Kişiye özel mobilya konseptiyle üretim yapıyorlar - Son Dakika

Movdeko Mobilya Kurucusu Coşkun Ülge, mobilya sektöründe farklı bir hizmet modeli geliştirerek 'kişiye özel mobilya' konseptiyle üretim yaptıklarını söyledi.

12 yıl önce klasik mobilya üretimine bir alternatif olarak yeni tasarımları sektöre kazandırmak için Movdeko markasıyla yola çıktığını belirten Coşkun Ülge, firma olarak müşterilerin beklentilerini karşılayacak en doğru çözümleri sunduklarını ifade etti. Mobilya sektörünü ve yurt dışı fuarları da yakından takip ettiğini belirten Coşkun Ülge, "Ailecek mobilya imalatı sektöründeyiz. Yıllardır bu işi severek yapıyoruz. Artık sektöre yeni bir soluk kazandırmak istedim. Bu nedenle kendi markamı oluşturdum. Tıpkı bir terzinin tam ölçülerinize göre kıyafet dikmesi gibi ben ve ekibim kişiye özel mobilya üretimi gerçekleştiriyoruz. Kendi tarzımızı ve çizgimizi ortaya koyduk. Kısa sürede binlerce müşteriye ulaştık. Bizim için önemli olan mobilyayı kullananların kendini rahat hissetmesi. Kendi evime alacağım ve kullanacağım mobilyaları üretmek için yola çıktım. Bunda da başarılı oldum" diye konuştu.

Tüm ürünler tek çatı altında

Bir evin başlıca ihtiyacı olan yemek odası, oturma grubu ve yatak odası mobilyalarının üretimini yaptıklarını söyleyen Ülge, sadeliğin şıklığını yansıtan mobilyaların dağıtımını tüm Türkiye'ye ücretsiz olarak gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Coşkun Ülge, "Müşterilerimizin farklı talepleri oluyor. Bazen bir fotoğraf getiriyorlar bazen de bizim modellerimiz üzerinden ilerliyoruz. Son 5 yıldır kişiye özel mobilya üretimi konusunda önemli işlere imza attık. Sektörde bu alanda bir boşluk olduğunu düşünüyorum. İzmir'de dört atölye ve bir showrooma sahibiz. İstanbul'da ise bir mağazamız daha bulunuyor. Çok fazla şubeleşmek veya çok büyük showroom alanları açmak niyetinde değiliz. Böylece butik mağazacılık anlayışıyla girdi maliyetlerimizi en alt seviyede tutarak ürünlerimizi uygun fiyatlarla beğeniye sunabiliyoruz" dedi.

"Yurt dışına açılmak istiyoruz"

Türkiye'den sonra yurt dışına da açılmak istediklerini kaydeden Coşkun Ülge, sözlerini şöyle sürdürdü: "Movdeko olarak ücretsiz iç mimarlık hizmeti de veriyoruz. Böylelikle müşterilerimizin taleplerini daha doğru yanıtlayabiliyoruz. Satışlarımızın yüzde 30'unu online olarak yapıyoruz. İsteyenler Instagram, Facebook, Twitter ve Pinterest hesaplarımızdan ürünlerimiz hakkımızda ayrıntılı bilgi alabilirler. Türkiye'de güzel işlere imza attık ve önemli bir portföye ulaştık. Bu başarımızı ve ürünlerimizi yurtdışında da tanıtmak istiyoruz. Bu konudaki altyapı çalışmalarımızı tamamlıyoruz. 5 yıllık bir süre içinde Moskova'dan başlayarak bu hedeflerimizi de gerçekleştireceğiz." - İZMİR