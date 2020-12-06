Kısıtlamanın ikinci gününde meydanlar ve yollar boş kaldı - Son Dakika

Kısıtlamanın ikinci gününde meydanlar ve yollar boş kaldı
06.12.2020 08:38
Murat DELİKLİTAŞ-Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK-Murat SOLAK-Cemil ÖZDEMİR-Cemal YURTTAŞ/ KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında, hafta sonu uygulanan kısıtlamanın ikinci gününde İstanbul'da meydanlar sessizliğe büründü, yollar boş kaldı.
Murat DELİKLİTAŞ-Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK-Murat SOLAK-Cemil ÖZDEMİR-Cemal YURTTAŞ/ KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında, hafta sonu uygulanan kısıtlamanın ikinci gününde İstanbul'da meydanlar sessizliğe büründü, yollar boş kaldı.
Koronavirüs salgınının önlenmesi tedbirleri kapsamında Cuma günü saat 21.00'den itibaren uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde İstanbul'un dört bir yanında aynı manzara vardı. Normal zamanlarda yaşanan yoğunluklar ile dikkat çeken Üsküdar, Taksim ve Şirinevler Meydanları sessizliğe büründü. Cadde ve sokaklar boş kalırken Şirinevler D-100 Karayolu'nda da trafikten eser yoktu. Öte yandan Şirinevler Meydanı'nda polis ekipleri denetim yaparak dışarıda bulunan vatandaşların izin belgelerini kontrol etti.
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