi Mehmet Uzun, "Hayat Eve Sığar uygulamasından kod almadan yolcularımız seyahatini gerçekleştiremiyor. Maskesiz yolcu almıyoruz. Tekli koltuklarda herkesin seyahat etmesini sağlıyoruz. Koltuklara çift olarak kimse kesinlikle oturmuyor. Otobüsümüzde ikramları kaldırdık. Sadece araçlarımızda su var. Her aracımızda dezenfektan ürünleri var" diye konuştu. TEM OTOYOLU'NDA YOĞUNLUK OLUŞTU Seyahat kısıtlamasının sona ermesiyle birlikte İstanbul'dan Anadolu'ya doğru sabah saatlerinde araç yoğunluğu yaşanmasına neden oldu. İzmit Bekirdere Rampası başta olmak üzere, Dilovası Rampası, Hereke geçişlerinde Ankara istikametine doğru yoğunluk yaşandığı gözlendi.
Haber Yayın Tarihi: 01.06.2020 12:47 Kaynak: DHA
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