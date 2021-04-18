Son dakika sağlık: 'Birkaç haftalık tamamen kapatma sürecini düşünebiliriz' - Son Dakika

Son dakika sağlık: 'Birkaç haftalık tamamen kapatma sürecini düşünebiliriz'

18.04.2021 10:22

Son dakika haberler... AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, koronavirüs mutant suşların giderek artmasını beklediklerini açıkladı.

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, koronavirüs mutant suşların giderek artmasını beklediklerini açıkladı. Prof. Dr. Yalçın, "Birkaç haftalık tamamen kapatma sürecini düşünebiliriz. Bunu Avrupa'da yapan ülkeler oldu. İngiltere 3 kez kapandı. Almanya, Fransa gibi ülkelerde kapanmalar oldu. Bu kapanmaların ciddi etkisi var ama kapanma sonrası normale dönüldüğünde de bu önlemlerin ciddi bir şekilde sürdürülmesi gerekiyor" dedi.

AÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Bulaşıcı Hastalıkları Önleme Derneği (BUHASDER) Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, dünyada bugün itibariyle 140 milyon koronavirüs vakasıyla karşılaşıldığını ve 3 milyon ölümle sonuçlandığını açıkladı. Türkiye'de ise 4 milyon 150 binden fazla vaka, 35 binden fazla ölüm olduğunu belirten Prof. Dr. Yalçın, dünyadaki vaka sıralamasında 7'nci sırada olduğumuzu anlattı. Mevcut önlemlerle birlikte aşılanma çalışmalarının ciddi öneme sahip olduğunu belirten Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, şu an 111 aşının faz çalışmalarının sürdürüldüğünü, 7'sinin ise kullanım onayı aldığını söyledi.

Prof. Dr. Yalçın, 16- 74 yaş grupları arasında 12 bin kişi üzerinde yapılan son araştırmalarda aşıya en çok güvenen ülkelerin Brezilya, Birleşik Krallık, İtalya, Güney Kore, İspanya, Çin ve Meksika olduğunu açıkladı. Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, aşının en çok yan etkilerinden korkulduğunu, Faz 3 onayı hızlı alındığı için tereddüt edildiğini, etkisinin düşük olduğunu aktardıklarını ve Covid-19'da yakalanmayacaklarını düşündüklerinin ortaya çıktığını söyledi. Mutasyonlu virüslerin vaka sayısıyla birlikte artmasını beklediklerini anlatan Prof. Dr. Yalçın, iki haftalık kısıtlamanın önemli olduğunu belirtti.MUTANT SUŞLARIN GİDEREK ARTMASI BEKLENİYORDünyanın çeşitli ülkelerinde 3 aşının yoğun şekilde kullanıldığına dikkati çeken Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, Türkiye'de nüfusun yaklaşık yüzde 10'unun ikinci doz aşılarını yaptırdığını anlattı. Aşılama oranlarının hızla artırılması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Yalçın, "Şu an kullanılan her iki aşı da etkinliği ve güvenilirliği yüksek olan aşılar. Son zamanlarda tedavi başarısızlığı ya da sıkıntıların biraz daha artması muhtemelen mutant virüslerin bir sonucu olarak düşünüyoruz. En yaygın mutant virüs İngiltere'den, daha sonra Güney Afrika ve Brezilya mutantları görülüyor. Bunlara ilave olarak nadiren de olsa 14 tane daha mutant suş var. Bunların daha fazla yayılım, daha fazla hastaneye yatma gibi gereksinimleri, daha fazla ölüm oranı, aşılara karşı direnç var. Mutant virüsler için zaman zaman tedavide kullandığımız iyileşmiş hastalardan alınan plazmanın verilmesi ya da verilen bazı monoklonal antikorların daha az etkili olduğunu düşünüyoruz. Bunların giderek sayısının artması da bekleniyor. Bu mutant suşların aşılara karşı dirençten de bir kısmının sorun olabileceği başka bir veri var" diye konuştu.HASTALIK DAHA ÇOK 45-50 YAŞ GRUBUNA İNDİ60 yaş üzerindeki bireylerin rutin olarak aşılanması ve sokağa çıkma kısıtlamalarıyla bu yaş grubunda hastalık oranının azaldığını belirten Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, "Hastalık daha çok 45-50 yaş ortalamasında. Daha genç erişkin yaş grubunda. Çocukların da hastalanma oranları nispeten arttı. Dolayısıyla aşılanmanın alt yaşlara doğru hızlı bir şekilde çekilmesi olayı etkileyecek. 45-50 yaş grubundaki bu hastalarda ek rahatsızlıklar da yok" diye konuştu.'KISITLAMANIN CİDDİ ETKİSİ VAR'

Son 1 yıl içerisindeki koronavirüs durumunu değerlendiren Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, test sayılarının artırılmasıyla vaka sayılarının ciddi şekilde arttığını vurguladı. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet edilmesi gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Yalçın, yeni tedbirler oluşturulmasının önemli olduğunu söyledi. Kritik sektör gruplarının kapatılması ya da uzaktan çalışılması gerektiğini aktaran Prof. Dr. Yalçın, "Birkaç haftalık tamamen kapatma sürecini düşünebiliriz. Bunu Avrupa'da yapan ülkeler oldu. İngiltere 3 kez kapandı. Almanya, Fransa gibi ülkelerde kapanmalar oldu. Bu kapanmaların ciddi etkisi var ama kapanma sonrası normale dönüldüğünde de bu önlemlerin ciddi bir şekilde sürdürülmesi gerekiyor. Aksi takdirde en başa tekrar dönülme riski taşıyor" dedi.


Son dakika sağlık: 'Birkaç haftalık tamamen kapatma sürecini düşünebiliriz'
Son dakika sağlık: 'Birkaç haftalık tamamen kapatma sürecini düşünebiliriz'
Son dakika sağlık: 'Birkaç haftalık tamamen kapatma sürecini düşünebiliriz'
Son dakika sağlık: 'Birkaç haftalık tamamen kapatma sürecini düşünebiliriz'
Son dakika sağlık: 'Birkaç haftalık tamamen kapatma sürecini düşünebiliriz'

Nevzat Yalçın, Öğretim Üyesi, Tıp Fakültesi, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika sağlık: 'Birkaç haftalık tamamen kapatma sürecini düşünebiliriz' - Son Dakika


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